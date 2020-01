Yüzde 49 aldın diye unutulacak mı, hayır unutmayacağız!

Yüzde 49 aldın diye...

Demokrasi unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Hukukun üstünlüğü unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Özgürlükler unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Barış unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Seçim sandığı çoğunluğuyla, demokrasilerde her istediğini yapamayacağın gerçeği unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Yargı bağımsızlığı unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Güçler ayrılığı unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Bir büyük medya patronu hakkındaki beraat kararını bozdurmak için Adalet Bakanı’nı Yargıtay nezdinde devreye sokman unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Danıştay seçimlerine karışmış olman unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

“Kırın kapısını alın o gazeteciyi içeri... Savcı mırın kırın mı ediyorsa, onu da atın içeri...” diye İstanbul Valisi’ne talimat veren Başbakanlık Müsteşarı’nı İçişleri Bakanı yapman unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

“O gazetecinin sitesini kapatın! Mahkeme kararı mı yok?.. Yaa kardeşim, biz yasa yapan yeriz, gerekirse hangi yasa yapılıyorsa onu yapar, sizin yaptığınızı suç olmaktan çıkarırız. Koca yüzde 50 oy almış bir partinin iradesini söylüyorum ben. Boş ver, affedersin siktir et gerisini...” diyen, hukuk devletini bu kadar hiçe sayan kendi Başbakanlık Müsteşarı’nı İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturtman unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

“O polisleri derhal açığa alın, uzaklaştırın. Sabaha bırakmak mı?.. Onlar ifade mifade aldılar, o zaman bir anlamı kalmaz. Hemen toplayın, bir saat içinde yapın geçin. Ondan sonrasını siz buraya bırakın, yasa ne lazımsa çıkar kardeşim” diyerek İstanbul Valisi’ne talimat yağdıran, yani hukuku boşlayan Başbakanlık Müsteşarı’nı İçişleri Bakanı yapman unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Kamunun hesap kitap işlerine dair Sayıştay raporlarının Meclis denetiminden kaçırılması unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

İnsan hakları unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Bütün farklılıklara, renklere saygı unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Alevilerin hakları unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Kürtlerin hakları unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Kadın-erkek eşitliği unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Özgür medya, bağımsız medya unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Kovdurduğun gazeteciler unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Alo Fatih hatları unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Telefonla ‘haber sansür’lerin unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Vergi sopası ile medya patronlarına salınan korkular unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Devlet ihaleleriyle kendine tabi ‘havuz medyası’nı nasıl yarattığın unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Gazete baskınları unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Demir parmaklık arkasına atılan gazeteciler unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Bir twit yüzünden hapsi boylayan gazeteciler unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Akın-İpek Holding’e, İpek Medya Grubu’na dönük mülkiyet gaspı, özgürlük ve hukuk tecavüzleri unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Bugün ve Millet gazeteleriyle, Bugün TV’ye yapılan o korkunç kayyum baskınları unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Bugün gazetesinin yazı işlerinde ‘gazeteci milleti’ne karşı estirilen devlet terörü unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Telefonda azarlaya azarlaya, aşalaya aşalaya hüngür hüngür ağlattığın o gazete patronu hizaya gelerek, gazetelerinde seni mutlu eden temizlikleri yaptığında, o patronu karlı bir devlet ihalesiyle ödüllendirmen unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Hürriyet’e yapılan saldırılar unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Hürriyet’e saldırıların elebaşılığını sana yakın bir AKP milletvekilinin yaptığı unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Ahmet Hakan’ın uğradığı rezil saldırı unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Hürriyet’e ve Ahmet Hakan’a dönük saldırılar konusunda tek bir kınama sesi çıkarmadığın unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Saray’ın tetikçilerinden Hürriyetçiler’e yönelik “Sizi sinek gibi ezeriz!” tehditleri unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye

Senin milletvekili yaptığın ve eski danışmanın olan bir AKP’linin, Hürriyet gazetesinin sahibini hedef alan, “Tırnaklarını sökeriz, dişlerini sökeriz!” sözü unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Hukuku yerle bir ederek yedi televiziyon kanalının birden Digitürk’ten, TvBu’dan, Türksat’ta attırman unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

