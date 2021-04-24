SOYKIRIM... Özgür akıl, tutsak akıl...

Los Angeles, 2 Nisan 2011

Kafamda birkaç gündür aynı soru:

Üniversitedeki, UCLA’daki konuşmamda

soykırım diyecek miyim,

demeyecek miyim?

Kendi kendimle itişip kakışma hali...

İstanbullu Ermeniler Derneği, Hrant Dink

Konferans Salonu.

Sevgili Hrant’ın yakışıklı bir fotoğrafının

altında akşam vakti sıralanmış oturuyoruz.

Biri kulağıma eğiliyor:

Çoğumuzun içinde bir burukluk vardır,

neden buralara geldik diye.

Bir köşede açık büfe.

Ağızda dağılan pastırma,

sucuk, beyaz peynir, fıstıklı, çikolatalı helva...

İstanbul özlemini dinliyorum.

Ama bir de İstanbul öncesi var.

Yani 1915 öncesi...

Kökler Anadolu’nun her yanına uzanıyor.

“Kesim öncesi, Kesim sonrası!”

Kulağıma eğiliyor:

Anadolu’dan gelenler öyle der.

Kesim...

Ermenicesi Çart.

‘Soykırım’ın kibarcası yani...

Adı Garabet.

İstanbul’dan Amerika’ya göç etmiş ama

bir de öncesi var.

“Memleket neresi?” diye sorunca gülüyor:

Neresi mi?

Annemle babam Malatya’nın Arapgir’inden.

Babamın annesi de, babası da 1915’te yok olur.

Babamla amcam çocukken kendilerini Pötürge’de,

Aluşlu Köyü’nde Kürtlerin arasında bulur.

Ben de o köyde, ahırda dünyaya gelmişim.

Oradan Malatya’ya göçmüş aile.

Malatya’da okula başladığımda Kürtçe konuşuyordum.

(Gülüyor) Bugün bile doğru dürüst Ermenice bilmem.

Malatya’da ayakkabıcılık öğrenmeye

başlıyor. 1959’da İstanbul’a, 1985’te Amerika’ya göç.

Soruyor bana:

“Şimdi söyle bakalım, ben nereliyim?”

Garabet, gülerek devam ediyor:

Hep göç! Hayatım göç etmekle geçti. Allah göçü kimseye nasip ettirmesin.

Doktor Murat.

Kayseri’nin içinden, 1957 doğumlu.

Babası Sivas, annesi Yozgat, Küçük Çat’tan.

İstanbul’a göç eder aile. 1

969’da, Üsküdar’daki

Surp Haç Ruhban Okulu’na gider,

anlatıyor:

Hrant Dink iki sınıf büyüğümdü,

Nazar Büyüm de abilerimizden...

Babam 1915’te yetim kalıyor.

Anne tarafımda kesim olmamış,

baba tarafımda olmuş.

Göç 1975’te...

Agop.

1961 Kayseri doğumlu.

Dede Yozgatlı.

Bir tek dedemle kardeşi kurtulmuş,

herkes Kesim’de gitmiş.

Aile 1961’de İstanbul’a gelmiş,

sonra da ver elini Amerika.

Nubar.

İstanbul doğumlu.

Annesiyle babası,

Kayseri’nin Gemerek köyünden.

1952’de İstanbul,

1983’te Amerika...

Onnik.

1935 İstanbul doğumlu.

Balyan’lardan...

Annem Kayseri Talas’ta doğmuş.

Babası İstanbul Beşiktaş’ta...

1963’te Amerika...

Agop.

Baba tarafı Kayseri’den,

Yozgat Çat’tan.

“Annem Boğazlıyan’dan,” deyince,

biri açıklık getiriyor:

“Hani o kaymakamın yeri...”

1956 İstanbul doğumlu.

Anlatmaya başlıyor:

Baba tarafım Edirneli, anne tarafım

Sivas Zara’dan... 1915’te kesim başlayınca,

amcam Bulgaristan’a kaçıyor.

Babam İstanbul’a geliyor.

Edirne’de kesim yok. Haberler ulaşınca

kaçıyorlar. Amcamdan bir daha haber

yok. Onun kızlarını ben Florida’da buldum.

