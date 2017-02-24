Piyaniste vurulan kelepçe...

Piyanistin bileklerine de kelepçe vuran, sanat merkezi de kundaklayan bir ülke haline geldik.

Ne kadar hazin.

Ne kadar korkunç.

Koca memleketi korkunun esiri yapmak istiyorlar.

Korkunun tutsaklığında herkes onlara biat edecek, onlar da istedikleri gibi cirit atacaklar.

Piyanist Dengin Ceyhan'ın bileklerine bu nedenle kelepçe vurdular, herkesi korkunun esiri yapmak için...

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni bu yüzden, korku salmak için kundakladılar.

Dengin Ceyhan, Gezi Direnişi'ne piyanosuyla katılmıştı. Bir tweet'le Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla hapse attılar.

Kendileri gibi düşünmeyen herkesi, her odağı korkutmak, sindirmek istiyorlar.

Ama asıl korkan onlar.

Asıl Erdoğan iktidarı korkuyor.

Özgürlük korkusu, demokrasi korkusu çoktan beri Saray'ı sarmış durumda.

Asıl korkak onlar!

Öyle olmasa, bir piyaniste kelepçe vurulmaz, bir kültür merkezi kundaklanmazdı.

Bugün Fazıl Say'a bırakıyorum köşemi.

György Cziffra.

Ve Dengin Ceyhan...

Bu akşam Budapeste'de György Cziffra festivalinde çaldım.

Hikâyeyi anlatalım.

Macar piyanist Zciffra,

1930-40'ların piyano dahisiydi.

En büyüğüydü.

Aynı zamanda besteci ve emprovizasyoncuydu, doğaçlama

müzik yapardı.

Bende pek çok kaydı var.

Gerçekten öyledir.

Hikâye şöyle devam ediyor:

Cziffra baskı rejiminden

kurtulmak için 1950'lerde

Macaristan'dan batıya kaçmayı

dener.

Başaramaz.

Yakalanır.

Üç yıl hapis yatar.

İşkence görür.

Parmaklarını ve bileklerini

kırarlar.

Sonra 3 yıl taş kırma işine

sürerler.

Cziffra'nın piyano hayatı bir daha

asla eskisi gibi olamayacak

şekilde bitirilir.

Hapisten çıkınca yine kaçar.

Bu sefer başarır.

Fransa'ya yerleşir.

Müzik okulu kurar. Onunla idare

eder...

Bugün Cziffra'nın dehasını

unutturmamak için Macarlar

festival yapıyor.

Dünyanın en büyük müzisyenleri

davet ediliyor.

Bu utanç ile yüzleşiyorlar.

Cziffra'yı yaşatıyorlar.

Ben de bu akşam tamamı

hıncahınç dolu Liszt akademisi

salonunda, hayranı olduğum

Cziffra için çaldım.

UTANÇ, ölümden ağır bir histir...

Fotoğraftaki kelepçeli eller

ve o insan Cziffra değil.

Dengin Ceyhan.

Türk piyanisti.

1992 doğumlu.

Suçu ne anlaşılmadı.

Tutuklandı, hapiste.

2017 Türkiyesi.

Ünlü bir söz var, onu söyleyeyim,

biraz çelebilik , biraz yürek, biraz

da tarihin acımasız gerçeğinin

nasıl vuracağının yukarıdaki

Cziffra-Macaristan örneği ile

hatırlatayım istedim.

Hukuk!

Şöyle diyor gerçekler;

Bir piyanist;

1 gün çalışmazsa, kendi anlar.

1 hafta çalışmazsa, meslektaşları

anlar...

1 ay çalışmazsa, bütün dünya

anlar ....

Saat işliyor beyler...

Yürek sizin.

Evet öyle, yürek bizim.

Cesur yürekler lazım.

Korkunun esiri olmayacak, özgürlüklerine sahip çıkacak, yürekli insanların çoğalmasını diliyorum 2017 Türkiye'sinde...

Başka ne yapabilirim ki?..

Bu yazımı noktaladıktan sonra bileklerine kelepçe vurulan piyanist Dengin Ceyhan'ın serbest bırakıldığını öğrendim.