7 Haziran sonrası barış değil savaş düğmesine basmış olman unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Roboski, Kobani unutulacak mı, Suruç ve Ankara katliamları unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Roboski’nin üstünü örtmen, bu devlet katliamı konusunda bir özürü bile esirgemiş olman ve Kobani’deki duyarsızlığın unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Meydanlarda gazeteci yuhalattırman unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Yolsuzluk ve rüşvet dosyaları unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Ayakkabı kutularından, yatak odalarından etrafa saçılan milyon dolarlarla oğluna, bakanlarına kadar uzanan dosyalara ilişkin fezlekeleri kamuoyundan saklamak için her türlü oyunu sergiletmiş olman unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

17-25 Aralık unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Paralel darbe safsatasıyla 17-25 Aralık sürecinde kendi darbeni öncelikle yargıda, poliste nasıl yaptığın unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Yolsuzluk ve rüşvet dosyalarını kapattırmak ve kendi darbeni yapmak için Ergenekoncu’larla nasıl kolkola girdiğin unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Çevrene sadece evet efendimci gazetecileri, ‘saray soytarılar’nı topladığın unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Yıllardır çevrene sorularıyla seni rahatsız etmeyen sözde gazetecileri toplaman unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Bunca yıldır gerçek bir basın toplantısı yapmamış olmam, yani ‘gazeteci milleti’nden fellek fellek kaçman unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Kendine tabi tek sesli bir medya düzeninde ‘medya babalığı’na soyunmuş olman, bunun için devlet ihalelerini kullanman ve bu yolda ciddi mesafe kattetmiş olman gerçeği unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Farklı olandan, farklı hayat tarzlarından nefret etmen unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Kadınların etek boylarına, ailelerin çocuk sayısına, neyin içilip neyin içilmeyeceğine kadar herşeye karışman unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Sosyal medyayı baş belası ilan etmen unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Twitter’ı, YouTube’u kapattırman unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Sosyal medyayı sansür altına alabilmek için yaptığın yasal düzenlemeler unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Twitter ve YouTube sansürünü reddeden Anayasa Mahkemesi Başkanı’nı hain ilan etmen unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Faizleri indirmeyen Merkez Bankası Başkanı’nı hain ilan etmen unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Daha çok yabancı sermaye yatırımı için hukuk devleti isteyen TÜSİAD Başkanı’nı vatan haini ilan etmen unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Bir büyük devlet ihalesini hoşlanmadığın bir gruptan alıp bir başka gruba verdirmen unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Affedersiniz Ermeni, affedersin Rum unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye…

Daha 15 yaşındayken, protesto eylemlerinin kıyısında hayata veda eden Berkin Elvan’ın acılı anası Gülsüm Elvan’ı meydanlarda yuhalatabilecek kadar duyarsızlaşman unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Türkiye’yi nasıl kutuplaştırdığın unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Demokrasiyi demokrasi yapan değerlere nasıl sırtını döndüğüne dair örnekler, uygulamalar unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Sandıktan çıkan çoğunluğu demokrasi sanman unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Seçim sandığından çıkan çoğunlukla demokrasilerde yargının teslim alınamayacağı, kuvvetler ayrılığının hiçe sayılamayacağı, ifade özgürlüğünün tepelenemeyeceği, özgür medyanın yok edilemeyeceği, sivil toplumun fethedilemeyeceği, yani demokratik değerlere dokunulamayacağı gerçekleri unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

‘Askeri vesayet’ten ‘sivil despotluk’a, yani ‘otoriter rejim’e geçişi ‘yeni Türkiye’ diye, ‘halk ihtilali’ diye yutturmanın mümkün olmadığı unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Anayasayı ‘bekleme odası’na alman, rejimi fiilen değiştirdiğini bizzat itiraf etmiş olman unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

İşlediğin anayasal suçlar unutulacak mı?

Hayır.

Yüzde 49 aldın diye...

Türkiye’de barış, demokrasi ve hukukun üstünlüğü mücadelesi unutulacak mı?

Hayır.

Hiç aklından çıkarma:

Despotluğunu, baskı rejimini demokrasi diye, yeni Türkiye diye yutturmazsın.

Yılmayacağız, susmayacağız.

