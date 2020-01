Teşhis ve tedavi!

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a sıkılan kurşunları elbette lanetliyorum.

Ve Rusya gibi büyük ve önemli bir ülkenin önde gelen diplomatlarından birine dönük suikastı hayra alamet görmüyorum.

Bu siyasal cinayet hem Türk-Rus ilişkileri, hem iki ülke, hem de bölge açısından bir yeni istikrarsızlık unsurudur.

Bıçak sırtındaki dengelerin her an değiştiği, ‘oyun içindeki oyunlar’ın tükenmediği, düğüm düğüm çıkarlarla insan hayatının hiçe sayıldığı bu bölgede Türkiye’ye ilişkin o kadar çok soru işareti var ki.

Her şey akla geliyor.

Tasarlanmış bir provokasyon mu?

Hedef, Türk-Rus ilişkileri mi?

Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak mı?

Bölgeyi daha beter karıştırmak mı?

Ya da kişisel mi?..

Radikal bir İslamcı’nın Suriye’de Esad rejimini destekleyerek Rusya’nın oynadığı role gösterdiği intikamcı bir tepki mi?

Hepsi olabilir.

Daha başka nedenler de sayabiliriz.

Fazlasıyla karmaşık ve tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz.

Oluk gibi kan ve gözyaşı akıyor.

Özellikle kendi ülkemizde.

Türkiye yakın tarihinin en korkunç dehşetini yaşıyor.

Cehennem çukuruna doğru itiliyor.

Bunun adı iç savaş da olabilir.

Yaşananlara doğru teşhis koyalım, ormanda kaybolmayalım

Yazın bir kenara:

İnsan hayatını hiçe sayan böylesine büyük bir altüst oluş bir takım köhnemiş klişelerle aşılamaz.

Cılkı çıkmış birlik beraberlik nutuklarıyla barış kapısı açılmaz.

Çünkü, yaşananlar siyaset üstü değildir.

Yaşanmakta olan kanlı olaylar, tam tersine, ‘yanlış siyaset’lerin ürünüdür.

Kürt sorununda yanlış siyaset...

Terörle mücadelede yanlış siyaset...

Suriye’de yanlış siyaset...

Dış politikada yanlış siyaset...

Toplumsal ve siyasal barış konusunda yanlış siyaset...

Demokratikleşme açısından yanlış siyaset...

Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, güçler ayrılığı alanlarında yanlış siyaset...

Bütün bu yanlış siyasetler, Türkiye’yi adım adım bugün yaşamakta olduğumuz kanlı kargaşa ve çatışma ortamına getirmiştir.

Akıl dışı inattır, bu kanlı kargaşa ve çatışma ortamını derinleştirmekte olan.

Ne yazık ki öyle.

Peki, kimin akıl dışı inadı?..

Elbette Tayyip Erdoğan’ın...

Elbette Saray’ın...

Yapılması gereken ormanda, ağaçların arasında kaybolmak değildir.

Geçmişin Osmanlı hayalleriyle Suriye’de, Irak’ta maceralara kalkışmak değildir.

Yedi düvele kılıç sallamak değildir.

Memleketi daha beter bölecek, birbirine düşman cephelere bölecek sistem, rejim değişikliklerini zorlamak hiç değildir.

Barış böyle gelmez!

İstikrar ve huzur olmaz!

Bütün bu yaşananlardan en başta Erdoğan iktidarı sorumludur.

Son söz:

Doğru teşhis konmadan, doğru tedavi yapılamaz.