Sevgili Cengo, hayat varken umut bitmez!

Cengiz Çandar'ın geçen yıl yurtdışında

İngilizce çıkan kitabını okuyorum:

Turkey's Mission

Impossible

War and Peace

with the Kurds

Kitabın adı Türkçe'ye nasıl çevrilebilir?



Türkiye'nin Açmazı

Kürtlerle Savaş ve Barış



Türkiye'nin İmkânsızı

Kürtlerle Savaş ve Barış

Ya da Türkiye'nin Derin Çıkmazı

da olabilir kitabın ismi...

Açmaz...

Çıkmaz...

Türkiye'nin imkânsızı...

Bunun adı Kürt sorunu.

Yüzyıldır çözülemiyor.

Bir yüzyıl daha çözülemeyecek mi?

Hep acı mı çekilecek,

hep oluk gibi kan

ve göz yaşı mı akacak?

Yıllara damgasını

hüsran mı vuracak?

Bilemiyorum.

Cengiz Çandar bir solukta okunan

güzel kitabında elbette

"çözüm"e odaklanmış,

çözümsüzlüğün şifrelerini

çözmeye çalışırken...

Bıçak sırtında dengelerin

sürekli değiştiği,

keskin çelişkilerin

durmaksızın yer değiştirdiği,

"oyun içinde oyunlar"ın insanı şaşırttığı,

belirsizliklerin her daim damgasını vurduğu

bir coğrafyanın sorunlarıyla ilgili

kitap yazmak hiç kolay değil.

Belki daha doğru deyişle:

Kalıcı, zamana dayanıklı

bir kitap yazmak zor iş...

Sevgili Cengo,

eski deyişle meşakkatli,

hatta nankör bir işe soyunmuş...

Hele Türkiye gibi ne desen olur olmaz,

belden aşağı tepkiler alan

bir memlekette böyle bir kitap yazmak,

cesaret işi de sayılabilir.

Kürt sorununun etrafında Türkiye'nin,

bu toprakların derin, karmaşık yakın tarihini

yüreğini de koyarak anlatırken

kalıcılığı da yakalayabilmiş,

zamana dayanıklı bir kitap çıkarmış

Cengo...

Dünün labirentlerinde dolaşırken,

bugünü ve yarını da unutmamış,

taşları yerli yerine oturtmuş...

Kitabı okurken,

özellikle Kürdistan coğrafyasında

Cengiz Çandar'la birlikte

dolaştığımız zamanlar bir film şeridi gibi

gözümün önünden geçti gitti.

İçimde bir hüzün esintisi kıpırdadı.

O inişli çıkışlı zamanlar,

Kürt sorununda nihayet

iyi bişeyler oluyor derken,

kendimizi umutsuzluk çukurunda

bulduğumuz o dönemler aklıma takıldı.

Ve tabii yaşadığımız

yenilgiler de kapımı çaldı.

Hayal kırıklıkları

ya da hüsran zamanları...

Ama bütün bu yenilmişliklerin

Kürt sorununda "çözüm"e açılan yollara

döşenen taşlar olduğunu da unutmadım.

Kitabının önsözünde

sevgili Cengo'nun dediği gibi:

Beni teselli eden gerçeğe gelince...

En azından denedik,

bu da gelecek nesillere

mirasımızdır.

Kitapta Cengiz Çandar'ın

gazeteciliği var.

Tarihçiliği var.

Ve elden hiç bırakamadığı

siyasetçiliği de var.

Cumhurbaşkanı Özal 1993 yılı baharında

hiç beklenmedik şekilde hayata

veda etmeseydi,

kim bilir belki de Cengiz Çandar,

Cumhurbaşkanı Özal'ın

Çankaya'dan inip kuracağı yeni partide

aktif siyasete girecekti...

Kitabın ilginç bölümlerinden biri,

Cengiz'in özellikle Kürt sorunu

bağlamında Özal'la yakın ilişkileri...

Yer yer siyasetçi-gazeteci ilişkisinin

sınırlarını aşan bu dostluğun,

bence, Özal'ın soruna bakışını da

epeyce etkilediği,

bu konuda derinleşmesine de yol açtığı anlaşılıyor.

