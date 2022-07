Selahattin Demirtaş'tan mektup...

Bugünkü köşemi, yaklaşık 5,5 yıldır

Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan

Selahattin Demirtaş'ın gönderdiği

mektuba ayırıyorum.

Demirtaş'ın, eşi Başak Demirtaş

aracılığıyla gönderdiği ve muhatabının

"tüm demokrat aydınlar" olduğunu

vurguladığı mektubu, aşağıda paylaşıyorum...

Sevgili Selahattin Demirtaş'a ve

Türkiye'ye bir kez daha "adalet" dileyerek!

Sayın Hasan Cemal,

Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte

iyi olduğunuzu umuyorum.

Beş yılı aşkın süredir siyasi rehine

olarak cezaevinde tutulmama

rağmen halka karşı duyduğum

sorumluluğun gereği olarak

zaman zaman düşüncelerimi

kamuoyuyla paylaşıyorum.

Sizinle birlikte, çok sayıda aydın,

sanatçı, akademisyen ve gazeteciye

gönderdiğim bu mektubu da aynı

motivasyonla kaleme alıyorum.

Elbette ki mektubumun bir muhatabı da

kendilerine ulaşamadığım tüm değerli

demokrat aydınlardır.

Değerli arkadaşım,

Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu

uzun uzun anlatmaya gerek görmüyorum.

Yaşananların zaten tanığı, bir yönüyle

mağdurusunuz. Bulunduğunuz yerden

bir arayış, bir çözüm umudu yaratma

çabası içinde olduğunuzdan da eminim.

Bununla birlikte, karşımızdaki zorbalığın

elinde tuttuğu ve çılgınca kullanmaktan

çekinmediği gücün yarattığı tehdidin de

farkındayım. Bu durumla baş edebilmek

için yürütülen özverili mücadeleleri de

görüyor, takdir ediyorum. Ancak içinde

bulunduğumuz kritik sürece ilişkin yeni

şeyler söylemenin önemini vurgulamak,

bu doğrultudaki düşüncelerimi sizinle

paylaşmak istiyorum.

Elbette hiçbirimizin elinde sihirli değnek yok.

Ülkemizin içinde bulunduğu kaos ve

sürüklendiği çöküşten çıkışın biricik

yolu farklılıklarımızla birlikte, ortak akılla

hareket etmektir. Aynı denizde buluşan

ayrı nehirler olarak akmak bir zaaf değil,

demokrasinin gücü ve güzelliğidir.

İktidarın en çok çekindiği ve engellemeye

çalıştığı şey de budur. Bu nedenle kesintisiz

bir kirli propaganda çalışması yürüterek

başta HDP olmak üzere tüm muhalif kesimleri

düşmanlaştırmaya, kriminalize etmeye çalışıyorlar.

Oysa muhalif kesimlerin hiçbiri ne halk ne de

Türkiye düşmanıdır. Herkes, hepimiz tüm iyi

niyetimizle ülkede yaşanan çöküşü durdurmaya,

toplumu felaketten kurtarmaya çalışıyoruz.

Kimliklerimiz, inançlarımız, siyasi görüşlerimiz

birbirinden farklı olmasına rağmen Türkiye'nin

aydınlık ve ortak geleceğine olan inancımız

nedeniyle akla en uygun olanda yani demokrasinin

temel ilkelerinde buluşmaya çalışıyoruz.

Tüm bozma girişimlerine karşın bu doğrultuda

önemli ve anlamlı mesafeler de alınmıştır. Bunu

görmezden gelmediğimi belirtmeliyim.

Ne var ki gelinen aşamada, giderek büyüyen bir

riskin de altını çizmek zorundayım. Muhalefetin

farklı şekillerde bir araya gelme girişimleri henüz

yeterince toplumsal heyecana, kolektif bir umuda

yol açmamış, toplumun çoğunluğunu tatmin

edememiştir. Kanımca bunun temel nedeni, köklü

bir zihniyet devrimi ve yapısal değişiklikler yerine,

genelde iktidar değişimini hedefleyen yetersiz

yaklaşımlardır. Muhalefet, bu haliyle bir kısır döngü

içindeymiş görüntüsü veriyor. Eski düşünce kalıpları ve

yüz yıllık gereksiz korkular ile milliyetçi reaksiyonların

rengini verdiği tutumlar hiçbirimize yeni bir yaşam

vaat etmiyor. Temel hedef, taktiksel iş birlikleriyle

seçim kazanmaya çalışmak olmamalıdır. Tam tersine

asıl hedef, seçimler aracılığıyla Cumhuriyet'i

demokrasi temelinde yeniden inşa etmek olmalıdır.

