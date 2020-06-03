Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi

manşetini güm diye çekmiş, eli titrememiş

başlığı atarken:

Trump Amerika'ya savaş ilan etti!

Manşetin alt başlığı da çarpıcı:

Trump Amerika'nın ulusal güvenliği

için bir tehlike!

Başlığın altındaki spota gelince:



Trump, askeri göstericilerin üstüne

sürerken, ülkesini de bir iç savaşın

eşiğine getirdi.

NY Times, başyazısına şu başlığı atmış:

Amerika'da polis vahşeti durmadıkça,

adaletin gereği yapılmadıkça protesto

gösterileri devam edecek.

Başyazının spotu şöyle:

Bu ülke, anayasasındaki en temel ilkeyi,

"yaşama hakkı"nın korunmasını hayata

geçirmekte başarısız kaldı.

NY Times başyazısına şu satırlarla girmiş:

"Bizi öldürmeyi durdurun!"

Bu üç sözcükten oluşan bir pankartı,

Tampa'daki bir protesto gösterisinde 5

yaşındaki bir siyah çocuk taşıyordu.

Ama bu mesaj, bütün ülkeye yayılmakta

olan gösteri dalgalarına rağmen

Washington'da hâlâ alınmış değil.

Başyazıda, Martin Luther King Jr.'ın

1967'deki sözlerine yer verilmiş:

İsyan, son tahlilde, sesini

duyuramayanların dilidir. Amerika

adaletin gereğini yapmadığı sürece,

adaleti geciktirdiği sürece sokaklardaki

bu şiddeti, bu isyanı görmeye

devam edeceğiz.

NY Times'ın başyazısı şöyle devam ediyor:

Martin Luther'in bu sözlerinin üzerinden

yarım yüzyıl geçti. Ama bu ülke adaletten

hâlâ uzak. Irksal eşitsizlik her yerde;

zenginlikte, konutta, istihdamda, eğitimde

ve de adalet alanında fazlasıyla kol geziyor.

Bunlar haber değil, biliyoruz. Ancak

iktidarda olanların sorumluluğu da, ülkede

kol gezen bu eşitsizlikleri tespit edip düzeltmektir.

2 Haziran 2020 tarihli NY Times başyazısı

şu satırlarla noktalanıyor:

Poliste yer etmiş çok yaygın bir anlayış var:

Cezasız kalma kültürü.

Bu kültür değişmedikçe, bugün yaşamakta

olduğumuz haklı öfke durumu da değişmeyecektir.

Göstericileri kınamadan ya da

alkışlamadan önce Amerikalıların yapması

gereken şey, onların taleplerine kulak

vermek, söylediklerini dikkatle dinleyip

anlamaya çalışmaktır.

NY Times'ın Nobel İktisat Ödüllü yazarı

Paul Krugman'a gelince, köşesinde sormuş:

Amerika uçurumun kıyısında,

buraya nasıl geldik?..

Yanıtının özeti şöyle:

Son kırk yılda Amerikan zengin elitleri,

siyasal iktidarı ele geçirmek için beyaz

ırkçılığı silahlandırdılar. Ve bu beyaz

elitler iktidarlarını çalışanların aleyhine

daha da zenginleşmek için kullandılar.

Paul Krugman, NY Times'daki 2 Haziran 2020

tarihli yazısını şöyle bağlamış:

Trump bugün şiddeti özendiriyor ve çok

büyük ölçüde barışçı seyreden protestolara

dönük olarak askeri çözümleri gündeme

getiriyorsa, bir an düşünün:

Kasım ayındaki başkanlık seçimlerini

kaybedecek bir Trump'la destekçileri o

zaman neler yapmaya kalkışabilirler?

Bugün köşemi bir Alman gazetesinin,

Süddeutsche Zeitung'un manşetleri ve

Amerikan NY Times gazetesinin başyazısıyla

Nobel Ödüllü yazarından alıntılarla yazdım.

Alıntılar, Amerika'daki rezil ırkçılığı ve

korkunç yangını çok iyi özetliyor.

Ama bu alıntıları yaparken aynı zamanda

Türkiye'nin hâllerini de düşündüm.

Siz de düşünebilirsiniz.