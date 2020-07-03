Oya Baydar 80 yaşında! İyi ki doğdun, iyi ki varsın sevgili Oya...

Sevgili Oya;

Doğum günün kutlu olsun.

80 yıl, dile kolay.

Ben de dört yıl arkandan geliyorum.

Ne güzel, hâlâ dimdik ayaktasın.

Daha güzeli, bizim eski deyişle, elde kalem

bunca yıldır çatır çatır yazmaya devam ediyorsun.

Romanlar...

Akademik eserler...

Kavga yazıları...

Ve siyasal mücadele, aktivistlik...

Ömür boyu hiç durmadın.

Sosyalizmdi, demokrasiydi, adalet ve hukuktu,

özgürlük ve insan haklarıydı, eşitlik ve dayanışmaydı,

bütün bu güzel değerler için

elde bayrağı hep yüksek tuttun.

Bu yüzden mahkemelerden, hapishanelerden,

darbe dönemlerinin işkencehanelerinden geçtin.

Sürgün acısını da yaşadın yıllar yılı.

Ama yıkılmadın.

Yılmadın.

Boyun eğmedin.

Sevgili Oya;

Sen de bilirsin.

İnsanlar uzun yaşadıkça daha çok

yalnızlaşıyor.

Hazin bir duygudur bu.

En yakınların, en has arkadaşların bu

dünyaya bir bir veda ettikçe, senden de

bir parça alıp götürürler.

Ve o giden parçayı bir daha yerine koyamazsın.

Acı olan bu.

Yalnızlaşmak, ıssızlaşmak...

Yaş ilerledikçe böylesi duygular daha derinden yaşanıyor.

Anılarımız bile yalnızlaşıyor, ne acı...

Bu cümle senin (*).

Okuduğum zaman içim sızlamıştı.

Benim de epeyce sık hissetmeye başladığım

insanlık halini çok iyi ifade eder bu cümlen.

Evet, yalnızlaşmak, ıssızlaşmak...

Bu duygu iç dünyamda kımıldayıp

durdukça kendi kendime mırıldanıyorum:

İyi ki dostluklar var,

dostlar var sevgili Oya,

senin gibi dostlar...

Sevgili Oya;

Bu satırları yazarken, adına ister hüsran de,

ister hayal kırıklığı de, ister yanılgı de, hayatın

beni ne kadar çok şaşırttığına da düşünüyorum.

"Yaşamın gerçekleri"nden ya da birbirine

karışan doğrularla yanlışlardan kurtuluş yok.

Yıllar boyu ne umutlar doğdu çöktü, doğdu çöktü...

Bunun adı hayat...

Şu satırlar da senin üç yıl önce çıkan

Aşktan ve Devrimden Konuşuyorduk isimli kitabından:

Büyük altüstlük ve toplumsal dönüşüm

dönemlerinde doğrularla yanlışlar çoğu

zaman birbirine karışır.

Sezen Aksu'nun şarkı sözlerindeki gibi

"Masum değiliz hiçbirimiz."

Birbirimizi suçlamadan, tek doğru

benim doğrum demeden, hepimiz

kendimizle yüzleşebilirsek, birbirini

doğurup büyüten hatalarımızı

görebilirsek, bugün ortaklaştığımız

noktalardan hareketle güçlü birliklere

doğru yol alabiliriz.

Yaşadığımız şu karanlık günlerde,

sadece bugünümüze değil, geleceğimize

de yönelen tehditler karşısında, şuncu

buncu ayrımı yapmadan en geniş

uzlaşmalara açık olmamız gerektiğini

düşünüyorum.

Sevgili Oya;

Ortak sevdamız değişmiyor:

Demokrasi, hukuk, adalet ve özgürlük

çatısı altında buluşmak...

Türkiye bugünkü kadar kötüsüne layık değil.

Tabii o soru işareti her seferinde zihnime

çengelini takıyor:

Güzel günler görebilecek miyiz?..

Yoksa, daha berbat bir dönem mi bekliyor bizi?..

Bilemiyorum.

Ama n'apalım, yazmaya devam, bugüne kadar

yaptığımız gibi yazıya çiziye devam...

Ve kötülüğe karşı sesimizi çıkarabildiğimiz

kadar çıkarmaya devam...

Sevgili Oya kardeşim;

İyi ki doğdun.

İyi ki varsın.

Sana, sevgili Aydın'la birlikte,

nice mutlu yıllar diliyorum.

* Aşktan ve Devrimden Konuşuyorduk, Oya Baydar'la nehir söyleşi, Ebru Çapa.