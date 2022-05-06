Yarım yüzyıl sonra Denizler'in idamı…

Deniz Gezmiş'lerin 12 Mart askeri yönetimi

tarafından 6 Mayıs1972'deki idamları benim

ruhumda derin bir yara açmış,

bundan dolayı büyük vicdan azabı çekmiştim.

Çünkü Deniz, Yusuf ve Hüseyin'i idam

sehpasına götüren siyasal olaylar zincirinde

kendi sorumluluğumu da görmüş,

bu acı gerçeği kabullenmiştim.

Kendi kendimle yüzleşmeye ve demokrasi

düşüncesine açılmaya bu korkunç idamlarla

başladığımı söyleyebilirim.



Sonra da 1999 yılında, kendi kişisel tarihimi

öz eleştiri süzgecinden geçirdiğim

Kimse Kızmasın Kendimi Yazdım

adını taşıyan kitap çıktı.

Bu kitaptaki Deniz Gezmiş

bölümlerini aşağıya alıyorum.

Ve 12 Mart askeri yönetiminin

idamlarını 50 yıl sonra

bir kez daha lanetliyorum.

* * *

1970 yılı olmalı.

Deniz Gezmiş bir gün Ankara'da,

Kızılay'da Adakale Sokak'taki haftalık

Devrim gazetesinin bürosuna Filistin

gerillası kıyafetiyle, daha doğrusu

Filistin Kurtuluş Örgütü gerillalarının

giydiği üniformayla gelmişti.

Yeşil parkası, ona uygun haki renkte,

iki yanı cepli pantolonu, uzun konçlu lastik botlarıyla...

Uzun boylu, yakışıklı, aslan gibi bir gençti.

Güler yüzlü, etkileyici bir havası vardı.

Ne günlermiş!

Filistin'den, savaşçı yetiştiren kamplardan,

gerilla giysisiyle Türkiye'ye geliyor.

Ankara'nın göbeğinde, Kızılay'da elini

kolunu sallaya sallaya dolaşabiliyor.

O zamanlar öyleydi, tuhaftı işler!

Deniz Gezmiş, Devrim'deki sohbetimizde

Uluç Gürkan ve benimle kafa bulmuştu.

Alaylı bir dille, "Marksist cunta ne zaman

iktidara gelecek, daha ne kadar bekleyeceğiz?"

diye sormuştu.

Aslında iki taraf da birbirini kullanma peşindeydi.

Buna ittifak siyaseti diyenler vardı.

Doğan Bey (Avcıoğlu) arada bir Uluç'la

beni uyarırdı, "Sakın küstürmeyin devrimci

gençleri, büroya gelip gitsinler" derdi.

Belki iki tarafı da kullanan bir "üçüncü güç" vardı,

sizlerin o tarihte kestiremediğiniz, küçümsediğiniz

ya da bilmeden emellerine alet olduğunuz bir "üçüncü güç..."

1971'in ocak ayı.Türkiye hızla askeri

müdahaleye doğru gidiyor. Ankara'da

bir banka soyuldu. Adımız gibi biliyorduk ki,

bu bankayı Deniz Gezmiş'ler soymuştu.

ODTÜ'de saklanıyorlardı.

Ama biz Devrim'e manşet çekmiştik,

"Deniz Gezmiş: Banka soygunuyla ilgim yok!" diye...

Peki, Deniz Gezmiş kimin arabasıyla Ankara dışına kaçırıldı?

Bizim gruba, Doğan Bey'e yakın bir

yüksek mühendisin özel arabasıyla...

O sıralar gazeteci bir ağabeyinle birlikte,

Çankaya'daki onun evinde daktilonun

başına geçip sahte bir bildiri de yazmıştınız.

Deniz Gezmiş'ler için yapmıştık.

"Bankayı biz soymadık!" gibisinden

bir bildiriydi bu.

Çünkü askeri darbe eşikteydi.

Bunu bildiğimiz için, bu yolla

Deniz'lere yardımcı olacağımızı sanmıştık.

Ama sonra nedense yırtıp atmıştık o bildiriyi...

Gençlerin dünyası 1960'ların ikinci yarısında

ikiye bölünmüştü.

"Faşizm" ile "sosyalizm" diye.

