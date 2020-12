Yaşasın laik Cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın özgürlük!

Tarih, 12 Mayıs 1978.

Cumhuriyet gazetesi yazı işleri.

Genel Yayın Müdürü Oktay Kurtböke'nin

sesi salonda çınlıyor:

Hasan Cemal,

daltaban,

gel buraya!

Oktay Baba, Yazı İşleri'ndeki upuzun

dikdörtgen masada oturuyor.

1920'lerden, Yunus Nadi zamanından

kalma antika bir masa...

Cumhuriyet'in 1930'larda düzenlediği

Türkiye güzellik yarışmalarında kadın adayların

üstünde yürüdükleri masa diye anlatılırdı.

Cumhuriyet bu yarışmalardan,

1932'de bir dünya güzeli Keriman Halis'i,

1952'de bir Avrupa güzeli Günseli Başar'ı çıkarmıştı.

Kurtböke'nin yanına gittim.

O kendine has üslubuyla yine bağırır gibi konuştu:

Git yukarıya,

bir tane 'Olayların

Ardındaki Gerçek' yaz!

Yukarıdan kasıt teras katıydı,

yazar odalarının bulunduğu.

Kurtböke'nin yüzüne şaşkın şaşkın bakıyorum,

şimdi bu da nerden çıktı diye.

Başyazı yazdıracaktı bana...

Ben öyle durgun bakarken

yine azar geldi:

Ne duruyorsun?

Çık yukarıya,

bir ‘Olaylar' yaz!

Vakit geçirme...

Eski zamanlarda herkes

kendi daktilosunu kullanırdı.

Benim de babadan kalma,

İsviçre malı bir Hermes Baby'im vardı,

her yere yanımda taşırdım.

Aldım yeşil renkli portatif Hermes Baby'imi

üst kata çıktım.

Ali Sirmen'in odası boştu.

Bu yazı niçin benden istenmişti?

Bu sütunu yıllardır yazan İlhan Selçuk

kalp krizi geçirmiş hastanede yatıyordu.

Onun haberi var mıydı?

Ne yazacağımı, üslubu neresinden tutacağımı

kara kara düşünmeye başladım.

Ter basmıştı.

Mesleğimde bunun bir

dönüm noktası olacağını hissediyordum.

"Olayların Ardındaki Gerçek",

Nadir Bey'in başyazısından sonra Cumhuriyet'in

görüşünü yansıtan, ikinci bir başyazı

niteliği taşıyan (bir de Cumhuriyet imzalı

başyazılar çıkardı birinci sayfadan)

kısa bir yorumdu.



İlhan Selçuk'un ikinci köşesi sayılırdı.

Bir koşu arşive çıktım.

Edip Sakarya'dan "Olayların Ardındaki Gerçek"

dosyasını aldım, hızla taradım.

Sonra daktilo başında kıvranmaya başladım.

Ama ilk yazı umduğumdan daha çabuk çıktı.

Kurtböke'nin kesif pipo dumanıyla kaplı

gösterişsiz odasına girdim,

yazıyı biraz tedirgin şekilde

masasının üstüne bıraktım.

Beni oturtmadan, ağzında piposuyla

asık bir yüz ifadesiyle okudu yazımı.

Sonra başını kaldırıp, "İyi olmuş tonton!" dedi,

yüzünde güleryüzlü bir ifadeyle,

"Hadi bakalım hayırlı olsun..."

Bir anda dünyalar benim olmuştu.

Nadir Nadi, 1979 yılı başında

Ankara temsilcisi olduktan sonra da

bana ara sıra Cumhuriyet imzalı

başyazılardan yazdırmıştı.

İlkinin tarihi, 19 mayıs 1979'du.

İstanbul'dan telefon etmiş ve benden

19 Mayıs için bir başyazı istemişti.

Heyecanlanmıştım.

Birkaç ay önce "Olayların Ardındaki Gerçek"i

nasıl yazdıysam, yine aynı yönteme başvurmuştum.