Kayseri’nin Develi’sinden.

Ermenice adıyla Everek’in Yeğya’sında

doğmuş...

Bedros.

Almanya doğumlu.

Anayla baba, Malatya Pötürge’den...

Aret.

İstanbul doğumlu.

Baba tarafı Yozgat, ana tarafı Amasya...

Rupen.

Anlatıyor:

Annemin babası Silivri’den...

Babamın annesi Konya’dan...

Babamın babası Eskişehir’den...

Doktor Ruben Sevak Çilingiryan, şair.

24 Nisan 1915’te İstanbul’dan

toplanarak sürülen

ve 105’i bir daha geri gelmeyenlerden...

Babam Der Zor’a gitmiş,

tekrar geri gelmiş...

Doktor Arto.

1937 doğumlu. Babası Edirne,

annesi İzmit Bahçecik doğumlu.

Anlatıyor:

1915’te bütün aile kesime gitmiş...

Babam eczacı subay olduğu için

kurtulmuş...

Bir başkası:

Babam Gemerekli, annem

Karadeniz’den, Çarşamba’dan, Rum.

Benim babamla, Dr. Murat’ın dedesi 1915’te

birbirlerini kaybedip

1950’de Kayseri’de tekrar buluyorlar.

Osep.

Tüccar, babası Bingöllü:

73 kişilik ailesinden 1915’ten

tek kurtulan babam...

Bingöl’den Kanada’ya göç...

Dikran.

1961 İstanbul doğumlu:

Babam İstanbul Erenköy,

annem Kumkapılı. Kumkapı’daki

kendi adını taşıyan meşhur meyhanenin sahibi

Kör Agop ise annemin dayısı...

Adı Kurken.

1955 İstanbul doğumlu.

Anne baba da İstanbullu, anlatıyor:

Annemin babası,

dedem 18 yaşındayken,

kesimden kurtuluyor ailesi.

Kesim’de ölenler baba tarafımdan...

Kulağıma eğiliyor,

“Her Ermeni’nin hayatı bir roman”

diyor Kurken,

“Annem 80 yaşında,

kendi başına yaşıyor Los Angeles’ta...

Hep dertlenir, ‘Oğlum, şu pencerenin

altından geçenlerden Allah için biri çıkıp da

bir kere olsun selam vermez ki,’

diye İstanbul özlemini dile getirir.”

Diğerinin sözü kulağımda:

Çoğu içinde bir buruklukla yaşar,

neden buralara geldik ki diye...

Acılarla, acıları içine bastırarak

yaşayanları dinliyorum bütün gece,

Hrant Dink’in fotoğrafının altında.

Not defterime yazıyorum:

Ermeni diasporasında 1915

daha dün olmuş gibi...

Hrant Dink der ki:

Şu bir gerçek ki, her iki taraf da

birbirine karşı duruşunda

huzursuz ve sağlıksız.

Saptama ağır gelse de,

itiraf etmek gerekir ki:

Ermeniler travmalarıyla,

Türkler de paranoyalarıyla birbirlerine nazaran

iki klinik vaka konumundadırlar.

Her ikisinin de kimliğinde diğeri

‘öteki’dir ve ‘ötekilik’

bir tür vazgeçilemez varlık halidir.

O nedenle, Ermeni kimliğindeki ‘Türk’ün,

Türk kimliğindeki ‘Ermeni’nin yadsınamaz

rolü üzerine analiz yapmadan,

Türk-Ermeni ilişkileri üzerine

sağlam öneriler geliştirmek hayli güç.

Bugün Türk olgusu

Ermeni kimliğinin şekillenişinde

önemli bir rol oynar.

Ancak Türk’ü algılamak açısından da

Diaspora Ermenileri,

Ermenistan Ermenileri

ve Türkiye Ermenileri

arasında ciddi farklılıklar gözükür.

Bu üç kesimde

travmanın yarattığı hasar ve etki;

ağır, orta ve hafif olmak

üzere değişik yansımalar gösterir.

