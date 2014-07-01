Kemalistler, ulusalcılar, Aleviler, Kürtler rahatsız, CHP bunu neden yaptı?

Ekmeleddin İhsanoğlu’nun çatı adaylığı...

CHP’nin içini beklendiği gibi karıştırmış durumda.

Daha da karıştırabilir.

CHP’de örgüt tabanının seçim kampanyasına ne kadar asılacağı konusunda kuşkular var.

Hatta bazı yerlerde İhsanoğlu’nun kampanya sırasında yalnız bırakılacağına dair işaretler suyun yüzüne vuruyor.

Öte yandan, CHP Meclis Grubu fokur fokur.

Radikal Kemalistler, ulusalcılar çoktan Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na karşı isyan bayrağını çekmiş durumdalar.

Alevi tarafına gelince...

Bir yandan, MHP ile ortak aday çıkarılmış olmasına tepkiler var.

Öbür yandan, İhsanoğlu’nun ‘Sünni kimliği’ne yapılan itirazlar kulaklara çalınmakta.

Kısacası:

CHP’nin seçmen tabanındaki ağırlıkları sır olmayan Alevi cephesinde vozurtu sesleri hiç eksik değil.

‘CHP, kimliğinden vazgeçti’

Kürtler’e gelince...

Bu cephede CHP yıllardır zaten yok gibi.

Cumhurbaşkanı adayının MHP ile birlikte çıkarılmış olmasının bu duruma tüy diktiği söylenebilir.

Bu konuda KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık, “Bu adayla CHP kendi kimliğinden vazgeçmiş durumda” diyor.

Kandil’den verdiği ses şöyle Bayık’ın:

CHP Grubu fokur fokur. Kemalistler, ulusalcılar isyanda. Alevi kesimde MHP ile ortak adaya tepki var

CHP, MHP ortak aday göstermiş durumda.

Aslında CHP’nin gösterdiği ortak aday, CHP gerçeğini de ortaya koymuş durumda.

CHP bu adayla birlikte kendi kimliğinden vazgeçmiş durumda.

Sanırım bazı çevreler bunu görüyor. Bu tartışmalar başlamış durumda.

CHP ve MHP’nin ortak adayının Atatürk’e karşı bir adamın oğlu olması; daha çok MHP’ye yakın olduğu gerçeği var.

Her ne kadar CHP bu adayı göstermişse de, aslında MHP’nin adayıdır.

CHP, MHP’lileşmiştir.

Bu durum CHP’ye oy veren taban üzerinde etkili olacaktır.

Aleviler üzerinde, sosyal demokratlar üzerinde, hatta ulusalcılar üzerinde etkisi olacaktır.

Kılıçdaroğlu-Bahçeli yerine

Erdoğan’la umuda yolculuk

Cemil Bayık, CHP’nin MHP’lileştiğini belirtiyor.

Elbette ağır bir değerlendirme, tartışma götürür bir tespit.

Ama Kürtler’in nezdinde CHP’nin durumu böyle.

Bu yeni de değil.

AKP’ye dönük bir siyasal alternatif olarak CHP-MHP koalisyonu Kürtler açısından korkulu bir rüya.

Bu öylesine istenmeyen bir durum ki, Erdoğan’ın demokrasiyi hiçe sayan hâlleri Kürtler tarafından göz ardı edilebiliyor.

Şu da söylenebilir:

Kürt cephesinde Erdoğan’la umuda yolculuk, Kılıçdaroğlu-Bahçeli’ye kıyasla çok daha ehvenişer görülüyor.

CHP’de suları karıştıran tercih neden?

Tekrar başa dönersem...

MHP ile ‘ortak aday’ CHP’de suları fena halde karıştırdı diye söze başlamıştım.

Evet öyle.

Hem parti tavanında, hem parti tabanında sert rüzgârlar esiyor.

Bu olumsuz hava koşullarının CHP’de oyları aşağı çekme ihtimali yabana atılmasın.

Yukarıda alt alta sıraladığım olumsuzluklara bakınca, CHP yönetiminde MHP ile ‘ortak aday’ tercihinin mantığını anlamak zor.

Kürt cephesinde CHP yıllardır zaten yok gibi, MHP ile ortak adayın bu duruma tüy diktiği söylenebilir

Neden yapıldı böyle bir tercih?

Parti tabanı soğuk duruyor.

Örgüt tam içine sindirebilmiş değil.

Milletvekili grubundaki radikal Kemalistler, ulusalcılar isyanları oynuyor.

Rıza Türmen gibi makûl Kemalistler ya da sosyal demokratlar vaziyetten memnun değil.

Aleviler vozurdama halinde...

Kürtler zaten uzak duruyor.

O zaman...

Evet, neden böyle bir tercih?..

Demirtaş ‘çatı aday’ oylarını düşürebilir

Belki de şöyle düşünülüyor:

Tayyip Erdoğan’ı Çankaya Köşkü’nde görmek istemeyen herkes, gönülsüz de olsa, eski deyişle kerhen de olsa, gidip oyunu ‘çatı adayı’na atacak!

Hesap bu mu?..

Öyleyse...

Acaba diye sormak lazım.

HDP adayı olan Selahattin Demirtaş’ın bazı seçim araştırmalarındaki oy oranı yüzde 9-10 gibi.

Erdoğan’ın ikinci turda nasıl olsa seçileceğini bilen seçmenlerin bir bölümü, Erdoğan’ın ilk turda baraja takılması için HDP adayı Demirtaş için sandığa gidebilirler.

Bu da ‘çatı adayı’nın oylarını daha da düşürebilir.

Yazımın başından beri asıl değinmek istediğim konu, CHP’nin hâlleriydi.

Ama bu konuya gelemedim.

Malum soru:

CHP kendini yenileyebilir mi?

Gerçek bir sosyal demokrat raya oturabilir mi?

Bir iktidar rüzgârı yaratabilir mi?

CHP ‘ortak aday’la daha iyiye gider mi?

Kürt cephesinde Erdoğan’la umuda yolculuk, Kılıçdaroğlu-Bahçeli’ye kıyasla ehvenişer görülüyor

Bugün için hiç umut vermiyor CHP.

30 Mart yerel seçimlerinden çıkan CHP tablosu şöyle özetlenebilir:



1. CHP’nin oyları, Türkiye’nin 353 ilçesinde yüzde 10’un altında.

2. 51 ilin 28’inde yüzde 10’un altında.

3. 51 ilin 15’inde yüzde 10’la 20 arasında.

4. Yüzde 20’yi aştığı il sayısı sadece 8.

5. 30 büyükşehir belediyesinin 9’unda yüzde 10’un altında.

6. 30 büyükşehirin 3’ünde yüzde 20’nin altında.

7. 18 büyükşehirde yüzde 20’nin üstünde.

CHP’nin hâlleri kısaca böyle.

MHP ile birlikte çıkarmış olduğu ‘ortak aday’la daha iyiye gideceğini de hiç sanmıyorum.