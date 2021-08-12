T24'ün haberini okuyorum:

Ankara Altındağ'da

Suriyeli ve Afganların

evleri taşlandı,

dükkanlar yağmalandı,

araçlar ateşe verildi.

Hastane yatağında kanlar içinde

yatan küçük çocuğun fotoğrafıyla

hüzne boğuluyorum.

İnsanlık bu değil.

Kim bilir kaçıncı defa

kendi kendime haykırıyorum:

Vicdanlarımız körelmesin,

ırkçılık tuzağına düşmeyelim!

28 yıl öncesi.

1993 yılı, Almanya'nın Solingen şehri.

Mevlüde Ana'nın iki kızı,

iki torunu ve bir yeğeni

Almanya'nın Solingen şehrinde bir gece vakti

ırkçılar tarafından cayır cayır yakılarak hayata veda etmişlerdi.

Sabah'ta çalışıyordum.

Ertesi gün uçağa atlayıp gitmiş,

kundaklanan evin önünde

Mevlüde Ana'yı dinlemiştim.

Acılı sesi hala kulağımdadır:

Bir çiçek diktik,

büyütüp altında yaşamak

istedik.

İzin vermediler.

Her gün korku içinde

yaşamak istemiyoruz.

1993'ün Mayıs sonuydu.

O günü unutmadım.

Bir gece önce kundaklanan

evin kara enkazından geniz yakan

dumanlar tütüyordu.

İnanılmaz bir vahşetti yaşanan.

Herkes uykudayken gelmişlerdi.

Ellerindeki bidondan gaz döküp tutuşturmuşlardı evi.

Kaçarlarken, Heil Hitler diye

bağırdıklarını duymuştu Alman komşular...

Sivaslı Mehmet Karakoç da

bir şiir bırakmıştı yangın yerine:

Zaten yanıyorum

vatandan ayrı

içimiz kavrulmuş

hasretle dolu, insanlık bu mu?

Solingen'den yedi ay önce de

Mölln katliamı yaşanmıştı.

1992 yılı Kasım ayı.

Almanya'nın Mölln kasabasında

ırkçılar üç Türkü cayır cayır yakmışlardı.

Sabah gazetesindeydim.

Ertesi akşam Mölln'e ulaştım.

O geceyi hiç unutmam.

Kuzey Denizi'nden buz gibi rüzgârların estiği

berbat bir geceydi.

Irkçı Dazlaklar,

ikisi küçük kız çocuğu olan

üç Türk’ü kundakladıkları

bir evde cayır cayır yakmışlardı.

Üç katlı ahşap evin önünde

bir gece önce yaşanan dehşet verici olayı yine yaşıyordum.

Olaydan hemen sonra

Mölln polisine gelen telefonda,

Heil Hitler diye zafer çığlığı atıldığını

yazıyordu yerel Alman gazetesi...

Islak gecenin karanlığında

ürkek Anadolu insanın anlattıklarını dinliyordum.

Beyaz sakallı, takkeli bir ihtiyar

yanıma sessizce yanaşmış,

sesindeki hüzün verici titreşimlerle demişti ki:

Bu işin sonu geldi beyim.

Bizi istemiyorlar beyim!

Bizi sevmiyorlar.

Bize reva görülenleri tasvip etmeseler de öyle bu.

Polisin koruduğu falan yok bizleri...

İhtiyarın gözlerinden

tarifsiz bir keder okunuyordu.

Karadeniz Çayevi'nde gece boyunca

ne kadar acıklı hayat hikâyesi varsa hepsini dinlemiş,

içim acımış, defterime büyük harflerle not düşmüştüm:

Türkleri Almanya'da can korkusu sarmış!

Sabah’taki köşeme milliyetçilik virüsü üzerine yazmıştım:

Mölln katliamı,

Alman demokrasisiyle siyaset kurumunun

aksadığı yanları gözler önüne serdi.

Maddi alandaki çarpıcı başarılarına rağmen

Almanya'da milliyetçilik hastalığı

bünye biraz zayıflayınca yeniden nüksetmeye başladı.

Anlaşılan mikrop ölmüş değil.