Türkiye Ermenileri halen Türklerle beraber yaşar,

Ermenistan Ermenileri Türklere komşudur,

ama Diaspora Ermenilerinin büyük bölümü

Türklerden uzaktır.

İşte bu, Türk’le tanışıklıktaki mesafe,

kimlikte yaşanan travmayı da

farklılaştıran temel nedendir.

Diaspora Ermenileri için Türk,

o tarihte bırakıp gittikleri Türk’tür.

O tarih, soykırıma uğradığı 1915’dir.

O tarih,

Varlık Vergisiyle ‘ekonomik soykırım’a uğradığı 1942’dir.

O tarih,

kendisine karşı vandalizmin yeni bir versiyonunun yaşandığı

6-7 Eylül 1955’dir.

Onun nezdinde Türk ‘hiç değişmez’dir,

o Türk’le geçmişte nasıl bir birliktelik

kurulmadıysa, bugün de,

gelecekte de işbirliği kurulamaz.

Ermenistan Ermenileri için de Türk,

o tarihteki Türk’tür,

ancak şimdi ise yanı başındadır.

İstese de, istemese de onunla yarın

yan yana yaşamak zorunda.

Türkiye Ermenileri

için ise Türk zaten birlikte yaşadığıdır.

Bu haliyle de Türk olgusu,

Diaspora Ermenileri için

ne denli olumsuz etki yaratırsa

Türkiye Ermenileri açısından aksi yönde bir etki yaratır.

Türk olgusu,

Diaspora Ermenisi için öfkeyi kabartan

bir işlev görse de,

Türkiye Ermenisi için travmayı

azaltan bir ilaçtır.

Diaspora Ermenileriyle

Türkiye Ermenilerinin tarihsel bakımdan

Türk’le ilişkilerinde bir farklılık yoktur.

Aynı şeyleri yaşadılar,

ancak sonrasında Türklerin içinde yaşamak

ve Türklerle diyaloglar, beraber yaşamayı becerebilen

Türkiye Ermenilerinin kimliğindeki

travmayı önemli ölçüde yok edebildi

ve ilişkilerin normalleşebileceğini gösterdi.

Aynı duruma,

son zamanlarda Ermenistan’dan

Türkiye’ye iş için gelen Ermenistanlıların

Türklerle kurdukları diyaloglarda da raslamak mümkün.

Ermeni dünyasında

bu travmanın yarattığı farklı etkinin yansımaları,

her yıl 24 Nisan’da yapılan anma etkinliklerindeki

farklı dozlarda görülebilir.

Diaspora’da bu gösteriler

Türk bayraklarını yakmaya kadar varan,

Türkiye aleyhindeki sert anma toplantılarıyla,

Ermenistan’da ise çoluk çocuk herkesin

sessiz bir şekilde soykırım anıtına gidip vakur

bir şekilde çiçek bırakmasıyla gerçekleşir.

Türkiye Ermenileri ise isteseler de, istemeseler de en garipleri.

Ne bir anıtları var, ne de 24 Nisan’ı

anabilecekleri takatleri!

(Hrant Dink, İki Yakın Halk İki Uzak Komşu,

Uluslararası Hrant Dink Vakfı Yayınları, Haziran 2008, s. 15-21)



Los Angeles, 31 Mart 2011

Kısa adı UCLA olan University of California,

Los Angeles’ın Broad Hall’ünde

akşam vakti yapacağım

konuşmayla uğraşıyorum otel odamda.

Soykırım diyecek miyim?

Kafamdaki soru bu.

Hazırladığım konuşma

taslağımın başında bir cümle var:

Sizin acınızı biliyorum,

sizin acınızı anlıyorum

ve bu acınızı paylaşmak için buradayım.

Peki ama hangi acınızı?

Soykırım acınızı mı?

Yoksa sadece acınızı mı?

Dilim neden böyle tutuk ki?

Sanki bilmiyor muyum,

Anadolu’daki etnik, düşünsel,

kültürel her türlü farklılığa,

çoğulculuğa son vermeyi amaçlayan

o Türkleştirme ve Sünnileştirme

siyasetinin İttihat Terakki döneminde başlatıldığını...

