T24 LogoT24 Logo

Hasan Cemal

hsncml@t24.com.tr

01 Aralık 2016

Yarın çok geç olabilir!

Türkiye büyük bir krizin kapısında…

OHAL bir an önce kaldırılsın. 
KHK ile yönetim son bulsun.
İdam cezası tartışmaları sakıncalı...
Ekonomide borçlar ödenebiliyor ama devamlılığı güç gözüküyor.
Yatırımlar ilerlemiyor.
Ekonomik aktörler arasında ciddi bir güven bunalımı var.
Ekonomide daralma yaşanıyor.
Sanayi üretimi geriliyor.
Ekonomide zaman gitgide kısıtlı hale geliyor.
Yargıya güvensizlik  çok yüksek...
Avrupa Birliği’ndeki muhataplarımızı duygusal tepkilere itecek bir dille eleştiriler yapmak, Türkiye’nin çıkarına aykırıdır.
Avrupa Birliği ekonomi çerçevesinden çıkan bir Türkiye'nin kalkınma hedefleri sekteye uğrayabilir.
Hukukun üstünlüğü... 
Güçler ayrılığı ve dengesi... 
Bireysel haklar... 
İnsan onuruna uygun yargılama...
Bütün bu değerler, Türkiye’nin Avrupa Birliği’yle ortak paydasıdır.
Ve Türkiye, bu değerler konusunda yıllar önce verdiği karardan dönmemelidir.
Orta Doğu uzun süre yaralarını saramayacak durumda, bunun panzehiri bellidir, o da ‘laiklik’tir. 
Laiklik üstünde titrememiz gerekir.
Özgürlük ve mülkiyet güvenceleri olmadan, adil bir düzen kurulmadan piyasa ekonomisi hakkıyla işlemez.
FETÖ ile mücadelenin çok ötesine geçen tutuklamalar ülkemiz için kötü bir örnektir. 
Güvenlik önlemleri, toplumsal güveni zedeleyici boyuta ulaşmamalıdır.

        *    *   *
Bütün bu uyarılar TÜSİAD’dan.
Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes’in bu sabah Başbakan Yıldırım’ın önünde yaptığı konuşmada yer aldı bu uyarıların tümü.
Ne eklenebilir ki bunlara?..
Her şey o kadar açık ki.
Kriz kapıda!
Büyük iş dünyası da, küçük iş dünyası da kötü gidişin çoktandır gayet iyi farkında.
Suyun yüzüne vurmaya başlayan belirtilerle yetinmeyip, kapalı kapılar arkasında belirtilen kaygılara kulak verilirse, durumun çok daha vahim, kriz beklentisinin çok daha yüksek olduğu anlaşılıyor.

TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes

Şunu bir kez daha yazın bir kenara!
Tayyip Erdoğan’ın açtığı yol, Türkiye’yi her geçen gün büyük bir krize doğru sürüklüyor.
İstikrarsızlığı her bakımdan derinleştiriyor.
Bu noktayı vurgulamak felaket tellallığı yapmak değil, çıplak bir gerçeği teslim etmektir.
Kötümserlik değil, gerçekçiliktir.
Bu nedenledir ki:
Memleketini seven...
Demokrasi ve hukukun üstünlüğünü önemseyen...
Özgürlük yolundan kopmak istemeyen...
Laikliğin özgürlükçü bir hayat tarzı olduğunu bilen...  
Ancak bütün bu değerlere sarılarak Türkiye’nin önünün açılacağını gören herkesin ‘uyarı görevi’ni yüksek sesle yapması gereken günlerden geçiyoruz.
Yarın çok geç olabilir!

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

hasan cemaltüsiadcansen başaran symestoplantıekonomitürkiyetayyip erdoğanbinali yıldırım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

Yazarın Diğer Yazıları

Bir 19 Ocak günü, bir fotoğrafın hikâyesi... Erivan’da, Soykırım Anıtı’nda sevgili Hrant’la baş başa...

Heyecanlıydım, çünkü kendi iç dünyamdaki bir 'tabu'yu yıkacaktım

Selo Başkan terörist, öyle mi? Erdoğan'a şöyle ağız dolusu bir "Eyy" çekmek geldi içimden...

Eyy Erdoğan; nasıl İstanbul'da Demirtaş'a terörist demeyenlerin oylarıyla 800 bin farkla kaybettiysen, yarın bütün Türkiye'de öyle kaybedeceksin

Eleştiriyi susturmak, özgürlüğü boğmak!

Gazetecilikte fikrî takip vardır, haberdi, yorumdu, kimsenin gözünün yaşına bakmadan dan dan dan yazılır

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24