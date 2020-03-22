Kaçırdıklarımızı yakalamanın tam zamanı!

2020 hamileliklerin arttığı ama aynı şekilde boşanmaların, ayrılıkların, kavgaların da arttığı yıl olarak geçecek tarihe. Tabii eğer hâlâ dersimizi alamadıysak. Elimizdekinin değerini bilememe hastalığımızdan kurtulduysak bir gelecek olacak. O zamana kadar, evdeki zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmek ve belki de yapmaya hiç vakit bulamadığımız şeyleri yapma zamanı. Yeni bir dil öğrenmeye çalışmak, okumadığımız kitapları okumak, kaçırdığımız filmleri/dizileri izlemek, uzun zamandır başlamak istediğiniz kitabı okumak, şu öykülerinizi yazmak, spor yapmak yani yapmak isteyip de bir türlü vakit bulamadığımız her şeyi yapmak için tam zamanı.

Bu nedenle size uzun bir liste hazırladık. Online derslerden online konserlere, online müzelerden yoga ve nefes derslerine ihtiyacınız olan her şey bu rehberde.

Online eğitim

Artık kimsenin “Oxford vardı da biz mi gitmedik” demesine olanak kalmadı. Çünkü dünyanın en iyi üniversiteleri ayağımıza geldi. Bunların büyük bir kısmının İngilizce olması sizi durdurmasın çünkü yabancı dil öğrenme aplikasyonlarının bir kısmı karantina günlerine özel indirimler yapıyor. Hatta ücretsiz olanlar da var. T24 okurları için özel indirimli online İngilizce eğitimi de sürprizimiz.

Dil eğitimi

Özel İngilizce dersi: Kişiye özel programlanmış birer saatlik gramer, konuşma, iş İngilizcesi derslerine ihtiyacınız varsa Tickety Boo doğru adres. Şişli'de merkezi olan dil okulunun dersleri şu an Skype üzerinden devam ediyor. Ders öncesinde 15-20 dakikalık kısa bir görüşme ile ihtiyaca yönelik program çıkartılıyor. 10 derslik paket ders alımında T24 okurları için yüzde 24 indirim şansınız için promosyon kodunuz: HBt24

Tickety Boo kurucusu Alex Keeney ile derslerle ilgili iletişime geçmek için Instagram'dan, Facebook'tan mesaj atabilir ya da mail gönderebilirsiniz:

Instagram: @englishclasswithalex | @ticketyboo.co

Facebook: @ticketyboo.co

Mail: alex@tickety-boo.co

Influencerlar ile yaptıkları promosyon çalışmaları sayesinde çok tanınan Cambly uygulaması sadece yabancı dil eksiğinizi değil, evden hiç çıkmayan ve yalnız yaşayanlar için bir insanla konuşma hasretini de giderecek uygulama. Burada öğretmen olup Türkçe eğitimi de verebileceğiniz gibi, İngilizce becerilerinizi deneyimli öğretmenlerle geliştirebilirsiniz.

Diğer diller için: Hem İngilizce hem de farklı dilller için deneyebileceğiniz aplikasyonların başında Busuu geliyor. Onun dışında Duolingo da oldukça popüler ve başarılı bir aplikasyon. Memrise aplikasyonu ise kendi geliştirdiği yöntemle daha çok kelime öğrenmeye yönelik pratik yaptırıyor ve oldukça eğlenceli, basit bir tasarımı var. Lingvist, Türkçe versiyonu olmayan bir web sitesi ama özellikle Uzak Doğu dillerini öğrenmek için ideal. HelloTalk uygulaması ise 15 farklı ülkenin yerlileri ile konuşarak, mesajlaşarak yabancı dilinizi geliştirmenizi sağlayan başka bir aplikasyon. Tüm bu aplikasyonların ücretsiz ders seçenekleri olduğu gibi daha sıkı bir eğitim için ücretli alternatifleri de mevcut.