"Düzen" ve "devrim" diye...

O zamanlar ben de bu kamplardan birine

olan aidiyetimi kendi hayatımın

bir anlamı olarak görüyordum.

Başka türlü yaşayamayacağıma inanmıştım.

Oysa, zamanla hayatın böylesine basit

olmadığının farkına varmaya başladın.

Gerçeğin böylesine basite, şablonlara

indirgenemeyecek kadar

karmaşık olduğunu gördün.

Özgürlüğü ve demokrasiyi sevenler,

insanı sevenler, kendi geçmişlerine

daha yürekli, daha dürüst bakabilirlerse,

yanlışlarını tarihe not halinde bırakırlarsa,

gelecek kuşaklara kendi hatalarını anlatmayı

denerlerse, emin ol, bu topraklarda hayat

bir gün daha güzel olur.

Düşün öyleyse:

Bir zamanlar şiddeti savunmuştun?

Polislerin üstünde patlayacak

bombanın devrime giden yolu açacağına

inanıyordun. Bunun için çalışıyordun.

Cuntalaşma faaliyetlerine fedai olarak

katılıyordun. İktidar namlunun ucunda

diye bağıranları aktif biçimde destekliyordun.

Parlamentarizmin, çok partili sistemin

Türkiye'ye yaramadığını canı gönülden

savunuyordun. Bütün bunları "devrim"

adına yaptığın konusunda hiç kuşkun yoktu.

Sonra bir gün, 12 Mart 1971'de

bir muhtırayla bütün bunlara paydos

diyen askeri "faşist" diye eleştirdin.

Bu oyuna son verenlerin, demokrasiye

son verdiklerini yazıp çizmeye başladın.

Şimdi sorum:

Sanki sen demokrasi için mi mücadele ediyordun?

O zamanlar demokrasi tanımlarımız

farklıydı. Biz demokrasi ile devrime

giden yoldaki demokrasiyi, onlar

Batı tipi demokrasiyi kastederlerdi.

Tabii bizim savunduğumuz demokrasi

ne kadar Batı demokrasinin tam zıttı idiyse,

onların 1960'larda demokrasi

diye yutturdukları da farklı değildi.

12 Mart, çok partili sistemi bir süre

için rafa kaldırırken, bizim şiddete dayalı

devrim oyununa da paydos demişti.

O tarihlerde politikada şiddeti severdin,

meşru sayardın.

Hem de nasıl!

1972 yılının ilkbaharında

Deniz Gezmiş'lerin darağacına

gittiği günlerde idamlara karşı

imza kampanyası açılmıştı.

Kimileri imzalamaktan kaçınmıştı.

Gerekçeleri neydi bilir misin?

"Ben de iktidara gelince şiddet yapacağım.

Sınıf düşmanlarımı asacağım.

Şimdi bunu imzalarsam,

sonra kendi kendimle ters düşerim."

Biz politikada "devrimci şiddet"ten

söz ederken üç genç ipe gitti:

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan...

İdam gecesi kahrolmuştuk.

Sabaha karşı son sözleri ve

babalarına yazdıkları mektupların

metinleri benim eve de ulaştırılmıştı.

Alman dergisi Der Spiegel için

bir haber yazmıştık rahmetli

Örsan Öymen'le. Almanca'ya Örsan'ın

çevirdiği haber ertesi sabah

Ankara'dan uçakla Hamburg'a

giden birine teslim edilmişti.

Bak, o mektuplar.

Sararmış, kenarları tirfillenmiş.

Metinlerini, Halit Çelenk'in idamları

anlatan İdam Gecesi Anıları isimli

kitabın içine koymuşum.

Bütün ömrünü devrimci gençler için

hukuk savaşına adamış olan Halit Bey,

"Hasan Cemal Arkadaş'a" diye

imzalamış kitabı...

Halit Çelenk

Yıllar geçmiş.

6 mayıs 1972 gecesi.

Deniz Gezmiş

Ankara Merkez Cezaevi'ndeki

hücresinde sehpaya gitmeyi beklerken

"Baba" diye başlayan mektubunda

şunları yazmış:

Mektup elinize geçtiği zaman

aranızdan ayrılmış bulunuyorum.

