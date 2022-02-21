Savaş mı, barış mı?

Totalitarizm mi, demokrasi mi?

Avrupa savaşın eşiğinde.

1989 Berlin Duvarı'nın yıkılmasından beri

en ağır krizini yaşıyor yaşlı kıta...

Putin, Biden'ın dediği gibi, Ukrayna işgali için

düğmeye basmak üzere mi?

Yoksa Kremlin'den gece yarısı

yapılan açıklamaya göre,

Washington'un savaş iddiaları provokasyon mu?

Kulakları fena halde tırmalayan

savaş tamtamları bir süredir çalıyor.

Moskova, 190 bin Rus askerini

Ukrayna sınırına yığmış durumda...

Putin'in nükleer manevra yaptırdığına

dair haberler de var.

Silah yerine diplomasi son anda

devreye girebilir mi?

Barışçı çözüm kapısı aralanabilir mi?





Aklı başında herkesin dileği bu yönde...

Şu noktayı vurgulamakta yarar var:

Barışçı çözüm, yazın bir kenara,

bir tarafın öteki tarafa kendi koşullarını

dikte ettirmesinden geçmiyor.

Kalıcı ve adil bir barışın yolu,

Amerikan Dışişleri Bakanlarından Kissinger'in

dediği gibi, yalnız tek tarafın değil,

ilgili tüm tarafların temel çıkarlarının

korunmasından geçiyor.

(Kissinger'in Kırım işgali sırasında

Washington Post'ta yazdığı

5 Mart 2014 tarihli makale).

Ancak unutmayın.

Avrupa'yı bugün savaşın eşiğine getiren

sadece Putin Rusya'sı değildir.

Evet, Rusya 2014'de Kırım yarımadasını

işgal ve ilhak ederek uluslararası hukuku

ve Ukrayna'nın egemenliğini hiçe saymıştır.

Peki, Avrupa'nın bugün böylesine

büyük savaş tehdidiyle karşı karşıya

kalmasının tek suçlusu Putin midir?

Hayır.

Sadece Rusya ve Putin suçlanamaz.

Bu noktaya gelinmesinde,

ABD ile AB'nin -ya da Batı'nın-

Berlin Duvarı'nın 1989'da yıkılmasından

sonra izlemiş olduğu kendini fazla

beğenmiş politikaların da rolü büyüktür.

Bu konuda, Harvard Üniversitesi

uluslararası ilişkiler alanındaki

hocalarından olan Prof. Stephen Walt'un bir makalesinde

(Kissinger'in "reelpolitika okulu"ndan- HC)

şu bakış açısının altı çizilebilir:

Prof. Walt, Ukrayna krizini değerlendirirken

temel sorunu, Soğuk Savaş’ın

sona ermesinden sonra, özellikle

ABD ve Avrupalı müttefiklerin gerçekçilikten

ayrılıp "Kibir, hüsnü kuruntu ve liberal

idealizme teslim olmaları"nda görüyor.

Ona göre bu yola girmek yerine,

gerçekçi bir şekilde hareket edilmiş olsaydı,

Rusya Kırım’ı hiçbir zaman işgal etmeyecek

ve Ukrayna bugün çok daha güvenli bir

ülke olacaktı. ABD’li profesör,

en büyük hatalardan birinin de

NATO’nun Avrupa’daki genişleme

politikasında yapıldığını belirtiyor.

Berlin Duvarı 1989 yılı Kasım ayında

çöktüğü zaman 16 üyeli olan NATO

bugün 30 üye ülkeye sahiptir.

(Sedat Ergin'in Hürriyet'teki 15 Şubat

2022 tarihli makalesinden).



Bir başka deyişle:

Bundan böyle barış aranırken,

Rusya’nın güvenliğine ilişkin kaygı

ve görüşlere de artık kulak verilmelidir.

Bu bakımdan şu nokta vurgulanabilir:

NATO’nun Avrupa’da doğuya doğru

genişleme stratejisinde, özellikle ABD’nin

ciddi bir değerlendirme hatası yaptığı

bugün daha çok kabul görmeye başlamıştır.

Diplomatik dilin incelikleri

bir yana bırakılırsa...

Ukrayna anlaşmazlığı, Kırım 2014'de

Rusya tarafından ilhak edildiğinde

sonuçlanmıştı denilebilir.

O gün uluslararası hukukun bu açık

ihlaline karşı ciddi ve kararlı tutum

sergilemeyen ABD'nin,

Batı İttifakı'nın bugün verdiği görüntü

iç açıcı değil.

Aslında işin kökeninde demokrasilerin

geri çekilmesi yatıyor. Ukrayna ihtilafı

belki de demokrasi ile totalitarizmin,

Batı ile Çin-Rusya'nın sıcak çatışmasına

doğru gidiyor. Avrupa Birliği içinden çatırdıyor.

Irkçı, saldırgan milliyetçi, reddiyeci akımlar

giderek siyasetin ana damarına yerleşiyor.

Amerika'da da demokrasinin temelini kemiren

Trumpizm'in ayak sesleri

hâlâ kulaklara çalınmakta...

Kısacası:

Bir yanda otokratik despotlar...

Diğer yanda demokratik değerleri savunanlar...

Amerika'sıyla Avrupa'sıyla Batı,

Ukrayna konusunda Putin Rusya'sına karşı

ayağını yere ne kadar sağlam basarsa, dünyada

demokrasi cephesi o kadar toparlanır güçlenir.

Son olarak:

1. Putin elini savaş düğmesinden

derhal çekmelidir.

2. İki tarafın da temel çıkarlarını gözeten

-ve iki tarafı da sonunda- tam memnun

etmeyecek bir barışçı çözüm için

diplomasi kapısı hiç zaman kaybetmeden açılmalıdır.