Çeşitli konularda eğitimler

Gerçek bir yetenek olan Memed Erdener ile birlikte “Güzel” kavramını sorgulamaya ne dersiniz? Haftada 1 kez 2 saatlik olan bu ders lise ve üniversite öğrencilerine yönelik. Sanatçının Bilgi Çizgi Atölyesi Instagram hesabından diğer derslerini de inceleyebilirsiniz.

Coursera ve Udemy siteleri bugünlerimiz için adeta birer cevher! Kodlama mı öğrenmek istiyorsunuz yoksa sanat tarihi mi? Hepsi bu iki eğitim sitesinde mevcut ve kimi dersler saygın eğitim kurumlarından sertifika almanıza da olanak tanıyor. Tabii dersleri düzenli takip şartı ile.

Coursera'da şu an 1705 ücretsiz kurs bulunuyor. Yapay zeka, photoshop, fotoğrafçılık, bitki bakımı, bahçecilik, sosyal psikoloji, ikna teknikleri, aplikasyon yapımı… Ne isterseniz var. Siteye üye olmak da ücretsiz.

Udemy ise sitesinde 100 bin derslik bir arşive sahip. Her dersin fiyatı farklı ve aynı zamanda yıllık sınırsız üyelik imkanı da var. Türkçe dersler de bulmanız mümkün.

İnternet kullanımından yaratıcı alanlara kadar farklı konularda ücretsiz eğitimler veren bir site olarak GCFGlobal iyi bir kaynak.

Tarih ve sanata ilginiz vasa şu adresteki ücretsiz eğitimler, filmler, okumalar ilginizi çekebilir.

Çıtayı yükseltmek isterseniz Harvard, MIT, Yale, Berkeley College gibi dünyanın en iyi eğitim kurumlarının derslerini online olarak takip etmenizi sağlayan EdX tam size göre. 140 kurumun 2500'den fazla eğitimini barındıran site İngilizce eğitim sunuyor.

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nin sunduğu kısa ve uzun süreli online eğitimler de oldukça dikkat çekici başlıklara sahip. İnovasyon ve girişimden yaratıcı yazarlık kurslarına kadar her ihtiyaca hitap edecek kurslar için takvimi takip etmeniz gerekiyor.

Kod yazmayı öğrenmek isteyenler için Codeacademy en doğru adres. Ancak bolca farklı mevzuatı olan site ve aplikasyon da mevcut. Öğrencilere sundukları burs imkânları da var.

Kod yazma dışında yapay zeka, data düzenleme gibi teknolojik konulara ilginiz varsa Udacity sizi doğrudan iş hayatına hazırlayan bir web sitesi olarak oldukça başarılı.

Çocuk kitabı nasıl yazılır ve çizilir öğrenmek isterseniz British Library 'ye göz atın.

İstanbul İşletme Enstitüsü 60'dan fazla ders seçeneği sunuyor.

Müzisyen Neslihan Engin, çocuklara yönelik online piyano dersleri veriyor. Instagram hesabından takip edebilir, bilgi alabilirsiniz.

Yemek yapmayı öğrenmek için en pratiklerden başlayın. Youtube'da Emir Yargın'ın Çakal Lezzetler kanalında öğrenci evlerine yönelik, ultra kolay ve "çakal" tarifler varken Instagram'da Yasemin Ataman @yasemini hesabından sağlıklı pratik tarifler paylaşıyor. Mösyö Şokola da Instagram'dan takip edebileceğiniz çok sevdiğimiz başka bir isim. Yemek yapma becerilerinizi üst seviyeye taşımak istiyorsanız ve özellikle vegan/vejetaryen tarifler arıyorsanız @miamesa.co süper tariflerle geliyor. Aynı şekilde @eceaksakoğlu Instagram paylaşımlarında güzel tarifler veriyor hatta kimi tarifleri oğlu ile birlikte yapıyor. Burak Arpak ile ekşi mayalı tarifleri deneyebilirsiniz. O da Instagram'da @burakarpak hesabının storylerinde ağız sulandıran tarifler veriyor. Ancak onun tariflerini sporla birleştirmeniz hayrınıza olur!