Ben ne kadar üzülmeyin dersem

yine de üzüleceğinizi biliyorum.

Bu durumu metanetle karşılamanı

istiyorum. İnsan doğar, büyür, yaşar, ölür.

Önemli olan çok yaşamak değil,

yaşadığı süre içinde fazla şeyler

yapabilmektir. Bu nedenle ben erken gitmeyi

normal karşılıyorum. Ve kaldı ki benden evvel

giden arkadaşlarım, hiçbir zaman ölüm

karşısında tereddüt etmemişlerdir.

Benim de düşmeyeceğimden şüphen olmasın.

Oğlun ölüm karşısında aciz ve çaresiz kalmış değildir.

O, bu yola bilerek girdi ve sonunun da bunun olacağını biliyordu.

Seninle düşüncelerimiz ayrı ama

beni anlayacağını tahmin ediyorum.

Sadece senin değil, Türkiye'de yaşayan

Türk ve Kürt halklarının da anlayacağına inanıyorum.

Annemi teselli etmek sana düşüyor.

Kitaplarımı küçük kardeşime bırakıyorum.

Kendisine özellikle tembih et.

Onun bilim adamı olmasını istiyorum.

Bilimle uğraşsın ve unutmasın ki,

bilimle uğraşmak da bir yerde insanlığa hizmettir.

Son anda yaptıklarımdan en ufak bir pişmanlık duymadım.

Belirtir;

Seni, annemi, ağabeyimi, ve kardeşimi

devrimciliğimin olanca ateşiyle kucaklarım.

Deniz'in son sözlerini başka dosya kâğıdına daktiloyla yazmışım:

6 mayıs 1972 sabaha karşı,

Yaşasın Türkiye halkının bağımsızlığı,

yaşasın Marksizm-Leninizm'in yüce ilkeleri,

yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlık mücadelesi.

Kahrolsun emperyalizm.

Saat 01.25 - 02.15.

Cemil Gezmiş, Deniz'in babası...

Deniz'in babası Cemil Bey'i hatırlıyorum.

O günlerde hep Anka Ajansı'na gelirdi.

Kızılay'ın göbeğindeki gökdelende olan

tek odalı büromuza. Altan ve

Örsan Öymen kardeşler, Anka'yı

12 Mart sonrası işsiz kalınca kurmuş,

böylece bizleri de işsizlikten kurtarmışlardı.

Bizler, Gül Önet, Ahmet Kahraman,

Örsan Öymen... Daktilo başında, teleks

başında takır tukur çalışırken, Cemil Bey

karşımıza gelir oturur, hiç ses çıkarmaksızın

saatler boyu gözlerimizin içine bakarak beklerdi.

Öyle oturur, yüz ifadelerimizi izlerdi.

Belki oğluyla ilgili iyi bir haber vardır diye...

Ama o iyi haber hiçbir zaman gelmedi.

Af kampanyaları işe yaramadı.

İdamlardan kısa süre önceydi.

Haber hepimizde şok etkisi yarattı.

Jandarma Genel Komutanı

Orgeneral Kemalettin Eken'e

suikast girişimi yapılmıştı.

Paşa yaralı kurtulurken, suikastçı

genç olay yerinde öldürülmüştü.

Az sonra fotoğraflar geldi.

Kanlar içinde yerde yatan

genci tanıyordum. Adı Necdet'ti.

Esmer, uzun boylu.

Basın-Yayın'dandı ve yanılmıyorsam

Aktan İnce'lerin grubundandı.

Kaçırma olayına katılan bir militan daha vardı.

Deniz Gezmiş'in lideri olduğu Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) üyesi

Hasan Ataol. ODTÜ öğrencisi, 1949 doğumlu.

Uzun yıllar hapis yattı, çıktı.

1987'de bu suikastı anlatırken

bak neler söylemiş:

Aradan 15 sene geçti.

Olaylara aynı şekilde bakmıyorum.

Geçmişe dönmek mümkün olsaydı,

kuşkusuz aynı şeyleri yapmazdım.

Örneğin ben kendi adıma, bir iki soygunla,

adam kaçırmayla öncülük yapıp halkı

peşime takacağım şeklinde

bir düşünceye kapılmazdım.

