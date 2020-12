Moskova'da Bir Beyefendi. (*)

Günlerdir elimden düşmeyen bir roman.

Moskova'da Metropol Otel'de geçiyor.

Düşüncelere dalarak, içim acıyarak okuyorum.

Benim de Metropol'de kaldığım zamanlar,

hatıralar bir film şeridi gibi gözümün önünde geçiyor.

Birkaç satırın altını çiziyorum:

Ona güvenmek zorundasın.

Hata yapma konusunda

kararlı olsa bile, hayatın

bir gün ona doğru yolu

göstereceğine güvenmelisin.

Hayat eninde sonunda

bunu hepimize yapmıyor mu?

Metropol Otel'e yolum ilk defa

1993 yılı Ekim ayında düşmüştü.

Rusya'nın seçim sandığından çıkan

ilk Cumhurbaşkanı Yeltsin'in Beyaz Ev

diye anılan Rus parlamentosunu

tank ateşine tutmasından iki gün sonraydı.

Sabah gazetesindeydim.

Olayları izlemek üzere Moskova'ya gelmiş,

Metropol Otel'e yerleşmiştim.

Kızıl Meydan’ın yanı başındaki otelin

girişinde bir duyuru asılıydı:

Konuklarımızdan özür dileriz.

Sokağa çıkma yasağından dolayı

restoranlarımız erken kapanıyor.

1997'de de Metropol'de kalmıştım.

Geçen yılların hayali...

Moskova, 1997 Eylül ayı



Metropol Oteli’nin yemek salonunda

Seferis’in şiirlerini okuyorum.

Nasıl ki

Kalkar, doğup büyüdüğün şehre

Gidersin bir gece

Ve bakarsın temelinden yıkılıp

yeniden kurulmuş o şehir

Ve yakalamaya çalışırsın geçen yılları

Onları yeniden bulmanın umudu içinde...

Geçen yıllar geri gelmiyor ama...

Moskova’ya ilk kez Cumhuriyet’te muhabirken,

Başbakan Ecevit'i izlemek için gelmiştim 1978 yılı yazında.

Metropol’ün büyük yemek salonu.

İhtilal sonrası, 1918 ve 1919’da

İşçi Köylü Sovyeti bu salonda toplanırmış,

Lenin kaç kez şu balkondan konuşma yapmış

işçi, köylü temsilcilerine...

Lenin'in Tiyatro Meydanı'ndaki ikonik görüntüsü, 1920. Fotoğrafın sağ kenarında Metropol görünüyor

Sonra Stalin, Bernard Shaw’la

bu salonda yemek yemiş...

Tolstoy, Rahmaninof bu restoranın

müdavimleri arasındaymış...

Bertolt Brecht de öyle...

İkinci Dünya Savaşı’nın karanlık günlerinde

gazeteci milletinin Moskova’daki uğrak yeri olmuş...

1960’larda Doktor Jivago

filminin birçok sahnesi burada çekilmiş...

Öğle yemeği.

Salonun köşesindeki platformda gözlüklü bir ihtiyar,

siyah kuyruklu kocaman bir

piyanonun başına oturmuş,

olanca ciddiyetiyle çalıyor.

Siyah havyar... Soğutulmuş gümüş kadehte buz gibi votka...

Sırf Moskova’da olduğumu kendime hatırlatmak için...

Metropol'ün büyük yemek salonu

Yemek sonrası Metropol’den çıkıyorum.

Hava serin, kasvetli.

Bir adım ötede Bolşoy Tiyatrosu.

Karşımda büyük bir heykel, koca sakalıyla Karl Marx...



Bolşoy Tiyatrosu ve ona bakan Marx heykeli

Kızıl Meydan’a yürüyorum.

Kremlin’in kırmızı tuğlalı yüksek duvarları...

Her taraf renk cümbüşü halinde.

Gelin gibi süslenmiş Moskova,

kuruluşunun 850. yılı...

Kızıl Meydan’a giriş yasak!

Ama giriyorum.

Lenin mozolesi tam karşımda.

Mozolenin hemen arkasından,

Kremlin’in duvarının dibinden

Stalin göz kırpıyor.

Birden Çaykovski patlıyor

Kızıl Meydan’da!

Tüylerim diken diken oluyor.

Çaykovski’nin piyano konçertosu,

yükseliyor, yükseliyor, beni o kocaman

dalgasının üstüne alıp bir başka

duygu iklimine sürüklüyor.

İnanılır gibi değil!

Anlaşılan, Pavarotti konseri için

Kızıl Meydan’da kurulan ses düzenini

kontrol amacıyla Çaykovski tercih edilmiş...

