Tarih bazen ölmeyi reddediyor!

Kiev'de iki kadın gazeteci.

Biri Ukraynalı, öteki Rus.

Rus gazeteci, işgalin başladığı

sabah karanlığında Moskova'dan arıyor.

Guardian'dan okuyorum.

Putin'in bombaları

yağmur gibi yağıyordu.

Sesimin titrediğini

hisseden Rus meslektaşım

ülkesi adına benden özür diledi.

Bir deyim vardır:

"Sabah 4, Kiev bombalanıyor."

Her Ukraynalı ve Rus çocuk bunu bilir.

Hitler Almanyası'nın 1941'deki

Kiev bombardımanı böyle anons edilmişti.

Bu kez Putin Rusyası'nın Kiev bombardımanı

sabah saatin 5'inde başladı.

Rus meslektaşımla saatlerce

"Konuştuk ve ağladık."

Sonra telefonlara cevap vermedim

gözyaşlarımı saklamak için...



Lviv'de sığınak haline getirilmiş

bir metro istasyonu. Herkes üst üste,

iğne atsan yere düşmez.

Genç bir kadın göz yaşları içinde

CNN'ne anlatıyor:



Rusya'nın bu yaptığına

inanamıyorum, aklım almıyor.

Biz bağımsız bir ülkeyiz.

Rusya'nın kuklası olmak

istemiyorum. Sabah silah sesleriyle

uyandım. Olanlara

gerçekten inanamıyorum.

Genç kadın

hüngür hüngür ağlamaya başlıyor

ve yüzünü kameradan kaçırıyor.

Kiev'li kadın gazeteci:



Sabahın köründe

korkunç patlama sesleriyle uyandım.

Çiçeklerimi suladıktan sonra bilgisayarımı,

küçük çantamı kaptım,

kendimi sokağa atmadan önce de

annemi aradım.

Kendisine güvenli bir yer bulmasını söyledim.

Savaş konusunda benden tecrübeliydi annem.

Rusya 2014'de Ukrayna'nın

Donbas bölgesinde ayrılıkçı savaşı çıkarınca

her şeyini arkasında bırakıp kaçmıştı.

Şimdi her şeyimizi

bir kere daha kaybetme korkusunu yaşıyoruz.

Washington Post'tan bir haber:

Teyzem Donetsk'den aradı ağlayarak:

"Bir tarihte sen benim için ağlamıştın,

şimdi de ben senin için ağlıyorum."

Mühendis olan babam telefon etti.:

"İnşallah beni yeniden askere çağırmazlar."

Rusya'nın desteklediği ayrılıkçıların

Donbas'taki savaşını gazeteci olarak izlemiştim.

Hain ilan edilmiştim. Rusya'nın,

ayrılıkçı güçlerin siyah listesi'ne

yazmışlardı adımı...

İşgalin başladığı Perşembe sabahı evden çıktım.

Her yarım saatte bir annemi arıyorum.

"Sakın ağlama" diyor bana,

"Bu yakınlarda bir yeraltı garajı var,

oraya saklanabiliriz."

Ne kadar da sakin, telefonu kapatırken

"Seni çok seviyorum" demeyi ihmal etmiyor.

İçimi çok fena acıtıyor insan hikayeleri...

En çok onlara kulak veriyorum, okuyorum.

İki gündür televizyonun karşısına çakıldım

savaş izliyorum. Masum insanların acılarını

anlamaya çalışıyorum.

Guardian'da Simon Jenkins'in bir cümlesi çarpıcı:



Tarih bazen

ölmeyi reddediyor!

Galiba öyle.

Büyük Savaş diye tarihe geçen

Birinci Dünya Savaşı'nda

16 milyon asker ve sivil ölmüştü.

Ama ders almadı insanlık.

İkinci Dünya Savaşı çok daha kanlı yaşandı.

1939-45 arasında 65 milyon insan öldü dünyada.

Churchill 1948'de dedi ki:



Tarihten ders çıkaramayanlar,

onu tekrar yaşamaya mahkumdur.

İnsanlık iki büyük savaştan

gerekli dersleri çıkardı mı?

Sorular kafamı kurcalamaya devam ediyor:

Dünya 1930'lar Avrupası'nı mı yaşıyor,

yeniden kanlı bir altüst oluşa

doğru mu yol alıyoruz?

Geçmişin hortlakları,

yani insanlığın başına bela olmuş

milliyetçilik, ırkçılık, etnik nefret

yeniden sahnedeki yerlerini mi alıyor?

Hortlakların ölüm dansları mı başlıyor?

İkinci Dünya Savaşı'nın,

Soğuk Savaş'ın sonrasında

demokrasi, barış ve özgürlük

açısından dünyada kabaran büyük dalga

ve iyimserlik havası sönüyor mu?

Dünya yeniden demokrasi, barış ve özgürlük

düşmanlarına mı kalacak?

Çin'deki, Rusya'daki, İran'daki totaliter rejimler mi

dünyanın hakimi mi olacaklar?

Hiç ihtimal vermiyorum.

Putin'in emperyal saldırganlığı da ters tepecek!

Nasıl ki Çarlar, Stalin'ler, Brejnev'ler

tarih sahnesinden silinmişlerse,

Putin'ler de tarihin çöp tenekesine gidecek.

Şunu da yazın bir kenara:

Ukrayna'daki saldırganlık, Batı ittifakı için

bir hayat öpücüğü oldu;

ittifak içinde birlik ve dayanışma belirginleşti.

Putin'in sonu

biraz zaman alsa da kötü olacak.

Bir tweet atıp yazıyı noktalıyorum:

#SavaşaHayır

Putin’in

emperyal

saldırganlığına

hayır!

Ukrayna’ya özgürlük!