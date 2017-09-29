Milli ve yerli olanın ya da "Erdoğan kriterleri"nin demokrasiyle ilgisi yoktur!

Tayyip Erdoğan geçen gün yaptığı bir konuşmada yerli ve milli anlayışın altını kim bilir kaçıncı kez çizmiş:

Medya, üniversite, iş dünyası gibi

toplum üzerinde yüksek etkisi olan yerlerde,

yerli ve milli anlayışı çok güçlü

bir şekilde yerleştirmeliyiz.

Hangi görünüm, hangi iddia,

hangi kisve altında olursa olsun

kendini devletin ve milletin

menfaatlerinin üstünde gören

hiçbir anlayışın buralarda hakim

olmasına izin vermemeliyiz.

Bu bizim 'olmazsa olmazımız'

olmalıdır.

Erdoğan'a sormak lazım.

Nedir yerli ve milli anlayış?

Örneğin medyada yerli ve milli olan nedir?

Türkiye'yi dünyanın en büyük gazeteci

hapishanesi yapmak mı?

Nedir medyada yerli ve milli olan?

Cumhuriyet'çileri terörist diye, darbeci diye zavallı iddianamelerle hapse atmak ve yargılamak mı?

Nedir medyada yerli ve milli olan?

Nazlı Ilıcak'ı, Ahmet ve Mehmet Altan'ı,

Ali Bulaç'ı, Şahin Alpay'ı, Ahmet Turan Alkan'ı, Murat Aksoy'u ve daha birçok meslektaşımı ömür boyu hapis talebiyle yargılamak, demir parmaklık arkasına atmak mı?

Nedir medyada yerli ve milli olan?

Alman Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'i hapse atmak, rehine gibi içeride tutmak mı?

Nedir medyada yerli ve milli olan?

Suçu gazetecilik olan Can Dündar hakkında kırmızı bülten talebinde bulunmak mı?

Nedir üniversitede yerli ve milli olan?

Akademisyenleri kitleler halinde üniversiteden atmak, mahkeme ve hapishane kapılarında süründürmek mi?

Nedir üniversitede yerli ve milli olan?

İşlerini geri almak için kaç aydır açlık grevi yapan iki eğitimciyi, Nuriye Gülmen'le Semih Özakça'yı ölüme terketmek mi?

Nedir üniversitede yerli ve milli olan?

İşlerine son vererek, yargılayarak, hapse atarak bütün akademik dünyada, üniversite kavramına tümüyle aykırı bir korku iklimi yaratmak mı?





Nedir üniversitede yerli ve milli olan; akademis-yenleri üniversiteden atmak, mahkeme kapılarında süründürmek mi?

Nedir yerli ve milli olan?

İnsan hakları aktivistlerini casus diye hapse atmak mı?

Yerli ve milli olanın kıstası nedir?

Kim belirliyor bu kriterleri?

Erdoğan mı?

Erdoğan kriterleri yüzünden mi hapse atıldı Enis Berberoğlu, bunun için mi 25 yıla mahkûm oldu?

Erdoğan kriterleri mi Selahattin Demirtaş'ı bunca zamandır demir parmaklık arkasında yatıran?

Yine Erdoğan kriterleri nedeniyle mi, bu kadar HDP'li milletvekili, belediye başkanı hapiste?

Kürt siyasal hareketine dönük siyasal kıyım da "Erdoğan kriterleri"ne mi dayanıyor?

Farkındayım, söz fazla uzadı.

Yerli ve milli olanın ya da "Erdoğan kriterleri"nin demokrasiyle, hukukla uzaktan yakından ilgisi yoktur.

Nokta.