Sanat, tarih ve edebiyat severler için

Art Dubai 14. senesinde fuarı iptal etmek yerine online hale getirdi. 25-28 Mart arasında düzenlenmesi planlanan fuar, 23 Mart itibariyle dijital olarak sunulacak. Online global canlı forum, katalog sunumu ve canlı performanslar için tıklayın.

Dünyanın en önemli sanat fuarı Art Basel henüz ileri tarihlerde olduğu için belirsizlik içinde olsa da pandemiden bağımsız olarak gezebileceğiniz (önce ücretsiz kayıt olmanız gerekli) online galerisi iç açıyor.

British Library harita meraklıları için tam bir hazine sunuyor. 30 tarihi haritayı detaylıca inceleyebilirsiniz. Sketchfab aplikasyonunu indirerek aynı haritaları artırılmış gerçeklik ile de görmeniz mümkün. Bu arada kütüphanenin ücretsiz okunabilecek online kitapları da var. Ancak en güzel bölümlerinden biri 6,5 milyon kayıtlık arşiviyle cazdan popa, tarihten bilime kadar sesli ve görüntülü arşivi. Çocuk kitabı yazmayı ve çizmeyi anlatan bölümü de var.

Google Arts And Culture sizin için sonsuz bir kaynak! Dünyanın her yerinden müzeleri, tarihi bölgeleri ve hatta sokakları oturduğunuz yerden gezmek, sanat eserleri hakkında ünlü isimler tarafından seslendirilen detayları öğrenmek için ister web sitesine girin ister aplikasyonunu telefonunuza indirin. Hatta ünlü tabloları normalde müze gezerken göremeyeceğiniz kadar yakından görmenizi sağlayan “Zoom” serisi bile var. Şu yazıya da bir göz atabilirsiniz.

Yale Üniversitesi'nin online sanat galerisi hem eserleri tek tek incelemenizi sağlıyor hem de farklı ders programları ile ufuk açıyor.

İstanbul Edebiyat Evi, 1,5 yıllık arşivlerinden bir seçkiyi YouTube kanallarında sunuyor. Latife Tekin ile Kıraathane'de, Demet Akbağ ile Sahnede 40 Yıl gibi benzersiz sohbetleri yüklendikçe izleyebilirsiniz.

Meditasyon, yoga, ses terapisi

*Meditasyon, yoga ve benzeri çalışmaları online yapmak için kimi eğitmenler Instagram ve YouTube tercih ederken artan oranda çok insanın aynı anda online olarak iletişim kurmasına olanak veren Zoom aplikasyonu uygulanıyor. Telefonlarınızın aplikasyon marketlerinden indirebilirsiniz.

Muhteşem sesi ile ses yolculukları yaptıran çok güzel insan Ceren İzaki, her gece 23.30-24.00 arasında canlı ses meditasyonu yapıyor. Katılmak için Instagram'dan takip edebilirsiniz: @cerenizaki

Nazlı Doğuoğlu ve Cenk Şarkuş birlikte Tibet kaselerinin güzel tınılarıyla canlı meditasyon ve yoga dersleri veriyor. İlk kez böyle bir deneyim yaşayacaksınız bu iki süper insanı Instagram'da takip edin: @nazlidoguoglu @cenksarkus

Pazartesi günleri Yoga Bakkalı Hilal Bakkaloğlu, akşam 20:00'de 40 dakikalık ücretsiz yoga terapi dersleri yapıyor. Derslerin bağışıklık, anksiyete gibi konuları oluyor. Katılmak için hilal@yogabakkali.com'a bir mail atın.

