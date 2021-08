Dron savaşları

Önceki yazılarımda dronların hava taşımacılığında ve gökyüzü reklamcılığında kullanımını tartışmıştık. Dronların hava taşımacılığında kullanılmaya başlanması tüm seyahat alışkanlıklarımızı kökten değiştirecektir. Reklamcılıkta dron kullanımı ise, anlattığımız türlü tehlikelerine rağmen, yine de en masum kullanım biçimlerinden biridir. Zira yirmi birinci yüzyılın savaşlarında kullanılacak silahların başında dronlar gelmektedir.

Hava savaşlarında kullanılan her türlü silaha karşı bir savunma mekanizması mevcuttur; uçaklar, helikopterler için uçaksavarlar ve akıllı füzeler, füze saldırıları için savunma füzeleri gibi. İnsansız hava araçlarını yine insansız hava araçları ile vuran araçlar geliştirildi bile. Şimdi sırada dronlar var.

Dron dediğimiz araçlar kibrit kutusu büyüklüğünden tutun da kırk kişilik otobüs büyüklüğüne kadar değişiklik gösteriyor. En küçük boyutta olanı ele alalım; patlayıcı yüklenmiş, kibrit kutusu büyüklüğünde binlerce dron'un şehrin en kalabalık yerlerine yönlendirildiğini bir düşünsenize. Bu dronların, sahip oldukları sensörler vasıtasıyla, insanları hedef almaları ve vurmaları da mümkün. Üstelik hedefi ıskalama olasılığı da oldukça düşük.

Dronların askeri hedeflere karşı hem istihbarat hem de saldırı amaçlı kullanılmaları da mümkün. Yakın zamanda bu amaçlara yönelik bazı denemeler de yapıldı.

2019 yılı Temmuz ayında, Kaliforniya kıyılarında demirlemiş olan ABD donanması destroyerlerine, birkaç gece boyunca dronlarla tacizde bulunuldu. En az altı adet olduğu düşünülen dronlar, destroyerlerin üzerinde, ışıklarını da yakarak, taciz edici manevralar yaptılar. Bu dronlar, 16 knot hızda uçabilmekte ve piyasada bulunan dronlardan daha uzun süre (90 dakikaya kadar) havada kalabilmekteydiler.[1]

Bu aktardığımız olay dronların ilk vukuatı değildi. Birkaç yıl önce, günde yaklaşık 60 bin kişinin seyahat ettiği Londra Gatwick Havalimanı yakınlarında izinsiz uçurulan dronlar tespit edildi. Bu dronlarla uçakların çarpışma riski olasılığından endişe duyan yetkililer, havaalanını 36 saat boyunca uçuşa kapattı. Yaklaşık 1000 uçuşu etkileyen bu kararın maliyeti 70 milyon dolar civarındaydı.

27 Haziran 2021 tarihinde Hindistan'ın Jamnu eyaletindeki Hava Üssüne ve 6 Temmuz 2021 tarihinde Irak'ın Erbil Havaalanına yapılan dron saldırıları yaşanmış en güncel terörist grup saldırılarıdır.

Dronların yarattığı saldırı tehditi karşısında savunma sistemlerinin geliştirilmesi de kaçınılmazdı. ABD'de modern savunma sistemleri kuran Epirus adlı şirket, Leonidas adlı bir "Dronesavar" geliştirdi. Bu silah, mikrodalga enerjisini kullanarak, sürü halinde uçan dronları tek tek etkisiz hale getirebildiği gibi, aynı anda tüm sürüyü de yok edebilmekte.

Bu savunma silahının detaylarını incelemeden önce isterseniz mikrodalganın ne olduğunu hatırlayalım:

"Mikrodalga, 1 metre ile 1 milimetre arasında değişen dalga boyları ile bir elektromanyetik radyasyon biçimidir. 300 MHz (100 cm) ve 300 GHz (0,1 cm) arasındaki frekansları kapsar. Mikrodalgalar elektromanyetik dalga olarak yayılırlar, radarlarda, mikrodalga fırınlarında, cep telefonlarında, kablosuz internet erişiminde, bluetooth kulaklıklarında, mağaza güvenlik sistemlerinde mikrodalga frekansları kullanılır."[2]

Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, mikrodalga frekansları sadece mutfaklarımızdaki fırınlarda değil, günlük hayatımıza giren pek çok alanda da kullanılmaktadır. Ancak, mikrodalga frekanslarının dron saldırılarının önlenmesinde kullanılması şaşırtıcı değil mi?

Leonidas adlı bu savunma silahı çok kolay taşınabilmekte, bir kamyonun, bir geminin ya da başka bir aracın üstüne kolaylıkla monte edilerek değişik lokasyonlarda kullanılabilmektedir.

Şirket, 2021 yılı Şubat ayında, Amerikan Savunma Bakanlığına ilk prototipinin deneme sunumunu yaptı. Sunumda belirli hedeflere yönlendirilmiş olan 66 dronun tamamı başarı ile imha edildi. Şirket şimdi bu silahın, yayaların kullanabileceği versiyonu üzerinde çalışmaktadır.

İnsanlara hizmet etmesi ve hayatı kolaylaştırması için üretilen dronların insanları öldürme amacıyla kullanılacak silahlara dönüştürülmesi beni şaşırtmıyor. Geçmişte de, insanlığı daha iyi yaşatmak için geliştirilen pek çok teknoloji ürününün, nasıl insanları öldürmek için kullanıldığına hepimiz şahidiz. Nitekim, Wright kardeşler ilk uçağı tasarlarken bombardıman yapmasını amaçlamamışlardı.

Teknoloji harikası dronların pek çok başka kullanım alanı da mevcut. Bu alanlara da başka yazılarımda yer veririm.

[1] Luke Dormehl, Insane new anti-drone system zaps UAVs out of the sky with targeted microwaves, Digital Trends, 25.04.2021, URL: https://www.digitaltrends.com/features/anti-drone-microwave-gun/

[2] https://tr.wikipedia.org/wiki/Mikrodalga