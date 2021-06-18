Saray düzeni çöküşte; çöküşü geciktirmek için siyasal cinayetlere, provokasyonlara, katliamlara kapı açılıyor!

Lanet olsun!
Evet öyle.
Başka ne denir ki?..
Çok kötü günler yaşıyoruz.
HDP İzmir İl Örgütüne silahlı saldırı...
Parti çalışanı Deniz Poyraz'ın katledilmesi...
Ve saldırganın ilk ifadesi:
Başka kişiler olsaydı,
onlara da ateş edecektim.
Deniz Poyraz'ın fotoğrafına bakıyorum,
içim acıyor.
Deniz Poyraz...
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'la
telefonda konuşuyorum:
Saldırının yapıldığı saatlerde
yönetici grubumuzun bir toplantısı vardı.
Bazı nedenlerden dolayı ertelendi.
Tam anlamıyla tarama yapmış katil...
Plan açık:
Katliam yapacaktı.
Üst üste iki tweet atıyorum:
O satırlarım aklıma geliyor:
Sedat Peker videoları bu memlekette
"Saray düzeni"nin nasıl içten içe çürüdüğünü
biraz daha sergilemeye başladı.
Uzun lafın kısası:
Saray düzeni çöküyor!
Bu konuda kuşkum yok.
Ama bu çöküş nasıl olacak?
"Çöküş"ten doğacak boşluk nasıl
ve hangi güçler tarafından doldurulacak?
Muhalefet, çöküşten kaynaklanacak
bu boşluğu bir demokrasi ittifakı ile,
demokrasi ve hukukla doldurabilecek mi?
Bilemiyorum.
Fazlasıyla tedirginim.
Tayyip Erdoğan'ın
Rize saldırıları sonrasında
Meral Akşener'e yönelik şu sözleri
beni kaygılandırıyor:
Dur bakalım,
bu daha başlangıç,
daha neler neler olacak?..
Zaman bizden kaçıp gidiyor!
Öyle ama bizi geçmişle de pek baş başa
bırakmıyor.
Çünkü bu memlekette
geçmiş bir türlü geçmiş olamıyor.
Tarih paçalarımızdan
çekmeye devam ediyor.
Yazın bir kenara:
"Bu daha başlangıç, daha neler neler olacak"
sözü hayra alamet değil.
Neler olacak?
Siyasal cinayetler mi?
Kanlı provokasyonlar mı?
Katliamlar mı?
Hangisi?...
"Çöküş"le birlikte Türkiye'nin nerelere
savrulabileceğini kestiremiyorum.
Önümü göremiyorum.
Çok kaygılıyım. (8 Haziran 2021)
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın
şu sözlerinin altını özellikle çiziyorum:
Demokratik siyaset alanında her türlü meşru
mücadele yolunu kullanacağız, her alanda
bu oyunları boşa çıkarmak için
yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Ne cinayetler
bizi durdurabilir ne kumpas davaları
ne de tehditler!
Bizim buradan açık bir çağrımız var;
Demokrasiden, barıştan ve adaletten yana
olan herkes şimdi HDP etrafında
kenetlenmelidir.
HDP etrafında kenetlenmek demokratik
siyaseti savunmaktır, kirli ve kanlı kaos
planları peşinde koşanlara 'dur' demektir.
Her türlü çekingenlik, kaos planlarının
sahiplerini cesaretlendirmekten başka bir
sonuç doğurmayacaktır. Mecliste bulunan
ve bulunmayan bütün siyasi partilerin
başkanlarıyla en kısa zamanda bir araya
gelelim, bu karanlık oyuna karşı ortak
tutumu gösterelim.
Son söz:
Zaman, demokrasi için dayanışma,
demokrasi için ittifak zamanıdır;
HDP ile dayanışma zamanıdır!