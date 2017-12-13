Kürt siyasetini bu kadar ezen bir Türkiye'de özgürlük, demokrasi ve barış hayaldir!

Kürtlerin seçtiği ve yönettiği 102 belediyeden 94'üne devlet el koydu 2016'dan bu yana.

Şu anda 27’si kadın olmak üzere 68 belediye başkanı, başkan vekili hapiste.

Yine 2016'dan beri 500’e yakın belediye meclis üyesi gözaltına alındı. Bunların 81’i halen tutuklu.

Devletin kayyımları tarafından 94 belediyede 2013 belediye personelinin işine hiçbir gerekçe gösterilmeden son verildi.

43 kadın merkezi ve 2 kadın sığınma evi kapatıldı.

Belediyeler bünyesinde açılmış kreşler, aralarında tiyatro ve sinemaların da bulunduğu kültür sanat kurumları, sosyal dayanışma dernekleri kapatıldı.

2015 yılı yaz aylarından bu yana 12 bin kişi gözaltına alındı, bunlardan 6 bine yakını halen tutuklu.

2016'dan bu yana eş başkan, grup başkan vekili ve parti sözcülerinin de aralarında bulunduğu 15 HDP’li milletvekili tutuklandı. Halen 9 milletvekili cezaevinde.

Selahattin Demirtaş,

HDP Eş Genel Başkanı

4 Kasım 2016’da Diyarbakır’daki evinde gözaltına alındı ve aynı gün tutuklanarak Edirne Cezaevi’ne konuldu. Burada elli dört gün boyunca tek başına tutulan Demirtaş, 27 Aralık 2016 tarihinden bu yana da Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan ile birlikte kalıyor. Hakkında 93 dosya bulunan Selahattin Demirtaş hakkında toplamda iki kez müebbet ve 486 yıl hapis cezası isteniyor.

Figen Yüksekdağ,

HDP Eş Genel Başkanı

4 Kasım 2016 günü Ankara’da gözaltına alındı, Kocaeli'nde yüksek güvenlikli cezaevine konuldu. Milletvekilliği düşürülen Yüksekdağ'ın 30 yıldan 83 yıla kadar hapsi isteniyor.

Aysel Tuğluk,

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı

12 Aralık 2016'de tutuklanarak Kocaeli Kandıra Cezaevi’ne kondu. 22,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Çağlar Demirel,

HDP Grup Başkanvekili ve Diyarbakır milletvekili

13 Aralık 2016’da Ankara'da gözaltına alındı, Diyarbakır’a getirildi. Aynı gün tutuklanarak, dosyalarının bulunduğu Diyarbakır ve Mardin illerine 1400 kilometre uzaklıktaki Kocaeli Kandıra Cezaevi’ne götürüldü. 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

İdris Baluken,

HDP Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili

İdris Baluken, 4 Kasım 2016 tarihinde HDP Genel Merkezi’nde gözaltına alınarak Bingöl’e götürüldü ve tutuklandı. Baluken, 30 Ocak 2017 tarihinde görülen ilk duruşmasında Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine üye üç hâkimin oy birliği ile tahliye edildi. Baluken, savcılık itirazı ile 21 Şubat 2017 tarihinde tekrar tutuklandı. İdris Baluken’in ikinci tutuklanması riskli bir ameliyat geçirdiği hastanede gerçekleşti. Sinir sistemindeki bir sorundan ötürü ameliyat olan ve üç ay fizik tedavi görmesi gerektiği doktor raporuyla sabit olan Baluken, hastanenin kapısından alınarak mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı. Baluken hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor.

