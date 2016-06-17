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Hasan Cemal

hsncml@t24.com.tr

17 Haziran 2016

Yargı darbesi derinleşiyor!

Erdoğan’a anayasayı çiğniyorsun demek artık hakaret sayılıyorsa...

Her Allah’ın günü anayasayı çiğniyorsun, demek Erdoğan’a hakaret, öyle mi?
Peki çiğnemiyor mu?
Anayasayı ihlal etmiyor mu Erdoğan?
Hem de nasıl.
Anayasayı ‘bekleme odası’na aldık diyen o değil mi?
Evet o.
Rejim fiilen değişti diyen o değil mi?
Evet o.
Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyorum diyen o değil mi?
Evet o.
Anayasa Mahkemesi kararına uymuyorum diyen o değil mi
Evet o.
Anayasa Mahkemesi kararına karşı yerel mahkemeyi ‘direniş’e çağıran o değil mi?
Evet o.
Anayasa Mahkemesi Başkanı’nı hain ilan eden o değil mi?
Evet o.
Anayasadaki cumhurbaşkanlığı yeminini neredeyse her Allah’ın günü delik deşik eden o değil mi?
Evet o.
Yemindeki tarafsızlık ilkesini paspas yapan o değil mi?
Evet o.
Parti lideri gibi davranan o değil mi?
Evet o.
Muhalefet partilerini meydanlarda, televizyonlarda yerden yere vuran o değil mi?
Evet o.
Başbakanı koltuğuna oturtan o değil mi?
Evet o.
Başbakanı koltuğundan alan o değil mi?
Evet o.
Milletvekili dokunulmazlıklarına dokunmanın yolunu açan o değil mi?
Evet o.
Anayasa ne derse desin...” diyen siyasetçinin başbakanlık dayanağı o değil mi?
Evet o.

Cumhurbalkanı Erdoğan, hükümet üyeleri, muhalefet liderleri ve Genelkurmay Başkanı ile birlikte 2015-2016 Adli Yılı açılış töreninde

Erdoğan’a anayasayı çiğniyorsun demek artık hakaret sayılıyorsa...

Fili durumu anayasayla uyumlu hâle getireceğiz” diyerek, fiili durumun anayasaya aykırılığını cümle âleme ilan eyleyen başbakanın arkasındaki irade ve güç o değil mi?
Evet o.
Bütün bunlar ‘güçler ayrılığı’na aykırı değil mi?
Hem de nasıl.Bütün bunlar ‘yargı bağımsızlığı’na aykırı değil mi?
Elbette.
Bütün bunlar anayasaya aykırı değil mi?
Hiç kuşkusuz aykırı.
Peki o zaman...
Bunları yazınca neden hakaret oluyor?
Bu konudaki eleştiriler niçin hakaret oluyor?
Niye bu haklı eleştirileri yapan suçlu oluyor da, asıl anayasayı çiğneyen cumhurbaşkanı, nasıl oluyor da zeytinyağ gibi suyun üstüne çıkabiliyor?
Neden neden?..
Yanıt hiç karışık değil.
Bu memlekette hukukun üstünlüğü yok da ondan...
Bağımsız yargı gün geçtikçe yerle bir ediliyor da ondan...
Bu memlekette Saray’a tabi, Sultan’ın ağzına bakan bir yargı düzeni büyük bir hızla oluşuyor da ondan...
Yargıçlar gitgide Saray’ın yargıçları oluyor da ondan...
Savcılar gitgide Saray’ın savcıları hâline geliyorlar da ondan...
Saray’ın yargı darbesi gün geçtikçe derinleşiyor da ondan...
Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk’un deyişiyle, ancak darbe dönemlerinde görülebilecek olaylar yaşanıyor yargıda...
Darbe olunca da, suçlu güçlü oluyor; ‘güçlü’yü eleştiren HC gibiler de kendilerini mahkeme kapısında buluyor.

 

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