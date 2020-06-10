Kendi kendime konuşuyorum.

Laf olsun torba dolsun!

Bir zamanlar 141, 142, 163 vardı.

O meşhur maddeler...

Özgürlüğün zincirleriydi.

Hapsin yolunu açarlardı.

Komünizm propagandasından...

Komünist örgüt kurmaktan...

Yani komünistlikten hapsi boylardın.

Kürtçülükten de kendini bulurdun

demir parmaklık arkasında...

163. maddeye gelince...

Şeriatçılık, İslamcılık...

Bu yüzden de içeri atarlardı.

Gık diyen kendini hapiste bulurdu.

İfade özgürlüğü yıllar yılı 141,142, 163'le

boğuldu. Demokrasinin kolu kanadı

bu maddelerle kırıldı.



Sonra Soğuk Savaş bitti.

1989'da Berlin Duvarı yıkıldı.

Komünizm çöktü.

Bizde de çağa uyuldu ve 141, 142, 163

şıpın işi kaldırıldı.

O zamanlar demokrasi geldi diye şöyle bir

bayram havası bile esmişti memlekette...

Kısa sürede uyandık.

Baktık, değişen bir şey olmamış.

141, 142, 163 gitmiş ama...

Yerine Terörle Mücadele Kanunu

gelmiş 1991'de.

Bu kez ifade özgürlüğü bu yasayla

ölümcül darbeler yemeye başlamış.

Hapishaneler eskisi gibi yine boş kalmamış.

Daha önce 141, 142, 163'le dolan cezaevleri

bu defa Terörle Mücadele adına doldukça dolmuş.

Konuşuyorum kendi kendime:

Laf olsun torba dolsun!

Bugün de ne istersen var.

Muhalefeti ezmek için her türlü

suç fışkırıyor yasalardan.

Teröristlik mi istersin?..

Terörle işbirliği de olabilir.

Ya da silahlı çete kurmak...

Silahlı çeteye yardım ve yataklık mı?..

Halkı kin ve düşmanlığa teşvik ve tahrik...

Ya darbecilik?

Anayasal düzeni ortadan kaldırmak...

Hükümeti yok etmek...

Olmadı, casusluk verelim.

Gizli bilgileri ifşa etmek de olabilir.

Cumhurbaşkanı'na hakarete ne dersin?

Daha ilginci:

Bugün yazmadıklarından dolayı da hapsi

boylamak mümkün...

Heyy sen!

Farkında mısın?

Memleketin hapishaneleri gazeteciyle

dolup taşıyor.

Geçen gün iki meslektaşım daha

sabahın köründe gözaltına alındı:

TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel

ile Oda TV Ankara Haber Müdürü

Müyesser Yıldız...

Gazetecilik yaptıkları için gözaltına alındılar.

Heyy sen!

Farkında mısın?

Bu ülkede gazetecilik çoktan beri suç sayılıyor.

Bu iki meslektaşım bu nedenle

demir parmaklık arkasındalar.

İşte ben de öyle, kendi kendime konuşuyorum:

Laf olsun torba dolsun!

Özgürlüğe vurulan kelepçeler yeni değil.

Yıllardır var.

İfade özgürlüğü yıllardır boğuldukça boğuluyor.

Devlet hoyratlaştıkça hoyratlaşıyor.

Medya biat kurumu haline geldikçe geliyor.

Gazeteciye boyun eğdirildikçe eğdiriliyor.

Kılıçdaroğlu kürsüde:

Özgür gazeteciler zor koşullarda görev

yapıyor. Bir sabah bir haber geliyor, iki

gazeteci sabahın köründe gözaltına

alınmış. İsmail Dükel, Müyesser Yıldız.

Su vermiyorlar su! Müyesser Hanım’a

su verilmiyor su...

Ali Babacan kürsüde:

Tutuklu gazeteciler var, yargılaması

sürenler var, iktidarın baskısıyla işinden

olan gazeteciler var. Bu baskılar altında

gazeteciler özgürce soru soramıyor.

Gazeteciler rahatça konuşamadığı için

memleketin problemleri ortaya

çıkamıyor. İfade özgürlüğü,

problemlerin çözümünün anahtarıdır.

İktidar problemleri çözemediği için

konuşulmasını da yasaklıyor.

HC de yazısını yazıyor.

Hakkı, hukuku, özgürlüğü savunuyor.

Yani kendi kendine konuşuyor.

Maksat laf olsun, torba dolsun!