Kızıl Meydan’da, dev hoparlörlerden,

bana her dinlediğimde yaşama sevinci

aşılamış olan Çaykovski’nin

piyano konçertosunu dinlemek

gerçekten bir mutluluk ânı...

Gece yarısına doğru Metropol’de,

yine o salonda tarihle baş başa yenen bir yemek.

Bu defa kuyruklu piyanonun başında yaşlıca bir kadın,

beyaz saçlarını topuz yapmış,

öylesine yumuşak çalıyor ki...

İnsanı zaman tüneline doğru çekiyor.

Lenin’in şu balkondan işçi köylü temsilcilerine

ihtilalci nutuklar attığı yılların ateşli atmosferi...

Yeni bir dünya, yeni bir insan yaratmak için

yola çıkılan o ana baba günleri...

Bolşevikler bir an uyansalar,

bu gece bu salonda gördüklerine inanırlar mıydı acaba?

Metropol’un 80 yıl sonra yine, eski deyişle,

aslına rücu ettiğini görseler acaba ne derlerdi?

Yoksa rüzgâr gibi geçen 80 yıl bir düş müydü?

Tarihin bir şakası mıydı?

Belki hem düş hem şakaydı.

Gece vakti yatmadan Metropol'ün ikinci katındaki

fotoğraf galerisini dolaşırken

tuhaf bir duyguya kapılıyorum.

Otelde kalan ünlü şahsiyetlerin

fotoğraflarını çerçeveleyip asmışlar.

Lenin...

Stalin...

Buharin...

Mao...

Tansu Çiller...

Michael Jackson...

Claudia Schiffer...

Sylvester Stallone...

Lenin, başını kaldırıp şöyle bir baksa, komşularını görse acaba ne derdi?

Tarihin kendisine nasıl bir oyun oynadığını düşünürdü? (**)

Wittgenstein'la Popper...

Moskova, 2004 yılı Şubat ayı

Metropol Otel'in zemin katındaki

kahvede dışarıyı seyrediyorum.

Kar çok güzel yağıyor.

Karşımda Bolşoy Tiyatrosu.

Akşam, Don Kişot balesine gideceğim.

Kocaman bir kayanın içine oyulmuş

Marx’ın heykeli kar altında daha bir heybetli duruyor.

İçim ısınıyor.

Votka mı, kar mı, kitap mı?

Belki de her zaman yakalanmayan hayatın

o ender anlarından biri içimi ısıtıyor.

Wittgenstein’s Poker isimli bir kitap.



Yirminci yüzyıla damgasını vuran

iki büyük filozofun,

Wittgenstein’la Popper’ın 25 Ekim 1946’da

İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’ndeki

bir bilim kulübünde sadece on dakika süren

derin tartışmalarının öyküsü.

Kitabın bir yerinde Bertrand Russell şöyle diyor:



Wittgenstein, zeki insanlarla konuşarak

aklını orospulaştırdığını

söyledi. Ben de ona

deli olduğu söyledim.

O da bana, Allah beni

aklı başında

olmaktan koruyor

diye yanıt verdi.

Eminim,

en geç şubat ayında

intihar edecek Wittgenstein...



Cambridge’de, Kings College’da o gece,

şöminenin başında oturan Wittgenstein

elindeki maşayla ateşi karıştırmakta,

ara sıra da kendi görüşlerini

desteklercesine maşayı

sinirli sinirli sallamaktadır.

Bir an durur, Popper’dan ahlak konusunda

bir kural örneği vermesini ister.

Popper’ın yanıtı, "Konuk profesörleri şömine maşasıyla

tehdit etmemek" diye gelince,

Wittgenstein maşayı elinden fırlatır,

odayı terk eder.

Felsefe tarihine geçen on dakikalık tartışma

ve elimdeki kitap böyle noktalanır.***

Böyle bir yazıyı neden yazdım?

Bilmem.

Belki, su gibi akıp giden yılları

yakalama gayreti,

onları yeniden bulma hayali...

Ya da nafile bir çaba...

Kruşçef'in sözünü hatırlasana:

Önümde geçmişimden

başka bir şey kalmadı ki...

Benim de önümde

sadece hatıralar mı kaldı yoksa?

Hayır, kabullenmiyorum.

*Moskova'da Bir Beyefendi, Amor Towles, hep kitap, 2018.

** Hayat İşte Böyle Geçip Gidiyor,

Hasan Cemal, Everest Yayınları, 2018, sayfa 452-454,

*** Aynı kitap, sayfa 157-158.