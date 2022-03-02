Tüm farklılıklarımızla birlikte "biz" düşüncesinin ve özgürlüklerin AB normları çerçevesinde güvence altına alındığı bir Türkiye...

Aşağıdaki yazım, Güçlendirilmiş Parlamenter

Sistem Mutabakat Metni'nin özetidir.

Altı muhalefet partisi tarafından hazırlanan

bu metni Türkiye'de barış ve demokrasi adına

önemsediğim ve desteklediğim için

böyle bir özet yaptım.

Dileğim, tarihi nitelik taşıyan bu metnin

en kısa zamanda hayata geçirilmesidir.

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Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak...

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile

geçmişe dönmeyi değil,

Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü devlet

ve Cumhuriyet tecrübesinin

demokrasi ile taçlandırıldığı

yeni bir sisteme geçmeyi hedefliyoruz.



AB ve Avrupa Konseyi normları...

Önemli olan, tüm farklılıklarımızla beraber

"biz" düşüncesini, temel hak ve özgürlüklerin

Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği normları

çerçevesinde güvence altına alındığı,

bireylerin eşit ve özgür vatandaş olarak

düşüncelerini özgürce ifade edebildiği

ve inandığı gibi yaşayabildiği

demokratik bir Türkiye’yi inşa etmektir.

Otoriter bir yönetim...

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi,

yönetimde kişiselliğe ve keyfiliğe yol açmış;

Cumhurbaşkanı’na yasama, yürütme ve

yargıyı güdümü altına alan çok geniş ve

denetimsiz yetkiler tanıyarak

otoriter bir yönetim yaratmıştır.

Kişiselleşen bir iktidar yapısı...

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde

gerçek anlamda denge ve denetleme

mekanizmaları öngörülmemiştir.

Yürütme yetkisi tek bir kişide toplanmış,

kişiselleşen bir iktidar yapısı ortaya çıkmıştır.

Cumhurbaşkanı’na tanınan kararname yetkisi

ilemünhasıran Meclis’e ait olan yasama yetkisi

Cumhurbaşkanı tarafından kullanılır hale getirilmiş,

bu durum kuvvetler ayrılığı ilkesini yürütme lehine

bozmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle

partili Cumhurbaşkanı, yargının bağımsızlığı ve

tarafsızlığını yok etmiştir.

27 Mayıs, 12 Eylül, 16 Nisan...

Reform önerimiz ile 1961 Anayasası’nda geçerli olan,

bürokratik kurumların, siyaset üzerinde bir

vesayet makamı olarak kurgulanmasını reddediyoruz.

1982 Anayasası da yine bir darbe dönemi ürünüdür.

Önceki Anayasa’da yer alan bürokratik kurumları

ve vesayetçi bakışı korurken, temel hak ve

özgürlükleri kısıtlayan hükümler öngörmüştür.

Seçim mekanizmasını göstermelik bir oyuna

dönüştüren bu vesayetçi anlayışı ve

melez hükümet modelini de reddediyoruz.

16 Nisan 2017 referandumuyla geçilen

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminde

Meclis tamamen göstermelik bir kuruma dönüşmüş,

tüm kararlar tek kişinin yetkisine verilmiş,

yürütme üzerindeki eksik denetim

mekanizmaları dahi yok edilmiştir.

Bizler geçmişin bu dar kalıplarını reddediyoruz

Çoğulcu bir sistem...

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem,

devletin tüm kurumlarının hiçbir ayrım

yapmaksızın tüm vatandaşlarına eşit

mesafede olduğu çoğulcu bir sistemdir.

Önerdiğimiz bu sistemde birey,

temel hak ve özgürlükler

ve sivil toplum güçlendirilmekte;

yasama etkili, yürütme ve kamu idaresi ise

hesap verebilir hale getirilmekte,

yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına ilişkin

güvenceler tam olarak tesis edilmektedir.

Avrupa Konseyi standartları...

Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri

5 yılda bir yapılacaktır.

Seçim barajı % 3’e düşürülecektir.

Ayrıca, siyasi partiler hakkındaki yasal mevzuat

ve yaptırım hükümleri, Avrupa İnsan Hakları

Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

içtihatları ve Venedik Komisyonu raporları gibi

Avrupa Konseyi standartları ışığında, çoğulcu

demokrasinin güvencesini oluşturacak biçimde

yeniden düzenlenecektir.

Yeni bir Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü

hazırlanacaktır. Yeni İçtüzük ile yasama

çalışmalarının katılımcı, etkin ve şeffaf şekilde

yürütülmesi sağlanacaktır.

Cumhurbaşkanının veto yetkisine son!

Temel hak ve özgürlükler, kanun hükmünde

kararnamelerle düzenlenemeyecektir.

Cumhurbaşkanı’nın, Meclis’in yasama işlevini

zayıflatan veto yetkisine son verilecektir.

