Seçilmiş diktatörler...

Yazıma bir alıntıyla başlıyorum:

Amerikan başkanlık seçimleri,

dünya barışına, dünyanın refah

ve istikrarına

hiç bu seferki kadar ciddi bir tehdit

oluşturmamıştı.

Kasım ayında sandıktan

çıkacak tartışmalı

bir sonuç ve kriz hali

yalnız Amerika değil,

bütün dünya için de

tam bir felaket olacaktır.

Yukarıdaki satırlar, Almanya'nın

eski dışişleri bakanlarından Sigmar Gabriel'e ait.

Project Syndicate sitesinde iki gün önce çıkan yazısı

şöyle devam ediyor:

Başkan Trump'ın kasım ayı başında

yeniden başkan seçilmesi, hiç kuşkunuz

olmasın, hem Amerika'yı hem dünyayı

tehlikeye atacaktır.

Eski Alman Dışişleri Bakanı ve Sosyal Demokrat

lider Gabriel bir noktayı daha vurguluyor:

Bakın, Trump seçimi kazanmak için

her yolu deneyebilir!

Eğer Batı'nın eski fiili lideri bile

özgür ve dürüst seçim

ilkesini unutursa, demokrasinin

bu en temel ilkesinden kayıp giderse,

dünyanın geri kalan bölümü de

demokrasiden başka siyasal

sistemlerin arayışına açılır.

Amerikan The Washington Post gazetesi

21 Ağustos 2020 tarihli başyazısına şöyle giriyor:

Demokrasimiz

tehlike altında!

Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin

Amerika'da demokratik rejimi tamir edilemez yerlere

sürükleyeceğini belirten Washington Post,

başyazısında Trump için diyor ki:

Dört yıl içinde

20 binden çok yalanın

sahibi bir başkan...

Amerikan halkı için

tam zamanıdır

Trump'ı koltuğundan

devirmek için...

Trump'ın yalancılığı...

Irkçılığı...

Trump'ın demokrasi düşmanlığı...

Hukuk düşmanlığı...

Trump'ın cahilliği...

Bu liste kolayca uzayıp gidebilir.

Trump bütün bu nitelikleriyle yalnız Amerika'nın değil,

tüm dünyanın başına, insanlığın başına

bela oldu son dört yılda.

Başkan olarak Trump'ın varlığı,

yalnız Amerika'da değil, bütün dünyada

barış ve demokrasinin altını oyuyor,

otoriter rejimleri, diktaları besliyor.

Bu nedenle, demokratik değerleri önemseyen odaklarda,

çevrelerde aklı başında herkes nefesini tutmuş

Amerikan başkanlık seçimlerini bekliyor.

Zihinlere çengelini asmış bir soru işareti daha var:

İkinci Dünya Savaşı sonrasında

olduğu gibi, Amerika'yla Avrupa

yeniden bir "demokrasi ittifakı"nda

buluşabilir mi?

Ekonomik büyüme, sosyal refah

devleti, eşitlik gibi

"küresel kapitalizm"in

özellikle Berlin Duvarı'nın

1989'da yıkılması sonrasında,

"tarihin sonu" çığlıklarıyla

kendisinden geçip

savsakladığı bu konular da

yeniden Amerika-Avrupa

ittifakının ayrılmaz parçası

yapılabilir mi?..

Şimdi aklı başında herkes farkında:

Bütün bu hedeflerin vurulabilmesi,

Trump'ın Beyaz Saray'a veda etmesinden geçiyor.

"Trump kazanırsa, bütün dünyada kötüler kazanacak"

sözü kulaklara çok sık çalınıyor.

The New York Times bu yakınlardaki başyazısında,

Trump'ın Amerikan demokrasisine yönelik bir

komplo olduğunu belirtiyordu.

Eski Başkan Obama ise Biden'ın başkan adayı seçildiği

Demokratların büyük kongresinde,

Amerikan demokrasisi büyük tehdit altında diye uyarıyordu:

Trump bir daha seçilirse,

demokrasimizi

paramparça edecek!

Evet, hiç kuşku yok,

Trump demokrasinin büyük düşmanı...

İngiliz Guardian gazetesinde,

birkaç gün önceki köşe yazısında

Simon Tisdal karamsardı:

Washington'dan Minsk'e kadar

demokrasi kuşatma altında...

Ve demokrasi muharebeyi kaybetmekte...

Şu satırlar da onun:

1990'larda "tarihin sonu" diye

ilan edilen liberal Batı değerlerinin içi

şimdi boş gözüküyor.

Demokrasiye dönük tehdit

hemen her tarafta...

Ve kavga maalesef kaybediliyor.

Çin'de Şi kendi ömür boyu

emperyal başkanlığını ilan etti,

muhaliflerini sindirdi, susturdu

Brezilya'da, Mısır'da, Türkiye'de,

-ve Rusya'da olduğu gibi-

seçilmiş diktatörler, demokrasiye

kötü bir şöhret kazandırmış

durumdalar.

Hindistan'da Modi

hoşgörü yoksunu

berbat bir yönetim kuruyor.

Guardian'ın köşe yazarlarından Timothy Garton Ash

dünyanın karanlık halleri konusunda

daha iyimser olmaya çalışmış:

Özgürlüğün gücüne

daha çok güvenmeliyiz!

Ben de güvenmek istiyorum.

Evet, her şeye rağmen, tüm olumsuzluklara rağmen

özgürlüğün gücüne güvenmeliyiz.

Ama o kadar çok ama'sı var ki...