"İç düşman"lardan arındırılmış

bir Anadolu istendiğini...

İttihat Terakki’yle cumhuriyetin

kuruluşu arasındaki devamlılığı...

Ve bu açılardan 1915’in tarihi

bir dönüm noktası olduğunu

bilmiyor muydun da, dilin hâlâ tutukluk yapıyor?

Biliyorum tabii.

Yıllar içinde ağır aksak öğrendim.

Peki o zaman, düşündüğünü

neden söyleyemiyeceksin ki?

Tutukluk sürüyor!

Konuşma metnimin başındaki

o cümleye soykırım sözcüğünü

bir ekliyor,

bir siliyorum.

Erivan’da da öyle olmuştu

2008’in Eylül ayı başında.

Ermeni Soykırımı Anıtı’na

gidecek miyim, gitmeyecek miyim?

Sonunda gitmiş, Hrant Dink’in acısına

beş sap beyaz karanfil koymuş,

fotoğraf çektirmiş ve Milliyet’te yazmıştım.

Ama soykırım anıtını ziyaret fotoğrafımı

2008 yılı Eylül ayında yayınlamamıştım.

Soykırım diyecek miyim?

Bir yazıyor, bir çiziyorum üstünü.

Neden?

Sorunum nedir bu sözcükle?

Ermeni Soykırım Anıtı’nı ziyaret ettim.

Ermenilerden Özür Bildirisi’ni imzaladım.

24 Nisan 2010 tarihli Milliyet’teki

yazımın başlığı,

“Ermenilerin 24 Nisan acısını paylaşıyorum”du.

Ayrıca, 24 Nisan’ın soykırım olduğunu düşünüyordum.

1915’de Osmanlı devletini yöneten

İttihat Terakki diktasının,

onun derin devleti sayılan

Teşkilat-ı Mahsusa’nın

Ermenilere yaptıkları

planlı programlıydı.

Bunun da insanlığa karşı

gerçek bir suç oluşturduğuna inanıyor

ve bu kanlı mirasın günümüzde

artık reddedilmesinin

Türkiye’yi büyüteceğini düşünüyordum.

Ama soykırım

tartışmalarına girmiyordum.

Hrant’ın dediği gibi:

Atalarımın başına gelenleri biliyorum.

Buna kiminiz katliam,

kiminiz soykırım,

kiminiz tehcir,

kiminiz trajedi diyorsunuz.

Atalarım da Anadolu deyimiyle kıyım derdi.

Bir devlet kendi yurttaşlarını,

hem de savunmasızlarını,

çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden,

kök saldığı ortamlardan söküp,

bilinmez bitmez yollara salıyorsa,

bunun sonucunda da bir halk

büyük bir bölümüyle yok oluyorsa,

bugün bizlerin bu durumu izah edecek

kelimeleri tercih etme kıvranışımız,

insan olma özelliğimizin hangi vasfıyla izah edilebilir?

"Buna soykırım mı desek, göç mü desek?"

diye cambazlıklar yapacaksak, her ikisini de aynı ölçüde

mahkûm edemeyeceksek,

soykırım yerine tehciri

ya da tehcir yerine soykırımı tercih etmekle, insan oluşumuzla ilgili

onurun hangi parçasını

kurtarmış olacağız?”

Aklıma Hrant’ın bu sözleri geliyor.

Kelimeler arasındaki kıvrantı.

Soykırım mı?

Tehcir mi?

Trajedi mi?

Kıyım mı, toplu kıyım mı?

Katliam mı?

Kesim mi?

Soykırım kelimesiyle derinlerine giden

bir meselem olduğu için

mi otel odamda kıvranıp duruyorum?



Ne düşünüyorsam,

neye inanıyorsam

apaçık söylemekten,

yazmaktan beni alıkoyan ne?

Tabular?

Korkular?

Mahalle baskısı?

“Hepiniz Ermenisiniz, hepiniz piçsiniz!”

301’ler?

‘Vatan hainliği’ damgası?

“Dün Ali Kemal, bugün Hasan Cemal?”

