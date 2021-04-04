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Hasan Cemal

hsncml@t24.com.tr

04 Nisan 2021

SARAY'a: Emekli amiralleri susturmaya kalkışmak, haklarında soruşturma açmak, özgürlüğe darbedir, "sivil vesayet"in açık göstergesidir!

SARAY'a: Kimsenin "itiraz hakkı"nı elinden alamazsınız!

SARAY'a:

Emekli amiralleri
susturmaya kalkışmak,
haklarında soruşturma açmak...

1. İfade özgürlüğüne darbedir.

2. "Sivil vesayet" düzeninin
açık bir göstergesidir.

3. Kimsenin "itiraz hakkı"nı
elinden alamazsınız.

4. Özgürlüğe böylesine darbeler,
sadece askeri ve sivil darbe
yönetimlerinde,
askeri ve sivil vesayet
düzenlerinde olur.

5. Darbe ve vesayet rejimlerinin
askerisine de, siviline de karşıyım.

6. İnanıyorum, "sivil vesayet"in de
tarihin çöp tenekesine
atılacağı günler gelecek.

İyi pazarlar!

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Ne askeri darbe, ne sivil darbe... Ne askeri vesayet, ne sivil vesayet... Demokrasi demokrasi demokrasi...

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