Seçimin tek mağlubu Erdoğan, galibi de Demirtaş'la HDP...

Sözü uzatmak gerekmiyor, seçimin tek mağlubu var:

Tayyip Erdoğan.

Galibine gelince:

Selahattin Demirtaş ve HDP.

Bu satırlar yazılırken, HDP yüzde 12.9 oyla barajı yıkmıştı.

Bu zafer, barış ve demokrasinin zaferidir.

Erdoğan’ın çöküşüdür.

Erdoğan 7 Haziran’da kendini oylattı ama kaybetti.

Başkanlık istedi.

Hayır çıktı.

Tek adamlık istedi.

Hayır çıktı.

400 milletvekili istedi.

Hayır çıktı.

HDP’nin baraj altına itilmesini istedi.

Hayır çıktı.

HDP için demediğini bırakmadı.

Seçmen kulak asmadı.

Koalisyon kötüdür dedi.

Seçmen kulak asmadı.

Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 52 oy almıştı.

2011 genel seçimlerinde AKP’nin oy oranı yüzde 50 civarındaydı.

Bu satırlar yazılırken oyu ancak yüzde 41’di.

9-11 puanlık bir düşüş söz konusudur.

Ve bu oy düşüşünün tek bir sorumlusu vardır:

Tayyip Erdoğan.

Bir yandan, başkanlık hayallerini kendi elleriyle yıktı.

Öte yandan, AKP’yi de tek başına hükümet kurabilecek Meclis çoğunluğundan etti.

Bir noktayı daha vurgulamakta yarar var:

Demirtaş’la HDP’nin başarısı, Tayyip Erdoğan açısından sonun başlangıcıdır.

Bundan böyle, 1150 odalı Saray’ında yalnız başına kalmaya mahkûmdur.

Yeni süreçte, AKP’nin Erdoğan’a karşı mesafe koymaya başlaması şaşırtıcı olmayacaktır.

Bu ayrıca hayırlı bir gelişme olacaktır.

Çünkü, AKP ile Erdoğan arasındaki mesafenin açılması ve Erdoğan’ın 1150 odalı Saray’ında kendi başına kalması, Türkiye siyasetinde normalleşmeye giden kapıyı aralayacaktır.

Erdoğan’ın eseri olan korkunç kutuplaşmayı yumuşatacak, toplumdaki gerilimi azaltacaktır.

Şöyle de söylenebilir:

Erdoğan, Türkiye siyasetinin sırtında bir yüktür.

Demokrasiyi, barışı ve hukuku ezen bir yük...

Bu yükten kurtulduğumuz ölçüde, Türkiye normalleşme rayına oturacak, demokratikleşme ve hukuk devleti yoluna girebilecektir.

7 Haziran seçimleri ve HDP’nin demokrasi adına utanç verici olan yüzde 10 barajını yıkıp geçmesi bir dönüm noktasıdır.

Demokrasi açısından dönüm noktasıdır.

Hukuk devleti açısından dönüm noktasıdır.

Barış açısından dönüm noktasıdır.

Dileğim şudur:

Yeni Türkiye asıl bundan sonra inşa edilir.

Buna inanıyorum.

Davutoğlu'nun balkon konuşması mı?

Tek kelimeyle hazin...