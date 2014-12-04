Utanma arlanma duygusundan bu kadar mı yoksun hâle geldiniz?

Dut yemiş bülbül gibiydiniz.

Suskun.

Hukuk katledilirken sesiniz sedanız hiç çıkmadı.

Özgürlükler çiğnenirken de öyleydi.

Artık bu kadarı da olmaz, diyemediniz.

Ara sıra tek tük mırın kırın edenlerin sesi kulaklara çalınır gibi oldu, o kadar.

Ama bununla zevahiri bile kurtaramadınız.

Şimdi bakıyorum, bülbül gibisiniz.

Şakıyorsunuz.

İnce ince hukuk yorumları döktürüyorsunuz.

‘Büyük patron’un siyasal çıkarları zedelenebilir diye yeri göğü inletmeye başladınız.

12 Eylül askeri darbesinin ürünü, yüzde 10’luk rezil seçim barajı Anayasa Mahkemesi’nin gündemine girdi diye, hepiniz bir anda anayasa hukukçusu kesildiniz.

İşin ucu ‘büyük patron’a dokunabilir diye, hep birlikte ‘hukuk’u hatırladınız.

Neredeydiniz?

Hukuk katledilirken sesiniz çıkmadı. Şimdi ‘büyük patron’un çıkarları zedelenebilir diye şakıyorsunuz

Daha düne kadar Erdoğan iktidarı hukuka guguk mualemesi yaparken, özgürlüklerin köküne kibrit suyu ekerken neredeydiniz?

Şimdi şakıyorsunuz bülbül gibi...

Duymadınız mı?

Hepimizi makul şüpheli hâle getiren, ‘polis devleti’nin kapısını ardına kadar açan yasal düzenlemeler daha iki gün önce Meclis'ten geçerken neredeydiniz?

Sesinizi duymadık.

Hukuk hiç mi aklınıza gelmedi?

Özgürlük diye bir derdiniz yok muydu?

Peki, yolsuzlukları, hırsızlıkları soruşturma komisyonu haberlerine yayın yasakları konurken neredeydiniz?

Hukuk hiç aklınıza takılmadı mı?

Ne yazık.

Twitter yasaklanırken de mi hukuk aklınıza gelmedi?

'Büyük patron'un buyruklarını neden es geçtiniz?

Ya Alo Fatih hattından haberler attırılırken...

Televizyon programları sansürlenirken... Gazeteciler yerlerinden uçurulurken...

Büyük devlet ihalelerinin ucunda havuz medyaları oluşturuluken...

Nerelerdeydiniz?

Hukuk hiç mi aklınıza gelmedi?

Bağımsız medya, özgür medya hiç mi aklınıza gelmedi?

Büyük patron, bir işadamı hakkındaki beraat kararını bozdurmak için Adalet Bakanı’nı Yargıtay nezdinde devreye sokarken niçin sustunuz?

Danıştay’ın başına o değil bu aday seçilecek diye buyurduğunda neden es geçtiniz?



Dut yemiş bülbül gibi suskunsunuz

'Büyük patron' tek adamlık yolunda yürüyor. Ve siz dut yemiş bülbül gibi suskunsunuz

Yargı bağımsızlığı hiçe sayılırken...

Güçler ayrılığı dümdüz edilirken...

İş dünyası vergi sopası ile ‘büyük patron’a biat ettirilirken...

Nerelerdeydiniz?

Hukuk hiç mi aklınıza gelmedi?

Bu konularda bir kelimecik olsun hukuk ve demokrasi eleştirisi neden iki dudağınız arasından çıkmadı?

Bir soru daha:

Türkiye’de parlamenter sistem yok mu?

Siyaseten sorumlu olan başbakan değil mi?

Memleketi başbakan yönetmez mi?

Cumhurbaşkanı partiler-üstü değil midir bu sistemde?

Peki, büyük patron böyle mi davranıyor?

Evet diyebilir misiniz?

Sanmıyorum.

Herkesin malumu:

Büyük patron, ne güçler ayrılığı takıyor, ne de parlamenter sistem.

Tek adamlık yolunda yürüyor.

Ve siz dut yemiş bülbül gibi suskunsunuz.

1000 odalı kaçak saray da sizin bu utanç verici suskunluğunuzu bozamıyor.

Suskunluğunuz ancak işin ucu ‘büyük patron’un çıkarına dokununca bozuluyor.

O bağırınca, siz de hep bir ağızdan bağırmaya başlıyorsunuz.

Hukuk ancak o zaman aklınıza geliyor.

Hiç mi vicdan kalmadı sizlerde?

‘Büyük patron’ bağırınca hep bir ağızdan bağırmaya başlıyorsunuz. Hiç mi vicdan kalmadı sizde

Ya baraj iptal edilirse...

Ya ‘büyük patron’un oyları düşerse...

Ya milletvekilleri azalırsa...

Ya istediği çoğunluğu yakalayamazsa...

Ya anayasayı tek başına değiştiremezse...

Ya başkan baba olamazsa...

Hukuk aklınıza, -ya da aklınız başınıza- ancak böyle geliyor.

‘Büyük patron’la...

Hiç mi vicdan kalmadı sizlerde?..

Utanma arlanma duygusundan bu kadar mı yoksun hâle geldiniz?

Akıl alır gibi değil.