Sonra belki düşüncelerin asılmadığı yerlere gideriz

Bir mucize olsa, Deniz Gezmiş'ler

idamdan kurtulsa diye dua ederdim.

Soygunların, adam kaçırmaların,

bombalama eylemlerinin "terör" değil

"devrimci eylem" olduğuna inanırdım.

Haklı bir dava uğruna yapıldıkları için de

doğrulukları konusunda en ufak bir kuşkum yoktu.

Terörün devrimcisi, savaşın devrimcisi...

O zamanlar sen "devlet kaynaklı"

terörün daha ağır bastığını düşünürdün.

Deniz Gezmiş'ler kurtulmadı.

İdamlar, 1972'nin mayıs ayında

bir bahar günü sabaha karşı

parlamentoda onaylandı.

Başta Süleyman Demirel olmak üzere

Adalet Partisi milletvekilleri, sanki

27 Mayıs sonrası, on yıl önce idam

edilen Menderes'lerin intikamını alıyorlardı.

"Üçe üç" diye, yani Adnan Menderes,

Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'ya

karşı Gezmiş, Aslan, İnan diye bağıran,

parmaklarıyla üç işareti yapanlar vardı

o gün parlamentoda...

İdamların ertesi günü Deniz'in babası

gözünün önüne geliyor mu?

Cemil Gezmiş'in o çökmüş hâli,

gözbebeklerine oturmuş o derin acı,

yüzündeki hüzünlü ifade...

Lafın hükmü kalmamıştı,

bizim de kendisine söyleyecek sözümüz...

Bütün gün göz göze gelmemeye çalışmış,

gelince de bakışmakla yetinmiştik.

Aradan geçen yıllardan sonra

Deniz'le ilgili bir olayı unutamıyorum.

1996 yazı.

İstanbul'da, Açık Hava Tiyatrosu'nda

Fahir Atakoğlu'nun konserinde

dev ekrana Deniz Gezmiş görüntüsü

çıkınca müthiş bir alkış kopuyor.

Belki de Deniz'e yapılmış olan haksızlığa

bir meydan okumaydı bu alkışlar...

12 Mart günlerinde, rakı sofralarında

Deniz'leri idam sehpasına gönderenlere

ne çok bela okuduğun malum.

Ama bu arada hiç düşündün mü?

Onların ipe gitmesinde sizlerin de,

yani Devrim grubunun da payı

yok muydu? "Marksist cunta ne

zaman iktidara geliyor?" diye sizinle

dalga geçen Deniz'in kendi ütopyasının

peşinde ölüme koşmasında,

sizin yarattığınız beklentiler de

rol oynamamış mıydı?

"Ben de onun gibi genç bir insandım,

fedai rolündeydim" deyip işin

içinden sıyrılamazsın.

Çünkü "Devrim yolu ancak askerle

ittifak halinde yapılacak bir darbeyle açılır,

iktidar namlunun ucunda; cici demokrasiyle,

halkın oyuyla bir yere gidilemez,

seçim sandığından sadece gericiler çıkıyor"

diyerek Deniz'leri kışkırtmadınız mı?

İstanbul, Ankara sokaklarında

"Ordu gençlik el ele, milli cephede!" diye

sloganlar ata ata yürürlerken, "sol Kemalistler"e,

"solcu cuntacılar"a, "devrimci demokratlar"a,

yani sizlere güvenmediler mi?

Onun için sizleri "yol arkadaşı" ilan

etmediler mi? Sizler de buna ses çıkarmayıp

ülkede istikrarsızlığı körüklemek için

onları bir yerde kullanmadınız mı?

Bütün bu söylediklerinde gerçek payı var.

Deniz'lerin ipe gitmesindeki

sorumluluk payımı her geçen yıl

daha çok kabullendim.

"Devrim mücadelesi idi"

deyip geçmedim, geçemezdim.

12 Mart sonrası askeri hapishanelerde

çok arkadaşım zulüm gördü, acı çekti.

Doğan Bey, İlhan Abi, İlhami Abi,

hepsi Ziverbey Köşkü'nden,

yani işkence evlerinden geçtiler.

Ama Deniz'ler yaşamıyor!

Doğru.

1999 yılında çıkan Kimse Kızmasın Kendimi Yazdım isimli kitabımdan.