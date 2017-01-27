Sevgili Can, sen de biliyorsun, bu dünya kendiliğinden değişmeyecek!

Sevgili Can;

Canını sıkma kardeşim.

Sen de gayet iyi biliyorsun.

Dünya bugüne kadar hiç kendiliğinden değişmedi, bundan sonra da değişmeyecek.

Özgürlükten, farklı seslerden korkanlar eninde sonunda sahneden çekilecek.

Dünya değişecek!

Despotlara kalmayacak dünya da, Türkiye de.

Farklı düşünenler, gazetecilik suç değildir diyenler, gerçeğin haberini yapanlar kazanacak sonunda.

Özgürlük bayrağını dimdik tutanları terörist ilan etselerse, onlar için casus deseler de, onları vatan haini diye yargılasalar da, bu dünya onlara kalmayacak.

Evet, despotlara kalmayacak!

Sevgili Can;

Hayat kavgasız olmuyor.

Hayat kavgalarla geçiyor.

Çünkü özgürlük istiyoruz.

Çünkü isteyen istediği sesi versin diyoruz.

Çünkü torna tezgâhından çıkmışçasına tek tip hayatların yaşandığı dünyalar istemiyoruz.

Çünkü hayatın binbir rengiyle yaşanmasından yanayız.

Bunun için bizden korkuyorlar.

Bu yüzden bizi terörist, hain, casus ilan ediyorlar.

Onların özgürlükle dertleri var.

Hukukla dertleri var.

Demokrasiyle dertleri var.

Barışla dertleri var.

Çünkü despot kafa gerçeği tekeline alacağını sanır.

Despot kafa, gerçeği bin değil, bir yüzlü sanır.

Despot kafa, her şeyi bildiğini sanır.

İşte bu kafadır, adı ÖZGÜRÜZ olan siteyi daha yayına bile başlamadan kapatan...

Ne hazin!

Tam da dediğin gibi:

Hah...

Ben de yasak nerde kaldı

diyordum.

Basılmamış kitabı yasaklayan,

başlamamış siteyi de, özgürüz.org'u

da kapattı... sanıyor.

Göreceğiz.

Yarın ola hayrola!

Sevgili Can;

Biliyorum, özgürlük kavgası devam edecek. Çünkü bu dünya kendiliğinden değişmedi, değişmeyecek.

Bu cümle, dünya kendiliğinden değişmeyecek cümlesi benim değil, Eric Hobsbawn'ın.

Büyük Marksist tarihçi, kendi hayatını anlattığı Interesting Times adını taşıyan kitabını bu cümleyle noktalar.

Kavga, özgürlük mücadelesi kolay bitmeyecek.

Öyle gözüküyor.

Hapishaneler doldukça doluyor.

Sürgündekiler çoğalıyor.

Sivil darbe derinleştikçe derinleşiyor.

Böylesine bir baskı ve korku ortamında Türkiye 'anayasa referandumu'na götürülüyor.

12 Eylül'de de böyle olmuştu.

Evren Paşa'nın darbe anayasası da zindanlar doluyken, korku ve baskı altında, soluk almanın cesaret istediği bir dönemde yapılmıştı.

Aradan kırk yıl geçti.

Şimdi de farklı değil.

Özgürlük

ve hukuk uğruna

acı çeken, gözyaşı döken, ölümü göze alan ve ölenlerle dolu tarih

sayfaları...

​Sevgili Can;

Ama bak, Silivri'de engellenen Uluslararası PEN yazarlar örgütü bizimle dayanışma içinde.

Son aylarda ülkenizde ifade

özgürlüğü konusunda dramatik

baskılara tanıklık ettik.

PEN üyelerinin, yazarların,

gazetecilerin, kamu personelinin,

öğretmenlerin ve binlerce başka

kişinin hapse atılışını izledik.

Bunların çok büyük bölümü darbe

girişimi ile ilgili olmayıp hükümeti

eleştiren barış yanlısı kişilerdi.

Barış görüşmelerinin kesilmesinin

ardından, Türkiye’deki Kürt nüfus,

sivil halka yönelik geniş kapsamlı

saldırılara maruz kalmış; medyada

kendi dillerini kullanma konusunda

kısıtlamalara uğramıştır.

150 yazar ve gazeteci parmaklıklar

ardında çaresiz bırakılmıştır.

Normal anayasal tedbirlerin askıya

alındığı ve olağan dışı yetkilerin ağır

bir şekilde kullanıldığı Olağanüstü

Hâl döneminin başlangıcının

ardından ilan edilen kanun

hükmünde kararnameler ile 170’den

fazla medya organı kapatılmıştır.

Türkiye bugün dünyanın en fazla

tutuklu gazeteci sayısına sahip

ülkesidir.

Buna sessiz kalmayacağız.

Size yalnız olmadığınızı hatırlatmak

amacıyla yazıyoruz.

Bize ihtiyacınız olduğunda kendi

köşemizde boş boş oturmayacağımızı

belirtmek istiyoruz.

İnsan haklarınızın ihlal edildiği bu

süreçte, sessiz kalmayacağız.

Sizi susturmak için yapılanlara karşı

küresel ölçekte sesimizi

yükselteceğiz.

Sevgili Can;

Herkes sesini çıkartamasa da, pek öyle kuşku duyan kalmadı.

OHAL'in boğucu ortamından tek adam çıkartmak için bastırıyor Saray iktidarı.

Türkiye tam bir 'dikta'ya doğru yol alıyor.

Bu yakınlardaki bir yazımda altını çizdim.

Anayasa değişikliği referandumdan geçerse, "Rejimin adı dikta, diktatörün adı da Erdoğan olacak" dedim.

Başka ne diyebilirim ki?..

Sevgili Can;

Evet, bu dünya kendiliğinden değişmeyecek.

Özgürlük bayrağını düşürmeyenler sayesinde değişecek.

Zor olacak, acılı olacak, gözyaşı gerektirecek ama başka çare yok.

Tarihin sayfaları bunlarla dolu.

Özgürlük ve hukuk uğruna acı çeken, gözyaşı döken, ölümü göze alan ve ölenlerle dolu tarih sayfaları.

Barış ve demokrasinin bir bedeli var.

Bu bedel hep ödenmiş...

Kendine iyi bak kardeşim.



