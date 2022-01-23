Reality Show yıldızı Kendra Wilkinson: Artık akıl sağlığımı erkeklere tercih ediyorum

Karşımda (Zoom'da) bir zamanların Playboy Malikânesi kızlarından Kendra Wilkinson. Gözlerimi güzelliğinden alamıyorum ve dayanamayıp ona da söylüyorum "Gerçekten çok güzelsiniz!" Bunu sanki ilk kez duyuyormuş gibi bir ifadeyle mutlu oluyor, gözleri ışıldıyor. Bu oldukça heyecanlı, dikkatli hatta endişeli görünen, oldukça mutaasıp giyimli kadının bir zamanların en ünlü seks sembollerinden olduğuna inanmak güç.

Ama Wilkinson henüz 19 yaşındayken Playboy'u kuran ünlü Hugh Hefner, gelen bir faksta onun fotoğrafını görmüş ve hemen meşhur malikânesine davet etmiş. (Düşünün faksla gelen bir fotoğrafta bile güzel görünen bir kadından bahsediyoruz!) Tanışmalarının hemen ardından ise kız arkadaşı olmasını istemiş. Hefner'in kız arkadaşı olmak demek malikânede yaşamak, hediyelere boğulmak, sürekli partilemek, çoğunlukla çıplak dolaşmak ve kameralarla yaşamak demek. 2000'lerin başında, 19 yaşındaki bir genç kız için hiç de kötü bir durum değil! Şu anki değerlerle, şu anki kadın algısı ile kıyaslanamaz bir dönem o. Sadece 18 yıl önce olsa bile… Şimdiki aklı ile Wilkinson da "Şu an olsa konağa gideceğimi sanmıyorum" diyor.

Oysa Playboy Malikânesi Wilkinson için kapılar açarken iki çocuğunun babası, ünlü futbol oyuncusu Hank Baskett ile tanışmasını da sağlamış. 2009'da kameralar karşısında, malikânede düğünleri yapılmış. Hayatı hiç durmaksızın bir reality showdan ötekine başlayarak, adımını attığı her yerde büyük paralar kazanarak geçse de belli ki Wilkinson içinde bir yerlerde klasik Amerikalı bir anne olmaya özeniyormuş. Ancak işler istediği gibi gitmemiş; ilk çocuğunu doğurduktan sonra geçirdiği ağır depresyon ve aldığı kilolar, reality show kariyerinde duraklamaya sebep olmuş. Hemen ardından ortaya atılan 18 yaşından kalma seks kasedini ortadan kaldırmak için yüklü bir para ödemiş. Aynı dönemde hayatını anlattığı belgeselimsi bir program, 19 yaşından beri çalıştığı E! kanalında yayınlanmış. Bir sene sonra başka kanalla anlaşarak yeni bir reality show programına başlayan Wilkinson, 2014 yılında ikinci çocuğunu doğurmuş, 2018 yılında ise 9 yıllık evliliği sona erdikten sonra 3 yıl sürecek ağır bir depresyon yeniden kapısını çalmış. Yataktan çıkmak istemediği, saçını taramadığı bu sürecin bir noktasında çocukları için daha güçlü olması gerektiğine karar vermiş ve yapabileceği en kolay işi seçerek emlak işine girişmiş. California yasalarına göre her isteyen emlakçı olamadığından hayatında ilk kez lise dersleri dışında sınava girmiş ve sınavı kazanınca sevincini Instagram'da paylaşmış. 18 milyon takipçisi olan Williams aynı gün yapım şirketinden emlak macerasını reality show haline getirmek için teklif almış.

Şimdi bu fazlasıyla güzel kadını BluTV'de Discovery+ ortaklığı ile "Kendra Sells Hollywood" programında izleyebilirsiniz. Kendra Wilkinson ile sohbetimiz de okumanız için hazır.

- Merhaba Kendra! Nasılsın?

Merhaba! Orada saat kaç şu anda?

- Saat gece 10'u geçiyor.

Ah, neredeyse uyku saati. Benim için saat henüz saat sabah 11. Bu saatte bana vakit ayırdığın için çok teşekkürler.

- Benim için zevk. O zaman hemen yeni şovunla başlayalım. Nasıl karar verdin böyle bir reality şov yapmaya?

Ben 19 yaşından beri reality show dünyasının içindeyim. Şimdi 36 yaşında olduğumu söylersem sana ortalama bir fikir vermiş olurum. Televizyonda büyüdüm resmen. O yüzden bu sadece yolculuğumun bir parçası. Ama emlakçılık yapmak, ev satmak benim için bambaşka bir dünya. Hiç deneyimim yoktu. Yeni bir işe ihtiyacım vardı, sınavlara girdim, emlakçı lisansımı aldım. Satışını yapacağım ilk mülk için çok çalışmam gerekti. Hem de çok! O sırada şov için teklif geldi.

- O zaman sen emlakçı olmaya gerçekten karar vermiştin yani o kısım şovun bir parçası değil…

Hayır, değil. 14 yıl boyunca televizyonda, reality şovlardaydım. Ama gerçek bir mesleğim yoktu. Kardashianlar gibi. Şimdi gerçek bir mesleğim var. Bir yetişkin olarak ilk gerçek işim. 16 yaşındayken bir fast food restoranında pizza yapıyordum. Sonra diş hekimi asistanı oldum. Ardından Playboy Malikânesi'ne taşındım. Evlilik, 2 çocuk, boşanma derken şimdi gerçek bir emlakçıyım!

- Nasıl hissediyorsun bununla ilgili?

