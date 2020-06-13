Yaşadığımız acılar gücümüzdür!

Sabah vakti erken, Diyarbakır'dan telefon,

Şeyhmus Diken arıyor, sesi hüzünlü:

Hasan abi günaydın. Üzücü bir haber

vereceğim. Sabri Vesek abiyi dün gece

Diyarbakır Devlet Hastanesi'nde

Covid - 19'dan kaybettik. 81 yaşındaydı.

Zatürreden kurtardı Korona'dan gitti.

Eşi de bir ay önce vefat etmişti. Çok değerli

bir Kürt bilge şahsiyetiydi. Akıl izan

sahibiydi. Felat Cemiloğlu gibiydi o da.

Sohbetine doyum olmazdı.

Hayat işte böyle.

Bi varsın bi yoksun!

Sabri Vesek'le Mardin'de

tesadüfen tanışmıştım,

Mezopotamya Ovası'na bakan

bir otelin terasında...

2013 yılı Nisan ayıydı.

Barışa dair umutların "çözüm süreci"nde

yeşerdiği günlerdi. Ben de not defterim elimde

yola koyulmuş, bu iyimser günleri

Kürdistan Günlükleri'ne yazmaya başlamıştım.

Mardin’de güneş doğuyor.

Sabah vakti dağların, tepelerin

ardından günün ilk ışıkları.

Gözlerimin önünde yemyeşil bir deniz

gibi alabildiğine uzanan Mezopotamya

Ovası'nın üstünde buğulu bir güzelliğin

yumuşak dalgaları yayılıyor.

Kim bilir kaçıncı kez büyülenmiş bir

halde seyrediyorum Mezopotamya’yı.

Gün doğarken de, batarken de, mehtap

çıkarken de karşısında hayallere

daldığım ovaya bu kez yüzlerce yıllık bir

Ermeni evinin, Maridin Oteli’nin

terasından bakıyorum.

Mutlak sessizlik ve sükûnetin yalnızlığı

derinleştirdiği ama düşünmeyi

yoğunlaştırdığı saatler...

Güvercin kanatlarının pırpırları,

kuşların cıvıldaşmaları, uzaklardan bir

horoz sesi...

Ve uçurumun dibindeki daracık taş

sokakta eşeğiyle çöp toplayan

genç bir adam...

Cizre’nin eski Belediye Başkanı,

sürgünlerden, hapislerden geçmiş, 74

yaşındaki şen şakrak Sabri Vesek’in

sözü aklıma takılıyor, gülüyorum kendi kendime.

Barış süreci hakkında umutlu musunuz,

diye sorunca, önce Kürtçesini, sonra

Türkçesini söylüyor:

"Hırsızın annesi iki kere osururmuş,

biri korkudan, biri sevinçten...

İşte Kürtlerin 2013 baharındaki halleri,

psikolojileri böyle..." (*)

Cizre’de bir akşam yemeği...

Upuzun bir yer sofrası...

Hiç unutamayacağım bir akşam

ve bir insan...

Sabri Vesek, 74 yaşında.

Kürtçe de konuşsa, Türkçe de konuşsa,

ağzından bal damlıyor, dinletmesini de

güldürmesini de biliyor.

Cizre’nin eski Belediye Başkanı.

8 sene kaçak yaşamış...

9 sene hapis yatmış...

12 Eylül'de Diyarbakır Askeri Cezaevi

cehenneminden geçmiş...

Eğilmemiş, hâlâ dimdik!

Onu dinlerken bir söz aklıma geliyor:

Yaşadığımız acılar

bizim gücümüzdür!

Şu sözlerini not ediyorum:

Kürt olarak ruhi şekillenmemi

12 Mart’ta yaşadım. Diyalektiği

İsmail Beşikçi Hoca’dan öğrendim.

Yalçın Küçük’ten ise

"Bizim kırmızı" diye söz ediyor.

Bir de itirafı var laf arasında, "Bir

zamanlar solla Kemalizm'i aynı sanmıştık"

diyor kulağıma eğilip...

Mezopotamya Ovası'nı aydınlatan günün ilk

ışıklarını terastan seyrederken Kürdistan

Günlükleri'me not düşmeye devam ediyorum

2013 yılı Nisan ayında:

Ateşkesin, barışın içini doldurmak...

Her adımda kulağıma çalınıyor.

İpek Yolu’ndan Cizre’ye doğru

giderken karşında tüm

heybetiyle Cudi Dağı yükselmeye başlar.

Sol tarafında sislerin arasından

silueti seçilen zirveleri karlı Gabar

Dağı’nın yamaçlarında Şırnak vardır.

İlk kez 1980’lerde geldiğim bu

coğrafya her mevsim güzeldir.

Ama barışa açtır bu topraklar.

Bu acılı topraklarda insanların dip

duygularında hep barış yatar.

"Biz o kadar acı çektik ki, barışın

kıymetini en çok biz biliriz" diyene

adım başı rastlarsınız.

Kızıltepe’de, kırklı yaşlarındaki o

başörtülü kadının sözleri

aklımdan çıkmıyor:

"Ben başıma gelenleri anlatsam

günler alır. Elbette barış istiyorum.

Ama nasıl bir barış? Kürtlerin

kimlik sorunu vardır, kültür sorunu

vardır, dil sorunu vardır hep inkâr

edilmiş olan... Bunlar çözülmeden

barış, gerçek barış olur mu?"

Sevgili Sabri Vesek;

İyi ki seni tanıdım;

İyi ki senin acılarını dinledim,

senin acılarına dokundum.

Rahat uyu, huzur içinde uyu kardeşim.

(*) Hasan Cemal, Kürdistan Günlükleri, Everest Yayınları, Eylül 2014, sayfa 78-79.