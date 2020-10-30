Rahat uyu sevgili Mesut kardeşim...

Sevgili Mesut kardeşim;

En son hastanede görüşmüştük.

Şubat başıydı.

Ben ayağım kırık yatıyordum.

Turgut'la birlikte gelmiştiniz.

Siyasi hatıralara dalarak

geçmişi epeyce kaynatmış, eğlenmiştik.

Sohbetimizin tadı damağımızda

kalmış olmalı ki, hastaneden çıkınca

yeniden bir araya gelmek üzere sözleşmiştik.

Senin deyişinle, ucu açık bir buluşma

olacaktı bu defa...

Ama ne yazık ki yapamadık.

İki gün önce Turgut'u aramıştım

son haberleri almak için, şöyle dedi:

Artık uzatmaları oynuyoruz.

Bu sabah geldi haberin...

Hayatla ölümün içiçeliği...

Ya da:

Bir varsın bir yoksun hikayesi...

Elimizden bir şey gelmiyor.

Ama her ölümün de

ayrı bir acısı vardır.

Sevgili Mesut kardeşim;

Anılarla dolu dipsiz bir

kuyunun içine çekiliyorum.

Seninle ilişkimiz o klasik

siyasetçi-gazeteci ilişkisi değildi.

Aynı zamanda iyi bir

dostluğumuz vardı.

Çok sık görüşmesek de,

birbirimizin varlığını bilmek bana iyi gelirdi.

1980'lerin başında tanışmıştık.

Demek ki kırk yıllık bir dostluk...

Özal'ın ANAP'ı 1983'te iktidara geliyor,

sen de iktidar partisinin sözcü koltuğuna

oturuyorsun, devlet bakanı olarak

Ben de o zamanlar Özal'la kanlı bıçaklı

Cumhuriyet'in genel yayın yönetmeniyim.

Yıllar içinde seninle de çok kavga etmiştik,

epeyce bağırışıp çağrışmıştık.

Özellikle rahmetli Özal'ın 12 Eylül

askeri yönetiminin koyduğu "siyaset yasakları"nı

savunması nedeniyle,

ilişkimizi bir ara bir süreliğine

dinlenmeye bile almıştık.

İnişli çıkışlı yıllar içinde

dostluğumuz bozulmamıştı.

1991'de ANAP Genel Başkanlığı'na

giden yolda seni desteklemiştim.

Sen dışişleri bakanıyken,

başbakanken birlikte sık sık yaptığımız

seyahatler ve renkli anılar

belleğimde tazeliğini koruyor.

Sevgili Mesut kardeşim;

1990'larda senin DYP lideri Çiller'le

kavgan ve sürekli sorun biriktiren

zayıf koalisyon hükümetleriyle birlikte

Türkiye siyasetinde merkezin

çöküşü yaşanmıştı.

Erdoğan'la AKP siyasetin merkezindeki

çöküşten doğan boşluğu

2000'lerin başlarında doldurmuştu.

1990’ların başında seninle

Kıbrıs, AB ve Gümrük Birliği

konularında fena kapışmıştık,

sana karşı Çiller’i desteklemiştim o tarihlerde.



O yıllarda bir konuyu

sürekli vurgulamıştım:

Merkez sağla solun

kendi içlerinde birleşmeleri...

Çünkü, bir yanda DYP ile ANAP'ın,

diğer yanda CHP, DSP ve SHP'nin varlığı,

siyaset sahnesindeki bu bölünmüşlük

Türkiye'de siyasi istikrarsızlığın derinleşmesine,

ülkenin temel sorunlarının birikmesine,

böylece "İslamcılar"ın yükselişine

zemin hazırlıyordu.

Biliyorum, olmayacak

duaya amin demiştim bu yazılarımla...

Sonuç hüsran oldu.

Bir noktayı daha özellikle belirtmek istiyorum.

Ecevit'in başkanlığında

1999 yılı baharında kurulan

üçlü koalisyon hükümetinde

başbakan yardımcısı olarak,

hem ekonomide hem AB yolunda

atılan kritik adımlarda oynadığın rol çok önemliydi.

