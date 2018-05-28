Ruhlara daha fazla nefret aşılamayın, bırakın Ezhel özgürlüğüne kavuşsun!

Spotify'dan girdim.

Ezhel'i dinliyorum ilk kez.

Geceler Geceler,

kafamın peşindeyken

Yaşarım neyim neysem

Geceler Geceler,

istemem yarın olsun

Olsun Geceler dolsun yine.

Bir başka dünyanın sesi.

Kafamı tokmaklıyor.

Sitesinin başında bir slogan:

Zihnimiz özgür!

Diktatörler yüzünden tarihin

kepaze sayfaları

kanla, gözyaşıyla yazıldı, yazılıyor.

Ama Ezhel kaç gündür özgür değil, demir parmaklık arkasında.

İmkansızım'ı dinliyorum.

Dedim ki bu kız kaçmaz

Gördüğüm anda onu,

dedim kaçmaz!

Mantığım duygularıma

der yapma!

Bakmaz bu kız,

dönüp de sana bakmaz!

Kafamı tokmaklaya tokmaklaya söylüyor.

Söylesin.

Ne karışıyorsunuz Ezhel'e?..

Yeter artık.

Bu kafayla, bu yasakçı zihniyetle, ruhlara durmaksızın aşılanan nefretle barış içinde yaşanmaz.

Huzur bulamaz bu memleket.

Bir zamanlar, 12 Eylül'de darbe lideri Evren Paşa karışırdı insanların hayat tarzına.

Hatırlıyorum.

Bırakın, isteyenin kafasını özgürce tokmaklamaya devam etsin Ezhel.

İnsanların kılığına kıyafetine, sakalına bıyığına karışma, diye yazmıştım 1980'lerde.

Yine o Evren Paşa zamanlarıydı. Darbecilerin Bülent Ersoy'a koydukları sahne yasağına Cumhuriyet'te karşı çıkmıştık.

Şimdi de bir darbe dönemi.

Bu seferki sivil darbe zamanlarında zihnimiz özgür diyen genç bir rap'çi, Ezhel sahneden hapse atılıyor.

12 Eylül'den ne farkı var?..

Aynı kafa, aynı yasakçı zihniyet.

Toplumu düşman kamplara bölüyor, cepheleştiriyor.

Karışmayın hayat tarzlarına.

Karışmayın içkilere, sigaralara.

Karışmayın etek boylarına.

Karışmayın çocuk sayılarına.

İsteyen istediği gibi yaşasın.

İsteyen istediği gibi yazsın, konuşsun.

İsteyen istediği gibi söylesin, çizsin.

İsteyen kendi inancını istediği gibi yaşasın.

İnsanların yaratıcılıklarına yasak koymayın.

Sizden farklı düşünenleri hain ilan etmeyin.

Terörist ilan etmeyin.

Casus ilan etmeyin.

Sizden farklı düşünüyor, sizi eleştiriyor diye insanları hapse atmayın.

Tarihe bakın.

Birazcık tarihten ders çıkarmaya gayret edin.

Düşmanlık üreten bu kafayla, bu yasakçı zihniyetle gün geldi oluk gibi kan aktı, gözyaşı aktı.

Tarih böyle kanla yazıldı.

Bugün de ne yazık ki böyle yazılmaya devam ediyor.

Irak'ı, Suriye'yi paramparça eden, kan gölüne çeviren zihniyet de aynen böyle.

Gerçek benim tekelimdedir, en doğrusunu ben bilirim, diyen diktatörler yüzünden tarihin kepaze sayfaları kanla, gözyaşıyla yazıldı, yazılıyor.

Bırakın, isteyen istediği gibi yaşasın.

Bırakın, isteyenin kafasını özgürce tokmaklamaya devam etsin Ezhel.

Ne zararı var ki.

Ezhel her meselen yaşamak ise

Kaçarak yaşamak niye?

Başarmak kafanda biter bu yazarak anlatılmaz

Geceler akla sığmaz,

olurum yarasa

Gecem siyahi daha iyi

Ne olabilir ki Rap:

fon müziğiyken hayatımın hep Gecelerdeyim son günüme dek

Son güne denk gelecek

gece bekçisi Ezhel hep.

Yeter artık!

Çok tehlikeli bir yoldasınız.

Ruhlara daha fazla nefret aşılamayın.

Demir parmaklık arkasından mesaj atan Ezhel'in sesine kulak verin:

Kafatasında dört duvar ama

zihnimi yakalayamazlar.

Zihnimiz özgür tüm

yasaklarınıza rağmen.