Kaç yaşına geldim,

kaç yıldır demokrasiyi,

ifade özgürlüğünü savunuyorum,

ama hâlâ bazı düşüncelerimi

kendime saklamaya devam mı edeceğim?

Hâlâ dokunamayacağım

kendi tabularım mı olacak?

Ya da hâlâ özgürleşemeyecek miyim?

Ayıp değil mi Hasan Cemal?

En nihayet soykırım sözcüğünü

ekliyorum konuşmamın girişindeki o cümleye:

Sizin acınızı biliyorum,

anlıyorum

ve soykırım acınızı

paylaşmak için buradayım.

UCLA’nın Broad Hall’ü dolmuş.

İki sivil polisle arka kapıdan giriyorum.

Güvenlik önlemleri biraz abartılmış.

Yerde oturan gençler de dışarı çıkartılıyor,

itfaiye öyle istemiş...

Dikkatler üstümde.

“Cemal Paşa’nın torunu ne diyecek?”

Kuliste vozurdayanlar olmuş:

“1915’te bizi kesenlerin torununu ne diye davet ettiniz?”

“Benim için hiç de kolay bir akşam olamayacak,”

diye başlıyorum konuşmama,

“Bakıyorum hep tanıdık yüzler...

Anadolu’dan hepinize selam getirdim.

Köklerimiz aynı topraklara uzanıyor,”

dedikten sonra da birkaç kelime

Ermenice konuşup ekliyorum:

Soykırım acınızı biliyorum,

paylaşıyorum.

Alkış kopuyor.

Uzun ama güzel,

biraz da hüzünlü bir akşam.

Devam ediyorum:

Ben buraya Ermeni gençlerine

elimi uzatmak için geldim.

Acılar elbette unutulmayacak.

Ama acıların barışa giden yolları

tıkamasına da izin vermeyeceğiz.

Onlara arkadaşım Bahadır Demir’i anlatıyorum,

1973 yılı Ocak ayında,

Los Angeles’ta yaşlı bir

Ermeni’nin cinayetine kurban giden

ilk Türk diplomatını...

Sessizce dinliyorlar.

Bir başkası, bir Ermeni genci,

1980’lerin başında Beyrut’tan

Amerika’ya okumak için gelmiş.

Üniversite kafeteryasında

sıra beklerken yanına biri gelmiş.

Türk olduğunu öğrenince

duygularını şöyle anlatıyor:

İlk kez karşımda bir Türk...

Elim ayağım boşaldı.

Bir Türk!

Ne yapacağımı,

ona nasıl davranacağımı şaşırdım.

Bu duvarlar hâlâ yıkılmayı bekliyor.

Türkiye’nin, Ermenistan’ın,

Ermeni Diasporası’nın ve

iki tarafta da sivil toplumun yapması

gerekenler var bunun için.

Diyalog kanallarının çoğaltılması, genişletilmesi lazım.

Türkiye-Ermenistan sınırı mutlaka açılmalı.

Ankara, Ermeni Diasporası’nın

bir öcü olmadığını anlamalı.

Ders kitapları yeniden yazılmalı...

1915’in, Türkiye’de çok daha özgürce tartışılması şart.

1915 demek artık soykırım demek.

Yalnız Ermeniler değil,

neredeyse bütün dünya için öyle.

Soykırım gerçeği değişmez!

Ama bu gerçek,

Türkiye-Ermenistan sınırının açılmasını,

ilişkilerin normalleşme rayına oturmasını,

Ermeni Diasporası’yla diyalog kanallarının açılmasını,

sivil toplum ilişkilerinin geliştirilmesini engellemez.

Engellememelidir de.

Eğer engellerse,

araba atın önüne konmuş olur ki,

bu da kimseye yarar sağlamaz.

Ve sözü ‘tutsak akıl’lara getiriyorum:

Dünyanın her yerinde

ve insanlık tarihinin herhangi bir diliminde

tutsak akıllardır,

barış ve demokrasiye açılan yollardaki en büyük engeller.

Türkiye’de de bu tutsak akıllardan

kurtuluşun yollarında yürünüyor artık...



(Hasan Cemal, 1915: Ermeni Soykırımı, Everest Yayınları, sayfa 170-182)