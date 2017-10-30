Salı sabahı Çağlayan'dayız, Cumhuriyetçiler'in yanındayız!

Salı sabahı erken Çağlayan'dayız,

Cumhuriyet davası devam edecek.

İfade özgürlüğünden yana olanlar yarın sabah Çağlayan Adliyesi'nin önünde olacak.

Gazeteciliğin suç olamayacağını savunanlar, Çağlayan'da bağımsız ve özgür medya için seslerini yükseltecekler.

Hem medyanın hem yargının biat kurumları olmaktan çıkarılmasını, demokrasi ve hukukun üstünlüğü açısından şart görenler Çağlayan'da salı sabahı toplanacaklar.

Mahkeme Başkanı'nın bile "İddianame sorunlu, kabul ediyorum" dediği zavallı bir iddianameyle tutuklu olarak yargılanmakta olan arkadaşlarımızın serbest bırakılmaları için dayanışma gösterisi yapacaklar.





Bir hukuk cinayetinin son bulmasını isteyecekler.

Murat Sabuncu;

Genel Yayın Yönetmeni, 1 yıldır

tutuklu.

Akın Atalay;

İcra Kurulu Başkanı, 1 yıldır

tutuklu.

Ahmet Şık;

Gazeteci - yazar, 304 gündür

tutuklu.

Emre İper;

Muhasebe servisi çalışanı, 207

gündür tutuklu.

Arkadaşlarımızın yargılanmaları da, bunca zamandır hapis tutulmaları da hukuk cinayetinden başka bir şey değildir.

Bu ülkede yargının nasıl bir biat kurumu hâline getirildiğinin çarpıcı bir örneğidir.

Bu ülkede yargının Saray tarafından nasıl kuşatıldığının, Erdoğan'ın iki dudağının arasından çıkacak bir çift lafa nasıl bakar hâle getirildiğinin açık bir örneğidir.

Ama bu açıdan en hazin örnek geçen hafta Büyükada davasında yaşandı.

Akılalmaz bir iddianameyle 'casusluk'tan tutuklu olarak yargılanan insan hakları savunucuları ve sivil toplum temsilcileri bir anda serbest bırakıldılar.

Ve şöyle bir haber basında yer aldı:

Der Spiegel'in haberine göre,

Almanya Dışişleri Bakanı

Gabriel'in isteği ve Almanya

Başbakanı Merkel'in bilgisi

dahilinde, eski Almanya

Başbakanı Schröder,

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gizli

pazarlık için Türkiye'ye geldi.

Tahliyeler, Alman hükümeti

tarafından, Türk yargısına

Erdoğan'ın açık bir talimatı

olarak değerlendirildi.

Merkel'in de pazarlığın en

başından beri süreci takip ettiği

belirtilirken, Schröder'in özel bir

kişi olarak değil, Alman

hükümeti tarafından tam

yetkili kılınmış bir temsilci

olarak Erdoğan'la görüştüğü

vurgulanıyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel,

eski Almanya Başbakanı

Schröder'in arabuluculuk ettiğini

doğruladı.

Bu haberi okuyunca, bir Eyy Almanya sesi çıkar artık diye bekledim.

Ama bu defa çıkmadı.

Onun yerine Adalet Bakanı Gül'den Türk yargısı bağımsızdır diye bir mırıltı duyuldu, o kadar.

Sadece bu görüntü bile Türkiye'de yargının nasıl bir biat kurumu hâline geldiğini, ne kadar acınacak bir hâlde olduğunu sergiliyor.

Bu bakımdan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun şu sözleri son derece isabetli:

Yargıya bakın ne durumda.

Schröder olmasa Büyükada’da

toplantı yapanlar serbest

bırakılmayacaktı.

Adımız gibi eminiz.

O devreye giriyor, çünkü ortada

yargı yok.

Hangi yargıdan söz ediyoruz?

Kuşatılmış bir yargı.

Medya...

Hangi medyadan söz

ediyoruz?

Kuşatılmış bir medya.

Üniversiteler...

Hangi üniversitelerden söz

ediyoruz?

OHAL uygulamalarıyla

darmadağın edilen

üniversiteler.



Evet, yargının içinde bulunduğu hazin, acıklı duruma bir nebze olsun hayır diyebilecek savcı ve hâkimleri görebilmek umuduyla salı sabahı Çağlayan'dayız.