Harika hissediyorum! Boşanma sonrasında 4 yıl boyunca ruh sağlığımla uğraştım, iyi değildim. İşim yoktu. Çok fazla içsel çalışma yaptım tekrar ayağa kalkabilmek için...

- Epey cesaret gerektiriyor bu.

Hem de çok! Çok fazla yalnızlık, çok fazla sessizlik ve yüzleşme gerektiriyor. Dünyadan kendimi soyutlayarak kendimi bulmam gerekiyordu. Bana kim olduğum söylenmeden kendimi bulmam. Playboy dünyasına adım attığım andan itibaren insanların benimle ilgili önyargıları, fikirleri, kalıpları oldu. Ama o ben değildim. Şu an "bu gerçek benim" diyebiliyorum. Hâlâ daha kendimi bulmak için uğraşsam da artık yeniden ekrana çıkıp "ben buyum" diyebiliyorum.



ama şimdiki aklı olsa yeniden bunu yapmayacağını söylüyor.

- Çocuklarının sürekli kamerayla yaşamaya tepkisi nasıl?

Çocuklarım kameraların önünde doğdu. Hayatları boyunca bu şekilde yaşadılar. Çok ciddiyim, doğumlarında bile kameralar vardı. Ama bu defa şov daha çok benim emlak işimle ilgili olduğundan onlar daha rahatlar, ekranda değiller. İstedikleri her şeyi yapabiliyorlar. Benimle bir senaryoya bağlı olmadan istedikleri gibi konuştuklarını görmek güzel.

- Peki kızın artık flört etmeye başlamıştır. Ona bir kadın olmak, bağımsız bir kadın olmak hakkında, ilişkiler ve erkekler hakkında ne öğüt veriyorsun?

Gördüğüm şey şu ki; istediğin kadar konuş çocuklarla, onlara söylediğin şeyleri göstermiyorsan, örnek olamıyorsan konuşmanın bir faydası yok. Hepimizin söyleyeceği çok şey var. İstediğimiz kadar konuşalım, öğüt verelim, öğretmeye çalışalım boşa. Önemli olan onlara iyi birer rol model olabiliyor musun. Ben Playboy dünyasından geliyorum ve tabii ki belli şeyler yaşadım, bir geçmişim var. Bundan utanmıyorum. Ama şu an çocuklarıma ne gösteriyorum, nasıl rol model oluyorum? Günün sonunda kızımın ya da oğlumun fark etmez, yaşayacağı her şey kendi seçimleri. Birine zarar vermedikleri ve sağlıklı oldukları sürece ne yaşarlarsa yaşasınlar bileceğim ki ben kendime düşeni yapıyorum ve onlar da kendi paylarını yaşıyorlar. Aşk konularında ise görmelerini istediğim şey şu ki ben artık akıl sağlığımı erkeklere tercih ediyorum! Bence bu çok önemli. Çocuklara bağımsız olabileceğimizi, kendi başımıza ayakta olabileceğimizi, kariyer sahibi olabileceğimizi ve sonra aşkı bulabiliriz, bu hayata yakışan bir erkek de olursa güzel olacağını göstermemiz gerekli. Ama önce kendimiz, kariyerimiz, akıl sağlığımız… Sonra aşk gelebilir. Ama asla asla asla bir erkek için kendinizi eksiltmeyin. Çocuklarımıza göstereceğimiz en önemli şey bu bence.

- Boşanmalar, ayrılıklar zor geçse de insanın kendini bulmasına yardım ediyor aslında senin durumunda olduğu gibi.

Evet, ilişkiler bitebilir, bu normal. Duygularımızın olmasının bir nedeni var, deli değiliz! Kadınız! Ağlayabiliriz, depresyona girebiliriz ama sonunda ayağa kalkmamız, savaşmaya devam etmemiz önemli.

- Peki bu kadar güzel, seksi bir kadın olmanın muhakkak büyük avantajları var ama dezavantajları da var mı?

Bunu sorduğun için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bununla çok uğraştım, gerçekten çok uğraştım. Bir dönem her yerimi kapatmaya, kendimi görünmez kılmaya çalıştım, insanların bakışlarını üzerimde istemedim. İnsanların seninle ilgili büyük bir önyargısı oluyor. Başkalarına sınır koyabilmek, saygı duyabilmelerini sağlamak çok çok zor bir iş. Ama başka insanların varsayımları, önyargıları yüzünden kendimi cezalandırmaya son verdim. Bunun için çok çalıştım, kolay olmadı çünkü bana baktıklarında gördükleri bir şey var ama ben aslında o gördüklerinin tam tersiyim. Bütün kadınlar bu yaşadıklarımı bir noktada anlayabilir bence, dünyanın neresinde nasıl bir hayatları olursa olsun bu ortak yaşadığımız şeylerden.

- Şimdi sırada neler var senin için?

Hollywood'da yeni, heyecanlı, zor bir kariyer! Buna odaklanmak istiyorum. Bir de tasarımla ilgileniyorum, iç mimari, tasarım dünyasına girmek istiyorum. O dünyada neler yapabileceğimi görmek istiyorum. Bir de bolca seyahat etmek istiyorum. Elbette hayatımda birinin olması hoşuma gider ama aynı zamanda birine bağlı olmadan bolca seyahat edebilmek istiyorum. İstanbul'a hiç gelmedim mesela, çok istiyorum gelmeyi!

- Geldiğin zaman çok etkileceğinden eminim!

Ben de eminim, çok merak ediyorum, belki orada yüz yüze tanışırız.