Yeriniz tarihin çöp tenekesidir!

Adaletin temeline dinamit koyuyorlar.

Yeni bir kanun getirdiler.

Danıştay’ı, Yargıtay'ı ve Yüksek Seçim Kurulu'nu sıfırlayacaklar.

Bu ancak ve ancak darbe dönemlerinde yapılan bir operasyondur.

12 Eylül darbecilerinin bile aklına gelmemiştir bu.

Bunlar Hitler’in, Musollini’nin, Pinochet’nin uygulamalarıdır.

Ama akıbetleri de aynı olacak.

Tarihin çöp tenekesine gidecekler!

Yargıyı düzelteceğiz, diyorlar.

Bir gecede 160 kişiyi Yargıtay'a tayin ettiler.

Yargıya kendi militanlarını yerleştiriyorlar.

Yargı için yeni bir paket geldi.

Anayasaya aykırı.

Biliyorlar anayasaya aykırı olduğunu.

Ama diyorlar ki, “Nasıl olsa Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümez.

Anayasa Mahkemesi iptal etse de bir şey olmaz” diyorlar.

Bu hukuka karşı hiledir.

Hukuku hile üzerine inşa ederseniz ahlakı bir daha yozlaştırmış olursunuz ve toplum adaletten bir şey beklemez.

Sayın Kılıçdaroğlu’na katılıyorum. Bu memleket diktaya teslim olmamalı.

Olmayacak da...

Ne diyordu o çay toplayan vatandaş, (Yargıtay Başkanı) “Adalete güven yüzde 30'a indi” diyordu.

Peki o zaman sen ne diye çay toplamaya gittin?

Niye isyan etmiyorsun?

Bir liseli öğrenci kadar yüreğin yok senin?..

Dün söylediklerinin tersini yapıyorlar.

17-25 Aralık nedeniyle.

Malı yediler ya...

Yarın yargının karşısına çıkacakları için, dün söylediklerinin tam tersini yapıyorlar.

Ne kadar uğraşırsan uğraş, bir gün hesabını vereceksin.

Biz intikam alacağız, diyorlar.

'Biz talimat alan bir yargı istiyoruz' diyorlar.

Hitler’in bir adalet danışmanı vardı, Dr. Franck, hakimlere şöyle söylerdi:

“Vereceğiniz her kararda önce kendinize şunu sorunuz: ‘Benim yerimde Führer olsa nasıl karar verirdi?”

Führer’in kim olduğunu, o diktatör bozuntusunun kim olduğunu ben de, siz de çok iyi biliyorsunuz.

HSYK var...

“Herkesi sıfırlayacağım, kabak gibi seçeceğim” diyor.

Yapılan düzenleme tamamen siyasi bir düzenlemedir.

Yargıyı ‘siyasetin arka bahçesi’ne dönüştürmektir.



Anayasa Mahkemesi üyelerine sesleniyorum.

HSYK'yı nasıl tasfiye ediyorlarsa, sizin için de gelebilir bu tasfiye.

Hilenin arkasında durursanız, o hile bir gün sizi de bulur. Bu sizin tarihi görevlerinizden birisidir.

Yapılan düzenleme hukuki değil, tümüyle siyasi bir düzenlemedir.

Bunu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağız.

Nasıl Yüksek Seçim Kurulu’nu tasfiye ediyorlarsa, sizin için de böyle bir karar çıkabilir.

Dünya şunu söylüyor:

Türkiye’de bir dikta yönetimi var!

Türkiye bir dikta rejimine teslim olmamalı.

* * *

Yukarıdaki sözler benim değil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun.

Sayın Kılıçdaroğlu’na katılıyorum.

Bu memleket diktaya teslim olmamalı.

Olmayacak da...

Ama onların yeri, tarihin çöp tenekesi olacak.