Sevgili dostum,

2023 yılında, Cumhuriyet'in ikinci yüz yılına

girilirken ne yazık ki bir kez daha Kürtler, Aleviler

ve farklı inanç grupları başta olmak üzere

önemli toplum kesimlerinin ve sol, sosyalist

güçlerin sürecin dışında tutulmaya çalışıldığını

gözlemliyorum. Bunun bir nedeni, iktidarın

hedefi haline gelmenin yarattığı çekingenlik

olsa da asıl nedenin, sorunlara geçmiş kodlarla

yaklaşmak olduğu düşüncesindeyim.

Bunca deneyim, sorgulama ve tartışmaya rağmen

resmî ideoloji sınırlarının dışında, devletçi ve

milliyetçi anlayışın ötesinde yeni bir perspektif

ortaya konulamıyor. Oysa Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı

Kürtler, Aleviler ya da çeşitli inanç grupları ile kimlikler

Türkiye'nin ana unsuru, parçası, sahibidir.

On milyonları bulan nüfuslarıyla eşitliğe, özgürlüğe,

hakkaniyetli bir yaklaşıma her halk,

her yurttaş kadar layıktırlar.

Tüm baskılara ve akıl almaz zorlamalara rağmen

Kürtler halen birlikte, yan yana yaşama taraftarıdır.

Bugün Türkiye'de iddianameler ve ceza kararları

dışındaki tek bir belgede Kürt sözcüğü geçmez.

Yani yirmi milyon Kürt resmiyette yoktur, yüz yıldır

üstü çizilmiştir. Bizim de ısrarla altını çizmemizin

nedeni budur. Kürt sorununun çözümünü sırf ben

Kürt olduğum için değil, bu sorun çözülemezse

ülkeye demokrasinin gelmesi mümkün olamayacağı

için çok önemli görüyorum. Hakeza Alevi

yurttaşlarımızın, neredeyse devletin tümünden

dışlanmış olmaları, Cumhuriyet'in ikinci yüz yılında

yeniden inşa sürecine eşit yurttaşlık talebiyle

katılmalarını zorunlu kılmaktadır. 1923'ten sonra

2023'te de Kürtlerin, Alevilerin ve diğer kesimlerin

yok sayılmaları demokrasiyi kurmayı imkansız hale

getirir. Zaten böyle bir yaklaşımın kendisi demokrasiye

temelden aykırıdır. Kürt sorunu dahil tüm temel

demokrasi sorunlarında beklentimiz seçim

döneminde nihai çözüm sağlanması değil elbette.

Çözüm, bir süreç ve kapsamlı bir demokratikleşme

işidir. Ancak daha en baştan ortaya konulacak

tutum hem seçimin kaderini belirleyecek hem de

seçimler sonrasında gerçek demokrasinin ve büyük

barışın önünü açacaktır. Bu anlamıyla Kürt sorunu,

demokratik tutum açısından bir turnusol niteliğindedir.

Çizgi: Tan Oral

Bizler Kürt siyasetçiler olarak sorunlarımızı

diyalogla, müzakere yöntemiyle, barış içinde

çözmek için gayret ediyoruz. Eksiklerimizin,

hatalarımızın olduğunun farkındayız.

Bu çerçevede her zaman özeleştirisel bir

tutum sergilemekten hiç geri durmadık.

Önemli olan çözümün önünü açmak, demokrasi

mücadelesine katkı sunmaktır, derdimiz bir

suçlu bulmak, birilerini sorumlu tutmak

değildir. Bununla birlikte tüm siyasi kesimlerin

geçmişle yüzleşmelerini ve özeleştirisel yaklaşmalarını

da bekliyor, bunu önemsiyoruz. Değerli arkadaşım,

Ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda sizin gibi

değerli aydınların, yazarların ve sanatçıların

çok önemli bir rol oynayabileceği düşüncesindeyim.

Sizler toplumun vicdanı, ortak aklı ve

hakkaniyetin sesi olarak ülkemizin içinde

bulunduğu tıkanıklığın aşılmasına katkı

sunabilirsiniz. Tarihi bir fırsatın heba edilmesine

engel olabilir, demokrasinin inşasını kolaylaştıracak

birlik zeminini yaratabilirsiniz.

Olası bir yanlış anlaşılmayı önlemek için

belirtmem gerekir ki kast ettiğim şey, muhalefetin

tek bir ittifakta buluşması değildir. Toplumsal ve

siyasal muhalefetin demokrasi paydasında gönül

birliği, söz birliği etmesidir. Bu doğrultuda,

bulunduğunuz yerden sesinizi yükseltmeniz,

hiç kimsenin ve hiçbir kesimin dışlanmadan

Cumhuriyet'in ikinci yüz yılında yeniden inşa sürecine

dahil edilmesini talep etmeniz çok önemli olacaktır.

Ayrıca yaşanan yıkımın yol açtığı tahribatların

daha da artmaması için kesintisiz şekilde sürece dahil

olmanız, tam demokrasi talebinizi sürekli şekilde

görünür kılmanız da çok acil bir toplumsal ihtiyaçtır.

