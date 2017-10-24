Kılıçdaroğlu'na bir eleştiri...

Evet, seçimle gelen seçimle gider!
Demokrasinin anayasası böyle der.
Erdoğan bu anayasaya uymuyor.
Demokrasinin bu temel ilkesini önce HDP'li belediye başkanlarını görevden alarak, hapse tıkarak,
yerlerine kayyım atayarak çiğnemişti.
Şimdi sıra AKP'li belediye başkanlarına geldi.
Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlarının istifaya zorladı.
Üçü istifa etti, biri direniyor.
Bütün bu başkanlar seçimle geldi.
'Millet iradesi'yle koltuklarına oturdular.
Şimdi de 'despot iradesi'yle koltuklarından oldular.
Bir başka deyişle:
Halkın oyu hiçe sayıldı.
Eğer demokrasi diyorsak, eğer millet iradesi diyorsak, hem AKP'li başkanlara, hem HDP'li başkanlara yapılanı eleştirmeliyiz.
Yoksa çifte standart uç verir ki, bu da demokrasiye sığmaz.
Bu açıdan Ahmet İnsel'in bugün Cumhuriyet'te yazdığı Kılıçdaroğlu eleştirisi yerli yerindeydi.
Kemal Kılıçdaroğlu, istifa
etmemekte direnen AKP’li belediye
başkanları konusunda, haklı
olarak, “Seçimle gelen birine bu kadar ağır yaptırımlar doğru değil.
Çocuğuna nasıl hesap verecek” diye
soruyor.
Bir yıldan beri görevden alınan,
tutuklanan Türkiyeli Kürt belediye
başkanları hakkında benzer bir söz söylediğini,
aynı empatiyi kurmaya çalıştığını hatırlamıyorum. Belki birkaç kez mızırdanmıştır.
Halen Türkiye’de HDP veya DBP
adayının seçimi kazandığı 92
belediyede başkanlar “gereği
yapılarak” görevden alınmış ve
yerlerine kayyım atanmış
durumda. Seçmenlerin özgür
iradesiyle seçilmiş 84 belediye eşbaşkanı
“gereği yapılarak" cezaevinde.
Başta Selahattin Demirtaş olmak
üzere, HDP’li milletvekillerinin de “gereği
yapılarak”, tutuklanmaları yakında birinci
yılını dolduracak.
Söz konusu olan HDP ve DBP’li seçilmişler
ve yöneticiler olduğunda, “bu kadar ağır
yaptırımlar doğru değil” türünden bir cümle kuramamak, kulakları tırmalayan bir sessizliktir. Dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda
alınan son derece vahim tavrı tamamlar.
Kılıçdaroğlu, HDP’li seçilmişlere bu kadar ağır yaptırım uygulanmasını en fazla mızırdanarak geçiştiriyor, ama reislerinin hışmına uğrayan
AKP’li belediye başkanlarıyla empati kurmakta
çok daha cesur ve rahat davranıyor.
Sayın Kılıçdaroğlu bu tavrıyla ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabilir.
Ahmet İnsel haklı.
Sözü uzatmak istemiyorum.
Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konuda sergilediği çifte standart ne demokrasiye, ne de sosyal demokrasiye sığıyor.
Tersine, CHP'nin demokrasiye ilişkin inandırıcılığını
daha beter törpülüyor.
Son bir not:
Milliyetçi-muhafazakâr oyların yeni adresi olarak sahneye çıkmak üzere olan Meral Akşener'in Kürtler konusunda, referandum konusunda Kılıçdaroğlu'na göre daha özenli bir söylem içinde olduğu dikkati çekiyor.
Sayın Kılıçdaroğlu bu tavrıyla ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabilir.