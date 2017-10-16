MİT Müsteşarı'nın söyledikleri...

Hürriyet'in manşetinde bugün eski

MİT Müsteşarı, emekli Büyükelçi Sönmez Köksal'ın ilginç açıklamaları yer alıyor. İpek Özbey'in yaptığı söyleşiyi dikkatle okudum.

Sönmez Köksal'ın söyledikleri var.

Söylemedikleri var.

Yutkunduğu yerler var.

Satır aralarında söyledikleri var.

Bir yerinde şöyle diyor:

Taha Akyol’un 12 Ekim’de

Hürriyet’teki köşesinde de yazdığı

gibi, böylesine tehlikeli bir dönemde

bize ışık tutacak iki önemli unsur var:

İlki 70 küsur yıllık kolay elde

edilmemiş çoğulcu demokrasi kazanımlarımıza sahip çıkmak;

diğeri ise geleneksel diplomasi

imkânlarını sonuna kadar

kullanarak dost sayımızı

artırmak.

​Eski MİT Müsteşarı, burada da neyin ne olduğunun gayet iyi farkında

Sönmez Köksal, diplomatik dilin inceliklerine sığınarak konuşmuş, yani

Tayyip Erdoğan'a dokundurmaktan kaçınmış...

Bu ülkede artık "çoğulcu demokrasi kazanımları" diye bir şey kalmadı ki. Kalmayan birşeye nasıl sahip çıkılacak ki?

Erdoğan iktidarı altında demokrasi ve hukuk çoktan buharlaştı, eski deyişle tebahhur etti gitti.

Yine, Erdoğan'ın dışarıda "dost sayısını arttırmak" gibi bir derdi de yok çoktan beri.

Kaç zamandır yedi düvele kılıç sallayarak Türkiye'nin düşmanlarını çoğaltmaya devam ediyor.

Bu iki gerçeği Sönmez Köksal elbette biliyor, ama anlaşılan mesleğinin bir gereği olarak diplomatik dille, yutkunmayı tercih ediyor.

Olabilir.

Bunun gibi bir başka konu daha var:

Erdoğan'la birlikte Türkiye'nin Batı'ya arkasını dönmeye başlaması...

Eski MİT Müsteşarı bu noktaya da haklı olarak parmak basıyor, ancak eleştirisini fazlasıyla üstü örtülü yapıyor:

Global olarak ve özellikle

Türkiye’yi saran bölgedeki

değişiklikler, Irak’taki Amerikan

işgali sonrası gelişmeler, Suriye iç

savaşına yaklaşım farklılıkları,

Kürt sorunundaki açılım

politikalarının sona ermesi, bu

olayların yarattığı genel iklim

içinde hükümetin Batı’dan ve

Batı değerlerinden kopma

zannı yaratan söylemleri,

Washington’da ve Batı

başkentlerinde Türkiye’nin

konumu hakkında ciddi bazı soru

işaretlerinin doğmasına yol açtı.

'Türkiye nereye gidiyor, öngörünüz nedir' sorusuna da Sönmez Köksal'ın yanıtı son derece gerçekçi gözüküyor

Eski MİT Müsteşarı, burada da neyin ne olduğunun gayet iyi farkında.

Ama dilini, "hükümetin Batı’dan ve Batı değerlerinden kopma zannı yaratan söylemleri" derken öylesine inceltmiş ki, neredeyse kopacak.

İlahi Sayın Müsteşar!

Orta yerde "Batı'dan kopma zannı yaratan söylemler" yok artık; Türkiye'yi Batı değerlerinden çatır çatır kopartmakta olan adımlar var adımlar...

Sönmez Köksal, Irak, İran, Kerkük konularında yutkunmamış, uyarılarını açık dille yapmış.

Örneğin, "Barzani’nin referandumuna ihtiyatlı yaklaşmakta fayda var" uyarısının altını çizmekte yarar var.

Bu konuda şunları söylüyor Köksal:

Şimdilik Tahran ve Bağdat’la

aynı tutumda görünüyoruz.

Unutmayalım ki Bağdat

Tahran’ın kontrolünde.

Devrim Muhafızları, Hizbullah

ve Şii Haşdi Şabi güçleri sadece

Irak’ta değil, Suriye’nin her

tarafında at koşturuyor.

İran ise PJAK, yani PKK ile

anlaşma yaparak kendisine dönük

terör eylemlerine son verilmesine

karşılık, özellikle Suriye’de Devrim

Muhafızlarının ve Haşdi Şabi’nin

PYD’yi rahat bırakmasını

sağladığı biliniyor.

İran’ın geleneksel Kürt politikası

bütün Kürt örgütleriyle aynı

zamanda hem dost hem düşman

olmaya dayalıdır. Zarifi’nin (İran

Dışişleri Bakanı) Talabani’nin

cenaze töreninde verdiği fotoğrafı

unutmayalım.

Eski MİT Müsteşarı Köksal, "Kuzey Irak’ta Barzani’nin aşırı zayıflatılması PKK’nın ekmeğine yağ sürer" dedikten sonra, Kerkük'e ilişkin uyarılarını da satır aralarına bırakmıyor:

Kerkük konusu çok daha

sıkıntılıdır.

Bağdat’ın tam kontrolüne

geçmesi dolaylı olarak İran’ın

kontrolü anlamına gelir.

Çok etnili otonom statüsü Türkiye

açısından yaşamsaldır.

Bu konuyu güncelin dışında, çok

uzun vadeli düşünmek gerekir.

Köksal'ın bir başka açık değerlendirmesi de, Kuzey Suriye ya da Suriye Kürdistanı'yla ilgili:

Türkiye-ABD ilişkilerini bekleyen

en önemli meydan okuma,

Suriye’nin geleceği ve bu

gelecekte PYD’nin rolü ile elinde

bulunan silahlarla eğitimli 60.000

kişilik silahlı gücü.

Bu durum, en kötü ihtimalle

geriye döndürülemeyecek bir

veri/gerçek olarak

değerlendirilmelidir.

Türkiye, geleceğe dönük bütün

hesaplarını, bu gerçeği göz

önünde tutarak yapması

kaçınılmaz.

"(Bölgede)Türkiye nereye gidiyor, öngörünüz nedir" sorusuna da Sönmez Köksal'ın yanıtı son derece gerçekçi gözüküyor:

Önümüzde en kaba haliyle iki

ayrı yol var gibi görünüyor:

Ya çok kanlı bir hesaplaşma veya

aklın galip geleceği barışçı

çözüm.

Kanlı hesaplaşma Türkiye’nin

geleceğini karartır ve yıkıcı

sonuçlarını öngörmek

mümkün değil.

Sönmez Köksal konuyu Kürt sorununa getirip, satır aralarına hiç bırakmadan, açık dille şu değerlendirmeleri yapıyor:

Türkiye adına Kürt denen

sorunun hâlli yolunda geçtiğimiz

dönemde Cumhuriyet tarihinin en

cesur en önemli adımlarını

atmıştır.

Çözüm sürecinden

bahsediyorum. Sınırlarımız

dışındaki oluşumlar o ülkeleri

ilgilendirir.

Barışçı olmaları koşuluyla tarihsel beraberliğimiz de kutsaldır.

Cumhuriyet döneminde de

“pasavan” uygulaması vardı.

Türkiye’de toprağı olan insanlar

gündüz tarlasında çalışır, gece

pasavanla sınırı geçerek evine

giderdi.

Güney’in petrolü ve Türkiye’nin

iş dehasının birleşmesiyle sınır boyumuzda kurulacak

‘cluster/cazibe merkezleri’nin sınırın her iki yakasında

yaşayanlara refah getireceği

bir senaryoyu pek âlâ hayal

etmek mümkün.

İpek Özbey burada, "Şu anda çok tartışılacak bir şey söylüyorsunuz" diye araya giriyor.

Sönmez Köksal yutkunmuyor, devam ediyor:

Bu söylediklerim hayalci ve saf

bulunabilir.

Ancak, Türkiye’nin ufkunun

açılması, biriken enerjisinin

olumlu bir mecraya sokulması

hepimizin sorumluluğunda.

Sınırlarımızın hemen ötesiyle düşmanlaşıp, yabancı güçlerin etkisine bırakmamak, en önemli hedefimiz olmalı.

Uzun lafın kısası, eski MİT Müsteşarı, emekli Büyükelçi Sönmez Köksal'ın Hürriyet söyleşisini, satır aralarını da okuyarak şu beş noktada özetlemek mümkün:

1. Demokrasi ve hukuk devleti...

2. Batı'dan kopmamak...

3. Yurtta sulh cihanda sulh...

4. İçeride Kürt sorununu çözmek...

5. Bölge Kürtleriyle barış...

Son söz:

Ama ne yazık ki şimdi bu noktalara o kadar uzağız ki.