Halk bu kadar nefessiz kalmış ve adeta kan ağlıyorken

aktif bir tutum almak sizler gibi aydınların

tarihsel sorumluluğudur.

Elbette neler yapacağınızı, neler yapabileceğinizi

en iyi siz bilirsiniz. Ancak yine de öneri sunmam

gerekirse yazılarınızla, sosyal medya mesajlarınızla,

panel ve söyleşi gibi etkinliklerinizle, yayımlayacağınız

deklarasyonlarla, röportaj veya kısa videolarla,

belki tüm sivil toplum örgütleri ve siyasi parti

genel başkanlarının imzasına açacağınız

"Demokrasi Sözleşmesi" gibi aktivitelerle sistemli,

örgütlü bir aydın hareketini hayata geçirerek

Cumhuriyet'in ikinci yüz yılını demokrasi ile

taçlandırmaya çok kıymetli katkılar sunmuş olursunuz.

Hepimizin hayalindeki aydınlık yarınlara bir

adım daha yaklaşılmasını sağlarsınız. Seçim

öncesi ve sonrası tüm bu tarihi süreçlerin hem

gözlemcisi hem destekçisi hem denetçisi olursunuz.

Oluşturacağınız "Aydınlar Heyeti" ile tüm gelişmeleri,

siyasi aktörler dışında üçüncü göz olarak yakından

takip edersiniz. Ya da "Bir Hayalimiz Var" adıyla bir

konferans düzenler ve hepimizi, siyasal ve toplumsal

muhalefeti o konferansta, o hayal etrafında buluşturur,

birlikte mücadele ve beraber inşa ortamı yaratırsınız.

Sizin de paylaştığınıza inandığım ortak hayalimiz

olan gelecek Türkiye'sinde teklik değil, çok

kültürlülük, çok dillilik var. Tek adam yerine

çoğulculuk var. Emeğin acımasızca sömürüsüne

karşı hakça paylaşım var. Kadınlar eşit, özgür ve

güçlüdür bizim hayalimizde. Devlet çetelerin

yuvası değil, halkın hizmetkarıdır. Yerinden

yönetim modelleriyle her yurttaş söz ve karar sahibidir.

Bizim hayalimizdeki Türkiye, çiçek bahçesi gibidir

ve herkes kendi kimliğiyle, inancıyla, yaşam tarzıyla

özgürce yer alır bu bahçede. Hepimizin kendimiz

kalarak bir olması vardır. Tek ırk değil, tek yürek

olmaktır hayalimiz. Özgürlükçü laiklik sayesinde

inanç özgürlüğü de vardır hayalimizde, dinlere saygı da.

Doğa emrimize amade değildir, biz doğanın parçasıyızdır.

Silah, çatışma, kan, göz yaşı yoktur; onurlu barıştır hayalimiz.

Hayallerimizi paylaşan herkesle yan yana durabilmeliyiz.

Biz bunda kararlıyız. Cesuruz, samimiyiz.

Kimsenin kaybetmediği, ötekileştirilmediği, zulüm

görmediği yeni bir yaşamdır hayalimiz.

Kıymetli dostum,

Nasıl bir seçim süreci yaşayacağımızın,

hatta seçimi yaşayıp yaşayamayacağımızın

bile belli olmadığı bu olağanüstü dönemde

hepimizin tutumu da olağanın üstünde,

alışılmışın dışında olmalıdır. Seçim ve sandık

güvenliği dahil tüm konularda sizlerin çağrıları,

yönlendirmeleri, yaratacağı motivasyon hayati

derecece önemli olacaktır. Bu konularda en

aktif tavrı alacağınızdan şüphe duymuyorum.

Bu mektubu size, sevgili hayat arkadaşım

Başak aracılığıyla ulaştırıyorum. Kendisine

ileteceğiniz görüş, öneri ve eleştirilerinizi

almaktan büyük mutluluk duyacağımı

bilmenizi isterim.

Tarih her birimize onurlu sorumluluklar

yüklemişken sizin de cesaret ve kararlılıkla

tarihsel rolünüzün gereğini yerine getirmekten

bir an olsun çekinmeyeceğinize yürekten inanıyor,

eğer varsa ortak hayallerimiz, bunun için tüm

olanaklarınızla katkı sunmanızı diliyor, özgür

yarınlarda görüşebilmek umuduyla en sıcak

selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

Hücre arkadaşım ve Diyarbakır halkının

yüzde 63 oyuyla belediye başkanı seçilmesine

rağmen dört ay içinde görevden alınarak yerine

kayyum atanan, yetmezmiş gibi, bir kumpasla

hapsedilen Dr. Adnan Selçuk Mızraklı'nın da

içten selamlarını iletiyorum.

Dostlukla… Selahattin Demirtaş

Edirne Cezaevi