Türkiye Batı'dan uzaklaşıyor, hızla totaliterliğe kayıyor, ekonomi patlayabilir

İktisat Profesörü Daron Acemoğlu.

Amerika'da kısa adı MIT olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde yıllardır ders veriyor.

"Dünya'da en çok alıntı yapılan ilk 10 iktisatçı" arasında yer alıyor.

Ve adı sık sık Nobel'e yürüyen iktisatçı olarak geçiyor.

Prof. Daron Acemoğlu geçen gün Koç Üniversitesi'nde yapılan bir törenle Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'nı aldı.

Ödül töreninden önce Cumhuriyet'ten Özlem Yüzak'ın sorularını yanıtladı.

Açıklamaları, satır başlarıyla şöyle:

Türkiye hızla totaliterliğe gidiyor.

Medyanın durumu ortada.

Medyanın görevini yapması için

iki durumun varlığı gerekli:

Fiili özgürlük ve korkunun

olmaması.

Türkiye’de ne yazık ki ikisi de

vahim. Bu durumun özellikle

15 Temmuz darbe girişimi sonrası

giderek vahimleştiğini kaygı ile

izliyorum.



Ekonomide de durum iyi değil.

Türkiye’de son 10 yılda olan

büyüme, varolan sistemin bir

sonucu.

Kredi ile, hükümetin

harcamaları ile gelen bir

büyüme, sağlıklı değil .

Üstelik dengesizlikleri artıran bir

sistem.

Oysa, Türkiye genç ve dinamik

nüfusu ile üretkenliği hızla

artırması lazım.

Önümüzdeki aylarda ekonomik

bir patlama yaşanmasından

korkuyorum doğrusu...

Türkiye Batı’dan uzaklaşıyor!

Bu son derece net görünüyor.

Batı’dan sırt çevirmemek iki

açıdan önemli.

Birincisi:

İçinde bulunduğumuz çağın

gerçekleri teknolojik olarak

sürekli bir yenilenme yaratılması

üzerine. Bu ise Batı kaynaklı, arge

ve teknoloji buradan doğuyor.

İkincisi:

Türkiye’nin kurumsal gelişmesi

için de Batı ile yakın olması

gerekiyor.

Türkiye için tek yol demokrasi.

Ve demokrasinin de, Trump’a

rağmen, en büyük destekçisi

hâlâ Batı.

Bu yüzden Doğu’ya yönelmek

doğru değil.

Batı’ya sırtını dönüp Suudi

Arabistan ya da Rusya ile

yakınlaşmak demokrasiyi

güçlendirmez.

Sivil toplum güçlenmezse

her şey daha kötüye gider. Bunu da unutmayalım.

Bugün ABD, tarihinin en büyük

krizini yaşıyor Trump

yönetimiyle birlikte.

Durum, son 60 senedir hiç

olmadığı kadar vahim.

Ama medya, Washington Post,

New York Times gibi gazeteler

Trump’ı teşhir ederek kötü

politikalarını eleştiren yazılarını

sürdürüyorlar.

Ve ABD’de yargı sistemi hâlâ

çok bağımsız..

Bugün çok korkutucu bir

dünyada yaşıyoruz.

Bazı şirketler çok zenginleştiler

ama çoğu bu gelişmenin dışında

kaldı.

İnsanlar işlerinin yürümediğini,

gelişmediğini gördüler. Büyük

kayıplar yaşadılar, işsiz

kaldılar.

Büyük bir mutsuzluk, tatminsizlik

ortaya çıktı.

Ve bu tatminsizlik de popülist,

milliyetçi, sistemi dışarıdan

desteklediğini savunup aslında

hiçbir çözüm getirmeyen

demagoglar için büyük bir

fırsat yarattı.

Birçok ülkede demokrasiden

çok ciddi geri adımlar atılıyor.

Terörizm artıyor.

Kitlesel göçler yaşanıyor.

Tüm bunlar dinamikleri de

değiştiriyor. Her ülke bir arayış

içinde.



Sivil toplum güçlenmezse

her şey daha kötüye gider.

Bunu da unutmayalım.

Prof. Daron Acemoğlu'nu Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'ndan dolayı kutlarken, bu son derece isabetli sözlerinin altını da kalın olarak çiziyorum.