ANAP'ın kurucularından, eski başbakan

rahmetli Mesut Yılmaz bana bir keresinde

Mülkiye'den arkadaşı olan Cengiz Çandar

hakkında şöyle demişti:



Kürt meselesiyle ilgili

bütün bunları

Özal'ın kafasına sokan

Cengiz Çandar'dır.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, başdanışmanı Cengiz Çandar ile Çankaya'da

Özal'ın Kürt sorunuyla ilgili olarak

gerçekten tabu kırıcı tavırları,

adımları vardır.

Ama bazen yalnız kaldığı için,

bazen gücü yetmediği için,

bazen özellikle asker karşısında

frene bastığı, gerilediği için,

bazen de sorunun derinliğini

tam kavrayamadığı için

bir noktanın ötesine gidememiştir Özal...

Kitabın bu bölümü düşündürücü,

bilgilendirici ve renkli.

Bir danışmanın bir devlet adamını

olumlu yönde nasıl etkileyebileceğinin

örnekleri bir solukta okunuyor.

Bu açıdan Cumhurbaşkanı Özal'ın

1990'larda Iraklı Kürt liderlerle,

özellikle Celal Talabani'yle,

o tarihlerde Bekaa Vadisi'nde,

Şam'da yaşayan Öcalan'la Türkiye'nin diyalog kapılarının

açılmasında Çandar'ın oynamış olduğu

rolün altını çizmek gerekiyor.

Cengiz Çandar, savaş sonrası ilk Irak Cumhurbaşkanı seçilen

Irak Kürdistan Yurtsever Birliği Başkanı 'Mam Celal' lakaplı Celal Talabani ile...

Kitabın Özal'la ilgili sayfaları,

seçilmiş bir siyasetçinin,

bir devlet adamının Türkiye'de

devlet ve asker karşısındaki

güçsüzlüğünü göstermesi

bakımından da son derece ilginç ve renkli...

Mesud Barzani ve Özal, 1991 yılında Ankara'da

Erbakan Hoca'nın partisinden

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yken

1990'larda Kürt sorunu konusunda

ana hatlarıyla iyi bir rapor hazırlatmış olan

Tayyip Erdoğan'a gelince...

Kitapta ayrı, renkli, kalın bir yeri var.

2005 yılında Başbakan Erdoğan

Diyarbakır'a gelir, içinde önemli mesajları, ilkleri olan bir konuşma yapar.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir başbakanı

ilk kez Kürt sorunu der.

Yine ilk kez bu konuda

"devletin hataları"ndan da söz eder.

Bir adım daha ileri gider,

"Kürt sorunu hepimizin sorunudur"

diye ekler.

Siyaset meydanı

bir anda allak bullak olur.

Erdoğan'ın söyledikleri

"devlet ezberi"ne ters düştüğü için

"asker-sivil oligarşi"nin kaşları çatılır,

muhalefet ayağa kalkar.

Bunun üzerine Erdoğan etrafa çaktırmamaya

çalışarak geri basmaya başlar.

Diyarbakır konuşmasından kısa bir süre sonra

Cengiz Çandar'a bir uçak yolculuğunda

baş başayken itiraf eder:



Kürt sorunu

demekle

hata yaptım.



Dönemin Başbakanı Erdoğan ve Cengiz Çandar

Kürt sorununun çözümü konusunda

"Diyarbakır konuşması"na

umut bağlayanlar için Erdoğan'ın

bu itirafı hayal kırıklığı olur, unutulmaz.

Erdoğan'ın sorunu tam kavrayamadığına,

çözüm konusunda derine inemediğine

dair değerlendirmeler

bizim dünyamızda böylece yaygınlaşır.

Oysa Erdoğan,

İmralı'yı 2005 sonrası asker

gölgesinden kurtarıp "sivil"lere açmış,

kendi temsilcilerini Kandil'den

gelenlerin karşısına oturtarak

"Oslo süreci"ni 2008'de başlatmış

bir sivil siyasetçi, bir başbakandır.

Böylesine radikal adımların

sahibi bir siyasetçi,

gücü de olmasına rağmen

neden "çözüm yolu"nu açamadı?

Şöyle özetlenebilir:

Çünkü Kürt sorununu

yüreğinde hissetmiyordu.

Kendi açısından çözüm süreçlerini

"oy"dan ibaret görüyordu.

Süreçte oy kaybetmeye başladığını

görünce ya da hissedince

derhal savaş pedalına basıyordu.

"Çözüm"den ne anladığına gelince,

şöyle özetlenebilir:

(1) PKK'nın dağdan inmesi...

