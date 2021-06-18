Saray düzeni çöküşte; çöküşü geciktirmek için siyasal cinayetlere, provokasyonlara, katliamlara kapı açılıyor!

Lanet olsun!

Evet öyle.

Başka ne denir ki?..

Çok kötü günler yaşıyoruz.

HDP İzmir İl Örgütüne silahlı saldırı...

Parti çalışanı Deniz Poyraz'ın katledilmesi...

Ve saldırganın ilk ifadesi:

Başka kişiler olsaydı,

onlara da ateş edecektim.

Deniz Poyraz'ın fotoğrafına bakıyorum,

içim acıyor.



Deniz Poyraz...





HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'la

telefonda konuşuyorum:

Saldırının yapıldığı saatlerde

yönetici grubumuzun bir toplantısı vardı.

Bazı nedenlerden dolayı ertelendi.

Tam anlamıyla tarama yapmış katil...

Plan açık:

Katliam yapacaktı.

Üst üste iki tweet atıyorum:

O satırlarım aklıma geliyor:

Sedat Peker videoları bu memlekette

"Saray düzeni"nin nasıl içten içe çürüdüğünü

biraz daha sergilemeye başladı.

Uzun lafın kısası:

Saray düzeni çöküyor!

Bu konuda kuşkum yok.

Ama bu çöküş nasıl olacak?

"Çöküş"ten doğacak boşluk nasıl

ve hangi güçler tarafından doldurulacak?

Muhalefet, çöküşten kaynaklanacak

bu boşluğu bir demokrasi ittifakı ile,

demokrasi ve hukukla doldurabilecek mi?

Bilemiyorum.

Fazlasıyla tedirginim.

Tayyip Erdoğan'ın

Rize saldırıları sonrasında

Meral Akşener'e yönelik şu sözleri

beni kaygılandırıyor:



Dur bakalım,

bu daha başlangıç,

daha neler neler olacak?..

Zaman bizden kaçıp gidiyor!

Öyle ama bizi geçmişle de pek baş başa

bırakmıyor.

Çünkü bu memlekette

geçmiş bir türlü geçmiş olamıyor.

Tarih paçalarımızdan

çekmeye devam ediyor.

Yazın bir kenara:

"Bu daha başlangıç, daha neler neler olacak"

sözü hayra alamet değil.

Neler olacak?

Siyasal cinayetler mi?

Kanlı provokasyonlar mı?

Katliamlar mı?

Hangisi?...

"Çöküş"le birlikte Türkiye'nin nerelere

savrulabileceğini kestiremiyorum.

Önümü göremiyorum.

Çok kaygılıyım. (8 Haziran 2021)

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın

şu sözlerinin altını özellikle çiziyorum:

Demokratik siyaset alanında her türlü meşru

mücadele yolunu kullanacağız, her alanda

bu oyunları boşa çıkarmak için

yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Ne cinayetler

bizi durdurabilir ne kumpas davaları

ne de tehditler!

Bizim buradan açık bir çağrımız var;

Demokrasiden, barıştan ve adaletten yana

olan herkes şimdi HDP etrafında

kenetlenmelidir.

HDP etrafında kenetlenmek demokratik

siyaseti savunmaktır, kirli ve kanlı kaos

planları peşinde koşanlara 'dur' demektir.

Her türlü çekingenlik, kaos planlarının

sahiplerini cesaretlendirmekten başka bir

sonuç doğurmayacaktır. Mecliste bulunan

ve bulunmayan bütün siyasi partilerin

başkanlarıyla en kısa zamanda bir araya

gelelim, bu karanlık oyuna karşı ortak

tutumu gösterelim.

Son söz:

Zaman, demokrasi için dayanışma,

demokrasi için ittifak zamanıdır;

HDP ile dayanışma zamanıdır!