Bu arada, Susurluk'la ortaya saçılan

devlet-mafya-siyaset üçgenindeki ilişkilerin

üzerine gidilmesi yolundaki

kararlılığının da altını çizmem gerekiyor.

Siyasi kariyende bunlar da gözardı edilemez.

"Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer"

açıklaman da siyaseti epeyce dalgalandırmış,

"asker"le de çatışmıştın bu yüzden...

Sevgili Mesut kardeşim;

Az daha unutuyordum;

ikimiz de ağır aksak fıstıkî makam

konuşma tarzımızla ince alaylara

muhatap olurduk.

İkimiz de derin, damardan

Galatasaray taraftarıydık.

Bazı maçlara birlikte gitmiştik.

Bir kitabımda şu satırlara rastladım:

Bordeaux, 19 Şubat 2009

Benim gibi sıkı bir Galatasaraylı

olan Mesut Yılmaz’la

uzun bir aradan sonra karşılaştık.

UEFA Kupası’nda

Bordeaux ile turun ilk maçını oynayacağız.

Opera Meydanı’ndaki bir kahvede,

konusu asker ve politika olan

yeni bir kitap yazdığımı

kendisine söyleyince şöyle dedi:

“Hasan Cemal görüyorum,

pioneer’lık yapıyorsun, samimisin.

Ama bu konuda iki rezervim var.

İlki, asker kendine dönük

çok sıkı bir özeleştiri mekanizması

işletmeye çalışıyor.

Acaba böyle bir dönemde,

birtakım kirli çamaşırların

ortaya çıkması askerdeki

bu süreci olumsuz etkiler mi?

İkinci rezervim:

Tayyip Erdoğan’ın öyle

demokrasi kültürü vesaire yok.

Böyle bir süreci işletmek bunlara,

AKP’ye yarar mı?

Şimdi diyeceksin ki, ben gazeteciyim,

ayrıca Yunanistan’da da bunlar oldu

AB’ye girmeden...

Bizde daha zor, uzun bir

zamana ihtiyaç var.

Ama sen diyorsun ki,

denizde bir damla olur.”

Mesut Yılmaz'la meydanda

tur atarken söz Hilmi Özkök’ten açılıyor.

Yılmaz’ı dinliyorum:

“Yıl, 1999-2000. Ecevit başbakan,

ben de yardımcısıyım.

Apo hapiste, hakkında idam kararı çıkmış.

Biz kaldırmaya çalışıyoruz.

MGK’da Genelkurmay Başkanı Kıvrıkoğlu’yla

fena kapıştık. İdam cezasının

kaldırılmasına karşı çıkıyor.

Toplantıya bir ara vermiştik,

o zaman Kara Kuvvetleri Komutanı

olan Hilmi Özkök yanıma geldi,

koluma girdi, ‘Ben de sizin gibi

düşünüyorum. Acaba terör devam

ederken idam cezasının kaldırılması

bunların ekmeğine yağ sürmek

olmaz mı, sorusu da yok değil.

Ama kaldırmak lazım’ dedi.”

(Hasan Cemal, Türkiye'nin Asker Sorunu,

Doğan Kitap, sayfa 55)

Bu kitabımı imzalayıp

sana göndermiştim.

Bir süre sonra karşılaştığımızda da

fırçayı atmıştın bana:

Yahu Hasan Cemal

bu kadarı da yazılır mı?..

Bir gazetecinin sık yediği

fırçalardan birini daha senden yemiştim.

Sevgili Mesut kardeşim;

Arkamızda kırk yıllık bir dostluk,

gazeteci-siyasetçi ilişkisi yatıyor.

Dile kolay, kırk yıl.

Yazılarıma bakıyorum,

kitaplarımın sayfaları

arasında dolaşıyorum.

Hep göz göze geliyoruz.

Yazacak o kadar çok şey var ki...

Türkiye siyasetinde derin

izler bırakarak bir başka

diyara göç ediyorsun.

Dediğim gibi:

Her ölümün kendi acısı vardır.

Ben de bunu şimdi

fena halde hissediyorum.

Başta Berna Hanım olmak üzere

bütün ailene başsağlığı diliyorum,

hepsinin derin acılarını paylaşıyorum.

Rahat uyu sevgili kardeşim.