(2) Silah bırakması

ya da silahları gömmesi...

(3) Ve af...



Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ve

Kürt müziğini önde gelen ismi Şivan Perver'le Diyarbakır'da

Erdoğan'ın bu kafa yapısı

ve zaman içinde "devlet ezberleri"ne,

"asker çizgisi"ne yanaşması,

çözüm süreçlerinin

her seferinde tıkanmasına yol açtı.

Kitapta bu zamanlar

"Kürt ve Türk

başoyuncular"la birlikte

ve Cengiz Çandar'ın onlarla başbaşa

temaslarıyla rengârenk anlatılıyor.

Ankara'dan Kandil'e,

Tahran'dan Şam'dan Bağdat'a,

Beyrut'tan Erbil'e, Batı başkentlerine

Cengiz Çandar'ın o son derece renkli

"Ben oradaydım" gazeteciliğiyle gezerken

"Kürt sorunu"nun

ve bir türlü gerçekleşemeyen

"çözüm"ünün inceliklerine

vakıf olmak gerçekten heyecan verici...

Kitap, Cumhuriyet'in kuruluşundan,

hatta öncesinden Abdülhamid'den,

Talat Paşa'dan, Atatürk'ten

bugünlere geliyor.

Türkiye'de demokrasiyi,

hukukun üstünlüğü

ve özgürlükler düzenini

neden bir türlü oturtamadığımızın

köklerini araştırıyor.

Cengiz Çandar ve Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ve

Kürdistan Demokratik Partisi Başkanı Mesud Barzani.

Bu çerçevede "Kürt sorunu"nu

tüm boyutlarıyla görüyor ve bu açıdan

"Kürtlerle savaş ve barış"ın

Türkiye'de ne kadar hayati bir önem

taşıdığını örnekleriyle irdeliyor.

Cengo'nun akıcı kaleminden

bunları okurken, bir ömür boyu

"barış"ı kovalamanın anlamını,

ve bu konudaki hayal kırıklıklarını

daha iyi anlıyor insan...

Cengiz Çandar bugün de barışın peşini

bırakmış değil. Irak Kürdistanı gibi,

Suriye Kürdistanı'nı,

yani "Rojava"yı da öğreniyorsunuz.

"Yoksa Erdoğan Rojava'nın

Saddam Hüseyin'i mi?" gibi cümleler

yakın geleceğe dair soruları da tetikliyor.

Bu bağlamda Türkiye açısından

beni en tedirgin eden son bir soruya gelince:

Kuzey Suriye,

yani Suriye Kürdistanı

ya da Rojava,

Türkiye'nin Vietnam'ı mı,

yoksa Afganistan'ı mı olacak?..

Evet, Kürtlerle barışını yapmadan

Türkiye'nin önü açılmayacak.

"Kürtlerle barış"ın gerçekten ne olduğunu

Ankara daha derin ve çok taraflı düşünürken,

Kandil ve İmralı da

"Türkiye'yle savaş"ı

artık yerli yerine oturtmak zorunda;

çünkü barış çok uzun zamandan beri

"namlunun ucunda" değil.

Son olarak,

kitabın isabetle değindiği

üç nokta daha var:

Erdoğan'ın Suriye'yle ve

"Kürt korkusu"yla birlikte Rusya'ya çark etmesi...

S-400'lerle Amerika'ya, Batı'ya sırtını dönmesi...

"Avrasyacı" askerle birlikte Çin'e doğru açılması...

Çandar'ın kitabı bu açılardan da bugünü yakalıyor.



Sevgili Cengo;

Güzel kitabını keyifle okudum.

Kafamdaki bazı boşluklar doldu.

Keşke yakın zamanda Türkçe'ye çevrilse...

Sen Stockholm'de, ben İstanbul'dayım.

Yıllardır çok seyrek görüştük.

Geçenlerde bir telefon sohbetimizde

şöyle demiştin:

Yaşadığımız zamanları

özlüyorum.

2016 yılında Hasan Cemal ve Cengiz Çandar, tutuklu gazeteciler

Can Dündür ve Erdem Gül için Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde başlatılan 'Umut Nöbeti'nde

Ben de özlüyorum, hem de çok.

Zaman artık hızla kaçıp gidiyor bizden...

Yıllar geçtikçe ıssızlaşıyoruz.

Ama hayat varken umut bitmez!

Kendine iyi bak sevgili kardeşim.