Esra Pulak 21 gün boyunca her sabah saat 06.00'da Zoom aracılığıyla günlük ruhsal pratik yaptırıyor. Pratikler 9 Nisan'a kadar sürecek. Instagram paylaşımları çok sevilen Pulak'ın nefes terapisi gibi online dersleri de var.

Yogainn Ankara bağışıklık güçlendiren nefes çalışmaları, yoga pratikleri ve meditasyon çalışmalarını online olarak sunuyor. Günlük programlarını Instagram hesaplarından takip edebilirsiniz: https://www.instagram.com/yogainnankara/

Heryerdepilates.com online derslere karantinadan önce başlamıştı! Size uygun üyelik paketini seçerek olduğunuz yerden pilates yapabilirsiniz.

Şiddetsiz İletişim hakkında bilginiz var mı? Hem kendimizle hem de çevremizle daha farklı bir bağ kurmak için bu konuda kendinizi geliştirebilirsiniz. Üstelik işin Türkiye'deki üstatları online toplantılara başladı. 23 Mart Pazartesi gününden itibaren, ücretsiz Zoom platformu üzerinde, haftanın 7 günü, isteyen herkesin katılımına açık ve her biri 1,5 saat süren toplantılar yapılacak. Nerede ve nasıl yaşıyor olursanız olun bu toplantılarda kendinizi bulabilirsiniz. Detaylar için: www.siddetsiziletisim.com/dinlemecemberleri

Ece Targıt 'ın kurduğu huzur dolu Flov Studio'yu takip ederseniz hem ilham alır hem de her gün canlı meditasyon ve yoga derslerine katılabilirsiniz.

Evde spor çıtanızı yükseltmeye hazırsanız Elif Boyner 'in kurduğu Sweaters Community size göre! "Indoor cycle challenge" gibi aktivitelerle içinizdeki sporcu rekabet duygusu da tatmin olacak ama burada spordan çok daha fazlası var, Instagram hesabında storyleri ve canlı yayınları takipte kalın. Detaylar için: www.sweatershub.com

Tiyatro, opera, bale

Radyo tiyatrolarını, 'arkası yarın'ları hatırlar mısınız? Şimdinin dizilerinden bile daha güzellerdi! Bu güzelliği sesleriyle canlandıran Yetkin Dikinciler, Melisa Sözen ve Mert Fırat'a teşekkür etmek gerekli! Spotify'dan dinleyebileceğiniz "Uyku Öncesi: Karanlık Masallar" ilaç gibi geldi. Instagram hesabından takip ederek yeni bölümleri yakalayabileceğiniz Karanlık Masallar 'ın bilgileri şöyle: Seslendirmenler; Kadın: Melisa Sözen, Adam: Mert Fırat, Evin Ruhu: Esra Ruşan

Senaryo:Gizem Kızıl @gizemkizil Hikaye: Mine Söğüt @minesogut Ses Tasarım: Cem Öget @cemoget Prodüktör: Miray Kaya @miraykaya Mix:Postbıyık @postbiyik Kayıt Stüdyosu: Babajim @babajimistanbul Jenerik Seslendirmen: Yetkin Dikinciler @yetkindikinciler

Senaryo:Gizem Kızıl @gizemkizil Hikaye: Mine Söğüt @minesogut Ses Tasarım: Cem Öget @cemoget Prodüktör: Miray Kaya @miraykaya Mix:Postbıyık @postbiyik Kayıt Stüdyosu: Babajim @babajimistanbul Jenerik Seslendirmen: Yetkin Dikinciler @yetkindikinciler Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın YouTube sayfasında Devlet Opera ve Balesi ile Tiyatroların eserleri sergilenmeye başlandı. Carmen Operası'ndan La Traviata Operası, Romeo ve Juliet Balesi, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun Sihirli Kitap Çocuk Oyunu, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun Bir Nefes Dede Korkut oyunu gibi videolar var. Seçenek çok yok ama bunları da kaçırmak olmaz.

