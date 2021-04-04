SARAY'a: Emekli amiralleri susturmaya kalkışmak, haklarında soruşturma açmak, özgürlüğe darbedir, "sivil vesayet"in açık göstergesidir!

SARAY'a:
Emekli amiralleri
susturmaya kalkışmak,
haklarında soruşturma açmak...
1. İfade özgürlüğüne darbedir.
2. "Sivil vesayet" düzeninin
açık bir göstergesidir.
3. Kimsenin "itiraz hakkı"nı
elinden alamazsınız.
4. Özgürlüğe böylesine darbeler,
sadece askeri ve sivil darbe
yönetimlerinde,
askeri ve sivil vesayet
düzenlerinde olur.
5. Darbe ve vesayet rejimlerinin
askerisine de, siviline de karşıyım.
6. İnanıyorum, "sivil vesayet"in de
tarihin çöp tenekesine
atılacağı günler gelecek.
İyi pazarlar!