Sözcüklerimiz satılık değildir!

Böyle bir yazı aklımda yoktu.

Kendimi Musul yazmaya hazırlamıştım.

Sabah vakti günün ilk kahvesini yudumlarken, rafta Cumhuriyet’i Çok Sevmiştim kitabı gözüme çarptı.

Sayfaların arasında hatıralara daldım.

Özellikle fotoğraflar beni dipsiz bir kuyuya çekmeye başladı.

Anılar canlandı.

Düşündüm:

Yoksa benim de önümde geçmişimden başka bir şey kalmadı mı?

Gelecek hızla tükeniyor mu?

Bilemedim.

Hayatta en korktuğum şey geleceğin bitmesi, söyleyecek bir şeyimin kalmaması...

Paul Auster’ın o sözünü anımsıyorum:

İş işten geçmeden

konuş şimdi.

Ve söyleyecek hiçbir şey kalmayıncaya kadar da konuşabilme

umudunu taşı.

Ne de olsa

zaman azalıyor.

Cumhuriyet kitabının sayfaları arasında bir fotoğraf.

1980’li yıllar, Nadir Nadi’nin evi:

Teodorakis,Tûba Çandar, Cengiz Çandar, Hasan Cemal.

Yıllar ne çabuk geçiyor.

Kopup gidiyoruz yine bir taraflara.

Kimileri sürgüne, kimileri hapse...

Tıpkı 1970’ler, 1980’ler gibi...

Geçen gün Çetin Altan’ı andık ölümünün birinci yılında.

Ben de kısa bir konuşma yaptım.

Çetin Abi’den devlete itiraz etmeyi, sorgulamayı, eleştirel aklı ve haksızlığa karşı isyanı öğrendiğimi söyledim.

Bir mektubundan da bir bölüm okudum.

Yıl 1973, 12 Mart darbe dönemi.

Çetin Abi hapisteyken, Büyük Gözaltı romanı Orhan Kemal Ödülü’nü alır. Bunun üzerine o da, jüri başkanına bir teşekkür mektubu gönderir.



Beklediğimiz yarınlar gelmese de...

İsterdim ki Türk yazarlarının bir tefrika halinde, kuşaktan kuşağa uzayıp giden kahırlı öyküsüne çoktan bir ‘son’ sözcüğü yazılmış olsun.

Ama bu son sözcüğünü yazmak için bütün ömürlerini gerçek bir özgürlüğün savaşına adamış olan kalemler şimdiye dek ‘devamı var’ı silemeden ayrıldılar bu dünyadan.

Orhan Kemal’in ölümsüz adıyla bir cezaevi koğuşunda ‘devamı var’ diye sürüp giden bir tefrikanın, bir mütevazı parçası olarak mükâfatlandırılmak en büyük mutluluk bana.

Sözcüklerimiz kuşlar kadar özgürce uçmaya devam edecek…