Eski ciltleri açmış, 19 Mayıs'larda, 30 Ağustos

ya da 29 Ekim'lerde neler yazıldığına göz atmış,

notlar almış, sonra oturup daktiloda yazmış

ve İstanbul'a geçilmek üzere telekse vermiştim.

Zor olmamıştı, "60. yılda halka güvenmek!"

başlığını taşıyan Cumhuriyet imzalı ilk başyazıyı yazmak...

Nadir Bey ertesi sabah telefon edip beni kutlamıştı.

(Hasan Cemal, Cumhuriyet'i Çok Sevmiştim,

Everest Yayınları, sayfa 87-92)

Desen: Selçuk Demirel

* * *

Böyledir.

Bellek bazen şaşırtır insanı.

Hiç beklemediğin bir anda hatıralarla baş başa kalırsın.

Cumhuriyet bayramı yazısı için

dün öğle vakti bilgisayarımı açtım

ve Cumhuriyet anıları ile baş başa kaldım.

41 yıl geçmiş.

Cumhuriyet imzalı ilk Cumhuriyet Bayramı yazım

19 Mayıs 1979'da Cumhuriyet gazetesinde

başyazı köşesinde çıkmış...

Çok heyecanlanmış ama zorlanmamıştım.

Başyazı umduğumdan çabuk çıkmıştı.

Arşivdeki eski yazılara şöyle bir bakınca,

daktilonun başına oturup kolayca yazmıştım.

Çünkü hepsi birbirine benziyordu başyazıların...

Bazıları biraz güncelleştirilmiş,

bir başka deyişle, zamanın siyasal iktidarına

yönelik bir iki eleştirel cümle eklenmişti, o kadar...

Zaten başka türlüsü olamazdı.

Her yıl aynı tarihte, aynı konuyu,

aynı bakış açısıyla yazınca,

patinaj kaçınılmaz oluyordu.

Ben de yıllar yılı birbirinin epeyce benzeri

en büyük bayram yazıları yazdım 29 Ekim'lerde...

Ancak 1980'lerde, özellikle 1990'larda değişim başladı.

Cumhuriyet'i savunmaya elbette devam ettim.

Ama yazılarımda artı'lar gibi

eksi'ler de su yüzüne vurmaya başladı.

Atatürk'ün laik Cumhuriyet'ini savunurken,

demokrasi ve hukuku köstekleyen

bazı yanlışların altını da çizmeye özen gösterdim.

Bu yanlışlar özellikle

Türk milliyetçiliği ile, Kürt meselesi ile,

laiklik ve din sorunu ile,

resmi tarih anlayışı ile,

aşırı merkeziyetçilik ile ilgiliydi.

Türkiye'yi bugün laiklikten, demokrasiyle hukuktan

ve özgürlükten hazin şekilde uzaklaştıran

"büyük savruluş"un temelinde de,

Cumhuriyet'in kuruluşundaki bu yanlışların payı vardır.

Ne midir bu "büyük savruluş?"

Tek cümlede özetlenebilir:

Erdoğan ve Saray iktidarı,

"Atatürk'ün laik cumhuriyeti"nden,

Türkiye'nin "modernleşmesi"nden

ve "demokratikleşmesi"nden

intikam almanın peşinde.



Bütün bu süreçleri tersine çevirmek isteyen

"rövanşist" politikaları bazen açıkça,

bazen sinsice uyguluyorlar.

Başarısız da değiller

Onun içindir ki yineliyorum:

Ben bugün sevap ve günahlarıyla

Atatürk Cumhuriyeti'nin yanındayım.

Demokrasi'nin yanındayım.

Ve Türkiye'yi uçuruma sürüklemekte olan

Erdoğan'la "Saray iktidarı"nın karşısındayım.

Yaşasın laik Cumhuriyet!

Yaşasın demokrasi!

Yaşasın özgürlük!