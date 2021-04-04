SARAY'a: Emekli amiralleri susturmaya kalkışmak, haklarında soruşturma açmak, özgürlüğe darbedir, "sivil vesayet"in açık göstergesidir!

SARAY'a:



Emekli amiralleri

susturmaya kalkışmak,

haklarında soruşturma açmak...

1. İfade özgürlüğüne darbedir.



2. "Sivil vesayet" düzeninin

açık bir göstergesidir.



3. Kimsenin "itiraz hakkı"nı

elinden alamazsınız.



4. Özgürlüğe böylesine darbeler,

sadece askeri ve sivil darbe

yönetimlerinde,

askeri ve sivil vesayet

düzenlerinde olur.



5. Darbe ve vesayet rejimlerinin

askerisine de, siviline de karşıyım.

6. İnanıyorum, "sivil vesayet"in de

tarihin çöp tenekesine

atılacağı günler gelecek.

İyi pazarlar!