Almanya'da Türklere, Müslümanlara

dönük saldırılar Mölln ve Solingen'den sonra da devam edip gitti.

Irkçılar Türkleri yakmayı sürdürdüler.

1994'te 8,

1995'te 2,

1996'da 3 Türk yanarak can verdi.

2008 yılında,

17 günde beş değişik yerde kundaklama olayları yaşandı Almanya'da.

En korkuncu Ludwigshafen'deki katliamdı,

5'i çocuk 9 Türk öldü kundaklanan evde.

2000'le 2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren

Nasyonel Sosyalist Yeraltı

isimli Neo-Nazi örgüt yargı önüne çıkarıldı.

Almanya'nın üzerindeki Hitler hayaleti

yükselişine devam ediyordu.

Hitler'in Yahudilerinin yerini

şimdi Müslümanlar, Türkler aldı.

Mölln Katliamı sonrasında, 1992'nin kasım ayında,

Sabah'taki köşemde şunları yazmıştım:

Kafalarımızın içindeki duvarları da yıkmamız şart!

Milliyetçilik virüsünden

ya da illetinden kurtulamadığımız sürece

ırkçılık hayaleti tepemizde dolaşmaya devam eder.

Irkçılığın,

yabancı düşmanlığının,

farklılıklara tahammülsüzlüğün yerine

hoşgörü çiçeklerinin açacağı

ortamlara kavuşmanın bir başka yolu yok.

O kadar çok soru var ki kafama üşüşen.

Farklılıkları mahkûm etmekten kendimizi nasıl sıyıracağız?

Farklılıkların bir yerde yaşamın rengi,

zenginliği ve dinamizmi olduğu

acaba ne zaman insanlığın ortak değeri haline gelebilecek?

Farklı kültürlerin,

milliyetlerin,

inanç ve düşünce ayrılıklarının bir arada,

barış içinde yaşayabileceğine,

hatta yaşamaya mahkûm olduklarına,

çünkü birbirlerini tüketemeyeceklerine

nasıl olacak da akıl erdireceğiz?

Hegel'in bir sözü vardır:

"Tarih bir tek ders öğretiyor,

insanların ve iktidarların tarihten

bir türlü ders almadıkları dersini..."

Artık 21. yüzyıldayız.

Hegel'i bir daha haklı çıkartmayın

ve Türkleri sakın yakmayın!

Kendi kendime haykırıyorum:

Şimdi sıra bize mi geldi?..

Allahaşkına söyleyin,

Şimdi biz de Suriyelileri, Afganları mı

yakacağız Türkiye'de?..

Vicdanları yok mu sayacağız?..

İnsanlığı yok mu sayacağız?..

Can havliyle bu topraklara sığınmış

Suriyelileri, Afganları

ateşe mi vereceğiz?..

Hiç mi kendimizi onların yerine koyup

düşünmeyeceğiz?..

Evlerinden barklarından koparak

her şeylerini arkalarında bırakarak

bize, bu topraklara sığınanların acılarını,

korkularını anlamaya,

hissetmeye çalışmayacak mıyız?

İnsanlıktan bu kadar mı kopacağız?..

Irkçılığa mı teslim olacağız?

İktidara ve muhalefete sesleniyorum.

Bütün siyasal parti liderlerine sesleniyorum.

Türkiye hızla kötüye gidiyor.

Irkçılığa teslim olmayın.

Nefret söyleminden vazgeçin.

Mültecilere insan gibi muamele etmenin

yollarını hep birlikte açın.

Tehlikenin farkında mısınız?

Cehennem çukuruna yuvarlanıyoruz.

Mülteciler konusunda Allahaşkına,

Vicdanlarımız körelmesin,

ırkçılık tuzağına düşmeyelim!

FOTOĞRAFA DAİR DİPNOT:

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık,

bu fotoğrafı şu notla paylaştı:

Bakın bu yavru masum,

bizim misafirimiz,

namusu canı bize emanet.

Camdan gelen taşla yaralanmış,

şimdi ambulansla aldırıyoruz.

Yapmayın!

Kınık, daha sonra çocuğun

ambulansla hastaneye götürüldüğünü