​Üniversitedeki tasfiyelere ses çıkarmayanlar utansın!

Bilgisayarımın başında, Mülkiye'nin önündeki gösteriyi izliyorum. Üniversitedeki tasfiyeler protesto ediliyor.

Baskılar bizi yıldıramaz!

Saray'ın İbiş'i olmayacağız.

Rektör istifa!

Yıllar öncesi gözümün önüne geliyor.

1960 yılı baharıydı.

Sanki tarih öncesi...

Ankara Atatürk Lisesi'nde öğrenciydim. Bir gün dersteyken sınıfın kapısı açılmıştı.

Mülkiye'yi bastılar, Cebeci'de

abilerimizi vuruyorlar, ne

duruyorsunuz, hadi yürüyün!

Öğretmenimize bakmıştık, o da başını önüne eğince fırlayıp koşmaya başlamıştık.

Sıhhiye'yi geçtikten sonra Kurtuluş Meydanı'nda asker durdurmuştu bizi, gençlerden oluşan büyük kalabalığı...

16 yaşındaydım, ve bu benim ilk siyasal eylemimdi.

Türkiye foku fokur kaynarken, 27 Mayıs darbesi yaklaşıyordu.

Aradan tam 57 yıl geçmiş...

Ama geçmiş hâlâ geçmiş değil, sanki hâlâ aynı tarih yaşanmakta...

Ya da tarih hâlâ bizi bırakmıyor, paçalarımızdan çekmeye devam ediyor.

Ne hazin.

Mülkiye'de benim de hocalığımı yapmış olan Prof. Dr. Korkut Boratav demiş ki:

1948’de babamı attılar

üniversiteden, tek parti

dönemiydi.

1980’de, 12 Eylül'de de beni

attılar.

Bugün de son asistanım Doç.

Dr. Nilgün Erdem'i üniversiteden

attılar.

Her dönem biraz daha

gaddarlaşıyorlar.

Şu anda yapılan 12 Eylül askeri

yönetiminden de, diğerlerinden

de daha kötü...

Sevgili hocam haklısın. Bu devlet bir türlü demokrasi ve hukukla tanışamadı. Yıllar geçti hala aklımızı demirden bir cenderede esir olarak tutmaya çalışıyor ve bunu yaptıracak despot kadroları her dönemde bulmayı başarıyor.

Farkındayım, kendimi tekrar edip duruyorum ama başka ne yapabilirim ki

Kısacası, hep aynı hoyratlık...

N'apalım?..

1960'ların Mülkiye'si bana itiraz etmeyi öğretmişti.

Kurulu düzeni kabullenmenin değil, sorgulamanın ipuçlarını vermişti 1960'lı yıllarda.

Sosyal adalet, dayanışma fikirleriyle tanıştırmıştı beni...

Mülkiye'nin merdivenlerindeki protesto gösterisi içimi ısıtıyor.

Mülkiyeliler Birliği Başkanı Erdal Eren konuşuyor:

Mülkiye Marşı, vatanın

gözyaşlarını dindirme isyanını

içerir.

157 yıldan beri öğrencileri ve

hocalarıyla bu isyanın takipçisi

olmuştur.

Tarihimizdeki en acı günlerden

birini yaşıyoruz.

Çok değerli hocalarımız

okulumuzdan ihraç edildi.

Hocalarımızın ihracını

gerektirecek hiçbir neden yoktur.

Biz mülkiye mezunları olarak

sonuna kadar hocalarımızın

yanındayız, dayanışma halindeyiz.

CHP Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer, bir gecede tüm muhalif seslerin bastırılmak istendiğini belirterek şöyle diyor:

Bu hükümet muhalif olan herkese

düşman, herkesi susturmak

istiyor.

Mülkiye öğrencileriyle bu ülkenin

aydınlığıdır.

Korkmak yok!

İnançsızlık yok!

Bizler Meclis’te ve sokakta

sizlerleyiz.

Akademisyen arkadaşlarım ve bu

okulda okuyan arkadaşlarım hep

birlikte direneceğiz.

CHP milletvekili Mustafa Akaydın konuşuyor:

Beş yılımı bu üniversitenin çatısı

altında geçirdim.

Geçmişte yine öğretim üyelerinin

üstüne tanklarıyla, toplarıyla,

TOMA’larıyla geldiler.

O zaman ihraç edilen tüm öğretim

üyeleri tarihte şanlı bir yere sahip

oldular.

Şimdi de gurur duyduğumuz bilim

insanları olarak aramızdalar.

Ben inanıyorum.

Bugün eziyet çeken öğretim

üyelerinin hepsi tarihte şanlı bir

yere sahip olacaklar.

Sözü uzatmak istemiyorum.

Üniversitedeki tasfiyelere ses çıkarmayanlar utansın!

Bu memlekette 15 Temmuz'dan beri 'Devlet el değiştirirken' susanlar utansın!

Saray iktidarı karşısında boyun eğenler, biat edenler utansın!

Farkındayım, kendimi tekrar edip duruyorum ama başka ne yapabilirim ki?..

HDP milletvekili Mithat Sancar'ın Meclis'teki çok çarpıcı konuşmasında dediği gibi "Bu harami saltanatı bitecek!"

Bitecek, hiç kuşkunuz olmasın!