Abdullah Zeydan,

HDP Hakkâri Milletvekili

4 Kasım 2016 tarihinde Ankara’da gözaltına alındı. Zeydan hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Burcu Çelik,

HDP Muş Milletvekili

Burcu Çelik, 19 Nisan 2017'de tutuklandı. 6 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Ferhat Encü,

HDP Şırnak Milletvekili

4 Kasım 2016’da tutuklanarak, Kocaeli 1 No’lu F Tipi Cezaevi’ne götürüldü. Hakkında toplam 4 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

Gülser Yıldırım,

HDP Mardin Milletvekili

12 Haziran 2011 seçimlerinde milletvekili seçildi; dört yıllık milletvekilliği süresinin 2,5 yılını cezaevinde geçirdi. 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde tekrar milletvekili seçilen Yıldırım, 4 Kasım 2016’da tutuklanarak Kocaeli Kandıra Cezaevi’ne kondu. Yıldırım hakkında 16 suçlamadan 27 yıldan 81 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Selma Irmak,

HDP Hakkâri Milletvekili

4 Kasım 2016'de Mardin Kızıltepe’de gözaltına alındı, tutuklandı. Tutukluluğundan 8 ay sonra Kandıra Cezaevi’ne nakil edildi. 52,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

150'nin üzerinde HDP'li hakkında geçen gün bir dava başladı;

suçları "basın açıklamasına katılmak".

Tutuklanıp sonra tahliye edilen HDP milletvekillerine gelince:

Ayhan Bilgen, Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili. Tutukluluğunun 220. gününde tahliye edildi. Hakkında 23 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Besime Konca, HDP Siirt Milletvekili. 13 Aralık 2016 günü Ankara’da gözaltına alındı. 29 Temmuz 2017 tarihinde serbest bırakıldı. 3 Ekim 2017’de, yasama yılının ilk gününde, aldığı ceza Meclis Genel Kurulu’nda okunarak milletvekilliği düşürüldü.

Leyla Birlik, HDP Şırnak Milletvekili. 4 Kasım 2016’da Mardin’de gözaltına alındı. Önce Diyarbakır’a, sonra Şırnak'a, oradan da İstanbul Silivri T Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürüldü. 4 Ocak 2017’de tahliye edildi. Hakkında 37 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Meral Danış Beştaş, DHP Adana Milletvekili: 28 Ocak 2017'de gözaltına alındı. Silivri Cezaevi’nde iki ay boyunca tek başına tutuldu. 21 Nisan 2017’de tahliye edilen Beştaş hakkında 23 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Nihat Akdoğan, HDP Hakkâri Milletvekili. 7 Kasım 2016’da gözaltına alındı. 26 Nisan 2017’de tahliye edildi. Hakkında 85 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Nursel Aydoğan, HDP Diyarbakır milletvekili. 4 Kasım 2016’da Diyarbakır’da gözaltına alındı. Hakkında 4 yıl 7 ay ceza verildi. Bu ceza 9 Mayıs 2017’de TBMM Genel Kurul’unda okunarak milletvekilliği düşürüldü. (İnan Ketenciler'in haberi)

Öte yandan Manisa'da çoğu tutuklu 150'nin üzerinde HDP'li hakkında geçen gün bir dava başladı.

Suçlarına gelince:

Bir basın açıklamasına katılmak...

Bu nedenle iki yıldır hapisteler.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Osman Baydemir Manisa'da davaya ilişkin dedi ki:

Eğer bu ülkede hukuk namına bir şey kaldıysa, tutuklu bulunan 150’yi aşkın arkadaşımız derhal serbest bırakılmalı.

Bu insanların suçlandıkları nedenlerden biri, Tahir Elçi’nin katledilmesini protesto etmeleri, basın açıklaması yapmaları. Cumhuriyet Gazetesi’nin yazar ve yöneticilerinin tutuklanmasını da protesto etmişler, basın açıklaması yapmışlar.

Zorbalığa ve hukuksuzluğa karşı HDP olarak boyun eğmedik eğmeyeceğiz. Bu dava, HDP’nin, demokratik siyasetin tasfiye edilmesi davasıdır.

Sözü uzatmak gerekmiyor.

Kürt siyasetini bu kadar ezen bir Türkiye'de özgürlük, demokrasi ve barış hayaldir!

Siyasal kıyımlar Türkiye'nin önünü tıkar, tıkıyor da…