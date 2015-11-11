T24 LogoT24 Logo

Hasan Cemal

hsncml@t24.com.tr

11 Kasım 2015

Zilli kurt...

Cadı avı demek, özgürlük düşmanlığı demek, hukukun üstünlüğünü hiçe saymak demek...

Hepimizin gözleri önünde bir cadı avı dalgası kabarıyor, gitgide büyüyor.
Ve elimizden bişey gelmiyor, yazı yazıp ‘vicdan temizlemek’ten başka...
Ne yazık ki öyle.
Cadı avı demek, özgürlük düşmanlığı demek.
Cadı avı demek, insanların işinden olması demek.
Cadı avı demek, geçim derdi demek.
Cadı avı demek, hukukun üstünlüğünü hiçe saymak demek.
Cadı avı demek, demokrasi düşmanlığı demek.
Türkiye’de bu dönemin cadı avı, paralelci diye yapılıyor.
Paralelci gazeteci...
Paralelci akademisyen...
Paralelci yazar...
Paralelci iş adamı...
Paralelci polis...
Paralelci yargıç...
Damgayı yedin mi, yandın.
Aş ve iş damarları kesiliyor.
Hapsi boyluyorsun.
Mahkeme kapılarını aşındırıyorsun.
Sürgün seni bekliyor.
Daha beteri, yalnızlaşıyorsun.
Cüzzamlı muamelesi uç veriyor.
El etek çekiliyor etrafından.
Arayan soran her geçen gün azalıyor.

‘Cadı avı’ acısını yaşayanların
bir bölümü derinleştiriyor ‘cadı avı’nı

Cadı avı dalgası kabarıyor. Cadı avı demek; özgürlük düşmanlığı, geçim derdi, hukukun üstünlüğünü hiçe saymak, demokrasi düşmanlığı demek

Bütün bu katmerli acıları 28 Şubat dönemini yaşayanlar gayet iyi bilir.
Şeriatçı diye, mürteci diye hayatları karartılmıştı 1990’ların sonlarında...
Şimdi o acıları yaşayanların bir bölümü, paralelci darbe safsatasına sarılarak derinleştiriyorlar bu ‘cadı avı’nı...
Onlar için gerçekten hazin bir durum.
Cadı avı yeni değil bu memlekette.
Özellikle soğuk savaş döneminde komünist damgasını yedin mi akan sular dururdu.
İşsiz kalırdın.
Mahkemeden kurtulamazdın.
Cezaevleri, sürgünler seni beklerdi.
Kimseler yanına uğramazdı.
Çünkü zilli kurt olurdun.
Zilli kurt hikâyesini rahmetli Yaşar Kemal’den, koca Yaşar Abi’den dinlemiştim 1990’larda, şöyle anlatmıştı:

'Fethullahçı terör örgütü / Paralel devlet yapılanması' iddiasıyla yürütülen operasyonlarda dün başörtülü kadınların da aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı


‘Zilli kurt’un hikâyesi

Bu dönemin cadı avı ‘paralelci’ diye yapılıyor. Damgayı yedin mi, yandın. Aş ve iş damarları kesiliyor. Mahkeme kapılarını aşındırıyor, hapsi boyluyorsun

 Zilli kurt adı şuradan geliyor:
Kurtlar Anadolu’da bir koyun damına girdi mi, bir tanesini yemez, hepsinin boğazını sıkar.
Kurdun ağzı değen koyun yaşamaz.
Bir gece bütün bir köyün koyununu yok edebilir.
Kurt çeker gider...
Köylüler atlara binip kurdun ardından giderler, silahsız, köpeklerle.
Köpekler öldürmesin diye, köpeklerin boynundaki dikenli tohtları çıkarırlar. Kurdu yakaladıktan sonra fiske vurmazlar.
Boğazına sağlam bir kirişle zil takarlar. Kurt ne koyuna yaklaşabilir, ne köye..
Acından ölür.
İşte bunu yaşamımla birleştirdim.
Çok iş yaptım ben.
Otuz kırk kadar...
Adana’da zilli kurt oldum, sosyalistlikten dolayı.
Türkiye dünyanın en ağır faşizmini yaşadı.
Herkes sanıyor ki iki parti oldu, demokrasi geldi...
Benim ‘zilli kurt’ta anlatacağım, hükûmete aykırı düşüncede olanların çektikleri...
Tam zilli kurt yaşamıydı.
O işe giriyorum.
On gün sonra polis geliyor, çıkarılıyorum. Öteki işe giriyorum.
Jandarma geliyor, çıkarılıyorum.
Bir de insanları öyle şartlıyorlar ki...
En korkuncu da o.
Beni işe almaya korkuyor herkes...
Bana düşüncelerimden dolayı çok çektirdiler.
Düşüncelerimden dolayı zilli kurt oldum.

Zilli kurt gerçeği sürüyor

Yaşar Kemal (1923-2015)1995 yılı Temmuz ayıydı.
Sevgili Yaşar Abi Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde yargılanıyordu, Kürt sorunu konusunda devleti eleştirdiği için.
Hakkında beş yıla kadar hapis cezası isteniyordu, düşüncelerinden dolayı...
O tarihlerde Yaşar Kemal’i savunan  bir yazımı, artık zilli kurtlar olmasın, diye noktalamıştım.
Ama ne yazık ki bugün hâlâ zilli kurt gerçeği ülkemizde varlığını sürdürüyor.
Özgürlük düşmanlığı demek olan cadı avları sürek avı gibi devam edip gidiyor.
Acıklı bir durum.

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

hasan cemalcadı avıparaleldgmzilli kurt28 şubatsoğuk savaşkomünistyaşar kemal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

Yazarın Diğer Yazıları

Utanması, sıkılması olmayanların demokrasi korkusu...

Bir fotoğraf karesinin akla getirdiği 'demokrasi ittifakı'ndan korkanlar...

Savaşın ve kargaşanın içindeki kanlı bir coğrafyada kıvranan Türkiye...

Ve bu coğrafyada her an kontrolsüz bir füze, rezil bir suikast, korkunç bir çılgınlık ihtimal dahilinde...

Arda Turan yuvaya dönsün mü?

Arda’nın çocukken Ali Sami Yen’de, kale arkasında top toplayıcı olarak koştururken, bir maçta tesadüfen yakalanmış o fotoğraf karesini çok sevmiştim

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24