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Hasan Cemal

hsncml@t24.com.tr

20 Nisan 2017

Yenildin, yenileceksin!

Artık inişe geçtin, ne yapsan boş, ne kadar çabalasan nafile

Yenildin, yenileceksin!
Ne yapsan boş.
Ne kadar çabalasan nafile.
Artık inişe geçtin.
2 kişiden 1'i sana hayır dedi.
İstanbul da hayır dedi, Ankara da...
Kılpayı kazandın.
16 Nisan tarihe kapkara geçti ve öyle kalacak.  
Hukuk bir kez daha tepelendi.
Ama boşuna uğraşma, çabalama!
Yenildin, daha beter yenileceksin!
Tek adam olmayacaksın!
Hayır'lar demokrasiyi getirecek.
Hayır çığlıkları seni yenecek!
Hukuk ve özgürlük böyle gelecek.
Hep böyle oldu.
Bir bedel ödendi demokrasi için, hukuk için, özgürlük için.
Sen dalganı geç bakalım.
"Tencere tava, hep aynı hava" demeye devam et.

Demokrasi bu 'hayır'lardan çıkacak.
Yaz bir kenara:
Yenildin, yenileceksin

Ama inandırıcı değilsin.
2 kişiden 1'inin hayır oyları seni korkuttu.
Meydanlarda duyulmaya başlayan hayır çığlıkları seni korkutuyor.
Çünkü o ‘hayır'lar, o çığlıklar bu memlekette demokrasi, özgürlük ve hukukun müjdesidir.
Yenildin, yenileceksin!
Ne yapsan, ne kadar çabalasan boş.
İnişe geçtin 16 Nisan'da.
Artık sana da gidici gözüyle bakmaya başladılar.
Bu bir kere yırtılmaya başladı mı, bir daha engelleyemezsin, siyasetin değişmez kuralıdır bu.
Eskisi gibi korkutamadın milleti.
Hain dedin.
Alçak dedin.
Terörist dedin.
Ağzına geleni söyledin.
Darağacı dedin, idam dedin.
Yine olmadı.
Korkmadılar, korkmadık.
Farkındasın değil mi?
Yenildin, yenileceksin.
16 Nisan bunun ilk provası.
Ama asıl yenilgi yolda.
Seçim sandığında öyle bir tokat yiyeceksin ki, sen de şaşacaksın, cümle alem de şaşacak.
Uzak değil o günler.

YSK'nın mühürsüz pusula ve zarflarla ilgili kararı İstanbul, Ankara ve İzmir başta birçok kentte protesto ediliyor

Hayır'lar demokrasiyi getirecek.
Hayır çığlıkları seni yenecek

Şunu iyi bil.
Küfür düzeni saydığın demokrasiyi yok edemeyeceksin bu ülkede.
Hukuk devletini yok edemeyeceksin.
Özgürlükleri yok edemeyeceksin.
Kadın-erkek eşitliğini yok edemeyeceksin.
Güçler ayrılığını yok edemeyeceksin.
Yargı bağımsızlığını yok edemeyeceksin.
Özgür medyayı yok edemeyeceksin.
Akademik özgürlüğü yok edemeyeceksin.
Demokrasiyi demokrasi yapan bütün bu değerleri ne kadar uğraşsan yok edemeyeceksin.
16 Nisan'daki hayır'lar ve meydanlarda yükselmeye başlayan hayır çığlıkları, bu ülkede demokratik hak ve özgürlüklerin teminatı olacak.
Demokrasi bu 'hayır'lardan çıkacak.
Yaz bir kenara:
Yenildin, yenileceksin!
Ne yapsan boş, nafile.
Artık inişe geçtin.
Sen de farkındasın, çevren de...
Malum:
İnişi engellemek için sertleşebilirsin.
İçte vatan hainleri, dışta haçlılar edebiyatına gaz verebilirsin.
Zaloğlu Rüstem gibi yedi düvele pala sallayabilirsin.
Hatta, dış maceralara kalkışabilirsin.
Ama bütün bunlar inişini hızlandıracak.
Yenilgi yolunu kısaltacak.
Gün gelecek, seçim sandığında öyle bir tokat yiyeceksin ki, sen de, cümle alem de şaşıp kalacak.
O günler  uzak değil.
16 Nisan bunun bir provasıydı.
Asıl tokat daha sonra...
Hep birlikte göreceğiz.

 

      

      

             

 

 

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