Mekan Artı'nın çarpıcı ve bol alkışı hak eden oyunları artık her Perşembe YouTube'da. Oyunlar paylaşım için değil, arşiv amaçlı kaydedildiğinden şahane bir görüntü beklemeyin ama kaçırdığınız oyunlar evinize geliyor, kayıt kalitesine takılmayacaksınız değil mi? İlk oyun, 80'lerde Lubunya Olmak.

Şahane oyunlarıyla bildiğimiz Bam İstanbul boş durmuyor. Online hikaye okumalarını da takip edebilirsiniz. Ayrıca tiyatronun çok ödüllü başarılı oyunları Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin ve Kader Can Habitus etiketiyle kitap olarak yayınlandı. Okumak için tam zamanı!

Çağdaş dansın en önemli isimlerinden Nederlands Dans Theater Edward Clug'un 11 dakikalık çağdaş bale gösterisi Mutual Comfort'ı ücretsiz ve online yayınladı.

Çağdaş dansın klasiklerinden Rosas Danst Rosas'ın koreografisini evde keşfetmek isteyenler, ücretsiz derslere https://www.rosasdanstrosas.be/en-home/ linkinden ulaşabilir. İşi ilerletmek isteyenler performansını kaydedip siteye gönderebilir.

Radyo

Çoğu radyo canlı yayın olmasa da evden kayıtlarla programlarına devam ediyor. @nohradio gibi online radyoların “evden canlı” yayınlarını dinlemeye devam edebilirsiniz. Ya da her sabah ve akşam Metehan Mert Çakır'ı (@metehanmertcakir), Gülşah Güray'ı (@gulsah_guray) Mesut Süre'yi (@mesut_sure) Yasemin Şefik'i (@yaseminsefik) dinlemeye devam çünkü onlar da programlarını -evlerinden- yapmaya devam ediyorlar. Hatta Yasemin Şefik canlı YouTube programı bile yapıyor.

Otomobilde, yolda radyo dinleme alışkanlığı olanlar için evde de aynı ortamı telefon ve bilgisayardan sağlamak mümkün. Radyo Kulesi adlı aplikasyonda yüzlerce radyo istasyonu var ve kendi listenizi hazırlayarak dilediğiniz radyoyu dinleyebilirsiniz.

Açık Radyo'muz zaten hep yanımızda! Dinlemeye ve okumaya devam!

Power FM'in de aplikasyonu olduğunu ve her yerden her zaman dinleyebileceğinizi unutmayın!

Online konserler

Müzisyenler online konserlere hızlıca uyum sağladılar ve hemen evlerinden yayın yapmaya başladılar. Can Bonomo, Nova Norda, Tuğçe Şenoğul, Gaye Su Akyol gibi çok sevdiğimiz isimleri Instagram'dan takip ederek canlı yayınlarını yakalayabilir hatta soru sorma, sohbet etme şansı yakalayabilirsiniz.

Bu hafta heyecanla beklediğimiz The Irish Spirit Jam Session konserleri ev konserleri halini aldı. Hiç şikayetçi değiliz çünkü bu isimleri her şey geçince sahnede izlemeye de hazırız! Konserler şöyle: Bu akşam yani Pazar günü saat 21.00'de Fırat Akarsel, 23 Mart Pazartesi saat 21.00'de çok çok sevdiğimiz şarkıların yaratıcısı Simge Pınar konseri evden canlı canlı Instagram'da @theirishspirit adresinde.

Kendine Has sunumuyla #Evdekal Fest 23 Mart'ta başlıyor. Sürpriz konserlerin de olacağı online festival, yine Instagram'da @kendinehasonline hesabında.

Bruce Springsteen 2009 tarihli muazzam London Calling, Hyde Park konserinin tamamını ücretsiz bir şekilde dijital platformlarda yayınladı.