Hükümet, Başbakan ve Bakanlar hakkında

gensoru verme yetkisi tesis edilecektir.

Hükümet ile Başbakan hakkında gensoru,

yapıcı/kurucu güvensizlik oyu şartına bağlanacaktır.

Bağımsız ve tarafsız yargı...

Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesi,

adaletin tesisinin asgari şartı,

demokratik hukuk devletinin güvencesi,

hak ve özgürlüklerin teminatıdır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması,

hukuk devleti ve anayasanın üstünlüğü ilkesinin

en önemli gereklerindendir.

Bu mahkemeler tarafından verilen kararların

derhal uygulanmasını sağlayacak

düzenlemeler yapılacaktır.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kaldırılacak,

Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde

iki farklı kurul oluşturulacaktır.

Yüksek yargı kurullarına seçim...

Yüksek Yargı Kurulları’na üye seçimi,

yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanması

bakımından önemlidir. Bu çerçevede, yüksek

kurullarda çoğulculuğun, hesap verebilirliğin

ve demokratik meşruiyetin sağlanması için

üyelerin yarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi

tarafından üçte iki nitelikli çoğunlukla seçilmesi

öngörülecektir. Üyelerin diğer yarısı ise Yargıtay,

Danıştay, Türkiye Barolar Birliği, adli ve idari

yargı birinci sınıf hakim ve savcılar tarafından,

kendi mensupları arasından

doğrudan seçilecektir.

Bağımsızlık ilkesinin güçlendirilmesi için

Adalet Bakanı ve Müsteşarı, Hakimler Kurulu’nda

yer almayacaktır.

Çoklu baro...

Yargının kurucu unsuru olan savunma

(avukatlık mesleği), anayasal güvenceye

kavuşturulacaktır.

Çoklu baro uygulamasına son verilecektir.

Baro ve Türkiye Barolar Birliği seçimlerinde

temsilde adalet ilkesi esas alınacaktır.

Anayasa Mahkemesi’nin bağımsızlığını

etkileyen unsurlardan biri,

üyelerin seçilme yöntemidir.

Kadın-erkek eşitliği...

Tüm karar alma mekanizmalarında

kadın-erkek eşitliğini sağlamak ve korumak

öncelikli bir devlet politikası haline getirilecektir.

Kadına yönelik şiddetle etkin şekilde

mücadele edilecek, şiddetin önlenmesi adına

uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat

hükümleri etkili şekilde uygulanacaktır.

İlkokul birinci sınıftan itibaren...

Eğitim müfredatına ilkokul birinci sınıftan itibaren

insan hakları ve kadın-erkek eşitliği dersleri

konulacaktır. Kız çocuklarının eğitim hakkı

güvence altına alınacak ve bu hakka erişimin

önündeki tüm engeller kaldırılacaktır.

Çevre, sivil toplum, çevre mahkemeleri...

Sivil toplum, demokratik toplumun asli bir unsurudur.

Sağlıklı bir ekosisteme sahip dünyaya doğma hakkı

gelecek nesillerin hakkıdır. Oysa küresel ekolojik kriz,

hızlı ve yıkıcı etkileriyle her zamankinden daha

görünür bir sorun haline gelmiştir.

Bu amaçla çevre haklarına ilişkin anayasal ve yasal

düzenlemeler uluslararası hukukla uyumlu hale

getirilecek, Anayasa’da doğal yaşam kaynakları

ve çevrenin korunması konusundaki devletin

yükümlülükleri açık şekilde düzenlenecektir.

Yargı sisteminde çevre konusunda uzmanlaşmış

yargıçların görev yapacağı

"Çevre Mahkemeleri" kurulacaktır.

Yerel yönetimler...

Yerel ihtiyaçlar, nüfus artışı, çevresel sorunlar

ve vatandaşların talep ve beklentilerindeki çeşitlilik,

kamu hizmetlerindeki verimlilik ve etkililik dikkate

alınarak yerel yönetimlerin

yetki ve sorumlulukları arttırılacaktır.

Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki

idari denetiminin sınırları açıkça belirlenecek

ve yerindelik denetimi anlamına gelen

vesayet uygulamalarına son verilerek

yeni bir merkez-yerel dengesi kurulacaktır.

Seçimle gelenin seçimle gitmesi güvence

altına alınacak, yerel yönetimlerde seçme

ve seçilme hakkını yok sayan kayyum

uygulamalarına son verilecektir.

Üniversite...

Akademik özgürlük ve üniversiteler...

Yükseköğretimde bilimsel üretimin

ve özgür düşüncenin engellenmesine

son verilecek, özgür ve çoğulcu bir

sistem oluşturulacaktır.

Siyasi etik...

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin,

bakanların, siyasi parti genel merkez

yöneticilerinin ve belediye başkanlarının

görevlerini yerine getirirken uymaları gereken

siyasi etik ilkelerinin düzenlenmesi amacıyla

Siyasi Etik Kanunu hazırlanacaktır.