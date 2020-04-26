Saray'dan Saray'a, Sultan'dan Tek Adam'a derken, 23 Nisan'dan elimizde kalan ne ki?..

23 Nisan'ın 100'üncü yılı.

Tarihimizde devrimci bir dönüm noktası.

Hiç kuşkusuz öyle.

Elbette kutlanacak ve Mustafa Kemal Atatürk'le dava arkadaşları şükranla anılacak.

Çoşkuyla kutlandı, anıldılar da...

Ama bunu yaparken bir sorumluluğumuz daha vardı:

Soru sormak ve düşünmek.

23 Nisan'ın ruhu nedir diye düşünmek...

Evet, 23 Nisan günü çocuklar gibi şendik.

Balkonlara çıktık, hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı söyledik.

İyi güzel.

Ama ne kadar sorduk ve düşündük, 23 Nisan'dan bugün ne kaldı elimizde diye...

1920'de Saray Saltanatı'na son veren 23 Nisan'ın özü şuydu:

Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir!

Peki, egemenlik bugün milletin mi?

Egemenlik bugün millet adına TBMM tarafından mı kullanıyor?

Bu soruların yanıtı hayır.

Hatırlayın, Erdoğan'ın 1995'teki o sözünü:

"Egemenlik kayıtsız şartsız

milletindir demek, koskoca bir

yalandır, hâkimiyetin kesin sahibi

Allah'tır."

İşte bunun için soruyorum:

100. yılında 23 Nisan'dan elimizde ne kaldı?

Bugün egemenlik milletin değildir, diyorum.

Bugün egemenlik TBMM'nin elinde değildir, diyorum.

Bugün egemenlik yine bir Saray'dadır, diyorum.

Bugün egemenlik yine bir Tek Adam'ın iki dudağının arasındadır, diyorum.

Bugün milletin oyu ve seçim sandığı hiçe sayılıyor, diyorum.

Bu açıdan birçok örnek verilebilir.

Bu yazıda bir tanesiyle yetiniyorum.

HDP örneği...

HDP'nin 6 milyon oyu var.

Oy oranı yüzde 12.

Ama bu kadar oy hiçe sayılıyor. Yıllardır HDP'ye yönelik büyük bir siyasal kıyım yürütülüyor çünkü...

Bugün hapisteki HDP milletvekilleri:

Selahattin Demirtaş

Figen Yüksekdağ

İdris Baluken

Çağlar Demirel

Gülser Yıldırım

Selma Irmak

Abdullah Zeydan

Hapse atıldıkları dönemde milletvekili olmayanlar:

Sebahat Tuncel

Aysel Tuğluk

Gültan Kışanak

Halil Aksoy

2014 yerel seçimleri :

HDP 102 belediye kazanmış...

95'ine kayyım atanmış...

93 belediye eş başkanı tutuklanmış...

Tutuklanan belediye eş başkanları:

Gültan Kışanak

Bekir Kaya

Sara Kaya (Nusaybin),

Nurhayat Altun (Dersim)

2019 yerel seçimleri:

HDP 65 belediye kazanmış...

46'sına kayyım atanmış...

28 belediye eş başkanı hapiste...

Bugün hapiste olan belediye eş başkanları:

Adnan Selçuk Mızraklı (Diyarbakır)

Cihan Karaman (Hakkari)

Yıldız Çetin (Erciş)

Hatice Çevik (Suruç)

Filiz Buluttekin (Sur)

Sadece HDP'nin durumu bile bugün egemenliğin millette olmadığını, milletin seçim sandığına atılan oylarının hiçe sayıldığını göstermeye yeter de artar bile.

Balkonlarda neşe içinde marşlar okurken, bayrak sallayıp dans ederken, 23 Nisan'dan elimizde ne kaldı, 23 Nisan ruhu nedir, sorularını da düşünmek zorundayız.

Eğer 23 Nisan, 29 Ekim demokrasiyle taçlandırılamazsa, Saray'ın, Tek Adam'ın değirmenine su taşımaya devam ederiz.

Saray'dan Saray'a, Sultan'dan Tek Adam'a derken, 23 Nisan'dan elimizde kalan ne ki diye düşünmek zorundayız.