Muazzam bir online konser arşivi Paste Magazine tarafından yayınlandı. Sırf bu bile karantina günlerini güzelleştirmeye yeter!

https://www.pastemagazine.com/music/live-music/live-music-at-home/

Film, dizi, kısa film

Kısa film sevenler için mükemmel bir yerli kısa film platformu var karşınızda: Short by Short. Özellikle şu ara “Evde” filmini izleyerek başlayabilirsiniz.

Alternatif film platformu Mubi, açıldığı günden beri sinefillerin kutsal platformu. Vazgeçemediğimiz platform, bugünlerde en çok film izlediğimiz adreslerden biri. 3 aylık başlangıç üyeliği 10 TL. Başka hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz yabancı filmleri burada bulabilirsiniz. Öğrencilere yönelik özel paketleri de var. Platformda paketiniz dahilinde izleyebileceğiniz filmlerin dışında kiralayabileceğiniz farklı filmler de mevcut.

Yerli platform BluTv özel içerikleriyle her gün daha fazla abone kazanıyor. Pavyon, Masum, Benim Varoş Hikayem gibi özel yapımların yanı sıra farklı kanalların dizileri ve yerli/yabancı film seçenekleri de var. Aynı zamanda 3.99 TL'den başlayan fiyatlarla film kiralama imkanı da sunuyor. Canlı TV özelliği de var. Abonelik ise aylık 19.90 TL.

Bulunduğumuz durumdan dolayı çalışamayan set işçileri ve yaratıcı sektör çalışanları için 100 milyon fon ayırdığını açıklayarak kalbimizi bir kere daha kazanan Netflix karantina günlerinin yıldızı doğal olarak. “Netflix and chill” (Netflix'i aç ve gevşe) artık çok mümkün olmasa da “Netflix and distract” yani “Netflix'i aç ve zihnini dağıt” diyebiliriz. Netflix aylık 17.99 ile 41.99 TL arasında değişen fiyatlarla paketler sunuyor.

Peki dizi ve filmleri uzaktaki arkadaşlarınızla aynı anda izleyebileceğinizi hatta izlerken sohbet edebileceğinizi biliyor muydunuz? Kurulumu ve kullanımı çok kolay olan Netflix Party adlı aplikasyon şu ara en çok indirilen uygulamalardan. Yalnız Google Chrome üzerinden eklenti şeklinde kullanılıyor ve farklı hesaplardan aynı anda Netflix üzerinden izleme, durdurma, sohbet etme imkânı sunuyor. Bu eklentiyi nasıl kuracağınıza ve kullanacağınıza dair detaylı bilgiyi Cemal Yıldırım'ın TechnoVadi'deki yazısında bulabilirsiniz.

Bir başka ortak video izleme aplikasyonu olan Rave-Watch Together telefonunuza yükleyebileceğiniz bir aplikasyon ve sadece Netflix için değil; YouTube, Reddit, Vimeo gibi platformlar için de kullanabilirsiniz. Hatta bu aplikasyon sayesinde birlikte müzik de yapabilirsiniz.

Şimdi tam da kedi, panda, bebek videolarına sarma zamanı. Ama o sinir bozucu reklamları görmek istemiyor musunuz? O zaman YouTube Premium'a üye olabilir (İlk 1 ay ücretsiz) ve hem videoları reklamsız izleyebilir hem de YouTube ekranından çıksanız bile telefonunuzda izlediğiniz videonun sesini duymaya devam edebilirsiniz. YouTube Premium özel içerikleri de işin bonusu!

Eve kapanmışken ne izlesek diyorsanız Melikşah Altuntaş'ın podcast'i Film Koması'nı takip edin! Bazı Nefis Filmler, Bazı Nefis Diziler hesapları adeta kara gün dostu oldu. Deniz Tokgöz'ün Bugün Neler İzledim hesabını da kaynak olarak kullanabilirsiniz.

*Bu rehbere eklenmesini istediğiniz etkinliklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

Mail: hejabozyel@gmail.com