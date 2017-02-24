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Hasan Cemal

hsncml@t24.com.tr

24 Şubat 2017

Piyaniste vurulan kelepçe...

Özgürlüğe sahip çıkalım, yoksa gün gelir piyanistin parmakları da kırılır!

Piyanistin bileklerine de kelepçe vuran, sanat merkezi de kundaklayan bir ülke haline geldik.
Ne kadar hazin.
Ne kadar korkunç.
Koca memleketi korkunun esiri yapmak istiyorlar.
Korkunun tutsaklığında herkes onlara biat edecek, onlar da istedikleri gibi cirit atacaklar.
Piyanist Dengin Ceyhan'ın bileklerine bu nedenle kelepçe vurdular, herkesi korkunun esiri yapmak için...
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni bu yüzden, korku salmak için kundakladılar.
Dengin Ceyhan, Gezi Direnişi'ne piyanosuyla katılmıştı. Bir tweet'le Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla hapse attılar.
Kendileri gibi düşünmeyen herkesi, her odağı korkutmak, sindirmek istiyorlar.
Ama asıl korkan onlar.
Asıl Erdoğan iktidarı korkuyor.

Dengin Ceyhan

Özgürlük korkusu, demokrasi korkusu çoktan beri Saray'ı sarmış durumda.
Fazıl SayAsıl korkak onlar!
Öyle olmasa, bir piyaniste kelepçe vurulmaz, bir kültür merkezi kundaklanmazdı.
Bugün Fazıl Say'a bırakıyorum köşemi.       

György Cziffra.
Ve Dengin Ceyhan...
Bu akşam Budapeste'de György Cziffra festivalinde çaldım.
Hikâyeyi anlatalım.
Macar piyanist Zciffra,
1930-40'ların piyano dahisiydi.
En    büyüğüydü.
Aynı zamanda besteci ve emprovizasyoncuydu, doğaçlama
müzik yapardı.
Bende pek çok kaydı var.
Gerçekten öyledir.
Hikâye şöyle devam ediyor:
Cziffra baskı rejiminden
kurtulmak için 1950'lerde
Macaristan'dan batıya kaçmayı
dener.
Başaramaz.
Yakalanır.
Üç yıl hapis yatar.
İşkence görür.
Parmaklarını ve bileklerini
kırarlar.
Sonra 3 yıl taş kırma işine
sürerler.
Cziffra'nın piyano hayatı bir daha
asla eskisi gibi olamayacak
şekilde bitirilir.

György Cziffra

Hapisten çıkınca yine kaçar.
Bu sefer başarır.
Fransa'ya yerleşir.
Müzik okulu kurar. Onunla idare
eder...
Bugün Cziffra'nın dehasını
unutturmamak için Macarlar
festival yapıyor.
Dünyanın en büyük müzisyenleri
davet ediliyor.
Bu utanç ile yüzleşiyorlar.  
Cziffra'yı yaşatıyorlar.
Ben de bu akşam tamamı
hıncahınç dolu Liszt akademisi
salonunda, hayranı olduğum
Cziffra için çaldım.
UTANÇ, ölümden ağır bir histir...
Fotoğraftaki kelepçeli eller
ve o insan Cziffra değil.
Dengin Ceyhan.
Türk piyanisti.
1992 doğumlu.
Suçu ne anlaşılmadı.
Tutuklandı, hapiste.
2017 Türkiyesi.
Ünlü bir söz var, onu söyleyeyim,
biraz çelebilik , biraz yürek, biraz
da tarihin acımasız gerçeğinin   
nasıl vuracağının yukarıdaki
Cziffra-Macaristan örneği ile
hatırlatayım istedim.
Hukuk!
Şöyle diyor gerçekler;
Bir piyanist;
1 gün çalışmazsa, kendi anlar.
1 hafta çalışmazsa, meslektaşları
anlar...
1 ay çalışmazsa, bütün dünya
anlar ....
Saat işliyor beyler...
Yürek sizin.

Evet öyle, yürek bizim.
Cesur yürekler lazım.
Korkunun esiri olmayacak, özgürlüklerine sahip çıkacak, yürekli insanların çoğalmasını diliyorum 2017 Türkiye'sinde...
Başka ne yapabilirim ki?..
Bu yazımı noktaladıktan sonra bileklerine kelepçe vurulan piyanist Dengin Ceyhan'ın serbest bırakıldığını öğrendim.

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