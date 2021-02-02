Kemal'in partisi parçalanıyor!

Saray medyası bugünlerde neredeyse
zil takıp oynayacak, biri sürmanşet çekmiş:
Kemal'in CHP'si
parçalanıyor!
Yıllar öncesine dalıyorum.
1960'lar...
İnönü'yle Ecevit
CHP'de "Ortanın
Solu"nu başlatıyor.
Soğuk Savaş yılları.
AP lideri Demirel
meydanları inletiyor:
Ortanın solu
Moskova yolu!
CHP 1965 seçimlerinde oy kaybediyor.
Fokurdama başlıyor CHP'de.
Partinin muhafazakâr kanadı,
Prof. Turhan Feyzioğlu liderliğinde
CHP'den kopuyor ve Güven Partisi kuruluyor.
1971 yılı 12 Mart'ı, askeri darbe...
Darbenin bir hedefi de Ecevit'le
Ortanın Solu'nu tasfiye etmek.
Askeri yönetim bu komplonun
bir parçası olarak kendi Başbakanı'nı,
Prof. Nihat Erim'i CHP'den seçiyor.
Ecevit, askeri yönetimle kavga
başlatıyor.
Çok heyecanlı günler...
Çaylak bir muhabir olarak
1972 yılı Mayıs ayında Ankara'da izlediğim
CHP Büyük Kurultayı gözümün önünde.
Ecevit kazanıyor;
İsmet Paşa kaybediyor
ve koca İnönü
CHP'den ayrılıyor.
1972'de Bülent Ecevit'in kazandığı CHP Büyük Kurultayı.
Bülent Ecevit, eşi Rahşan Ecevit ile birlikte kurultaya girerken.
CHP yeniden birbirine giriyor.
Bu kez Kemal Satır'ın başını çektiği
bir grup büyük tantanayla partiden
ayrılıp Cumhuriyetçi Parti'yi kuruyor.
CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ve eşi Mevhibe İnönü 5. Olağanüstü Kurultay'da.
Kurultay'ın ardından İnönü, 33 yıldır yürüttüğü Genel Başkanlık'tan istifa etti.
Amblemi horoz olan bu partinin adı
Horoz Partisi'ne çıkıyor.
Güven Partisi'yle Horoz Partisi birleştikten
sonra bir varlık gösteremedikleri için
kısa bir süre sonra kaybolup gidiyorlar.
1980 yılı, yine bir askeri darbe:
12 Eylül!
Askeri yönetim bu kez CHP dahil
bütün siyasal partileri kapatıyor.
Ecevit dahil bütün liderlere,
milletvekillerine siyaset yasağı koyuyor.
1983 seçimleri...
Ecevit CHP'den kopuyor.
CHP'ye seçim yasak!
CHP'nin yerine kurulan
SODEP de seçime sokulmuyor.
Askeri yönetim CHP'nin yerini alır
umuduyla Halkçı Parti'yi
seçime sokuyor. Ve CHP'nin
kapısındaki kilit 1992'ye kadar açılmıyor.
9 Eylül 1992'de düzenlenen 25. Olağan Kurultay. Deniz Baykal (solda),
Hikmet Çetin (ortada), Murat Karayalçın (sağda)
CHP 1992'de yeniden kuruluyor.
Sahnede tam bir bölünmüşlük var.
"Sol"da üç parti:
CHP, SHP ve Ecevit'in DSP'si...
Bir süre sonra parti sayısı ikiye iniyor:
Baykal'ın CHP'si, Ecevit'in DSP'si...
2002 genel seçimleriyle birlikte:
Ecevit'le DSP'si kayboluyor.
Demirel'in kurduğu DYP kayboluyor.
Özal'ın kurduğu ANAP kayboluyor.
CHP yine ayakta!
Şöyle de özetlenebilir:
1971 ve 1980'deki
iki askeri darbeye rağmen...
İsmet Paşa'yla Ecevit'e rağmen...
İçinden çıkan kaç tane partiye rağmen...
CHP ayakta kalıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan seçildiği 33. Olağan Kurultay (2010)
Son olarak şu eklenebilir:
CHP askeri darbe zamanlarında
yıkılmak istendi ama ayakta kaldı.
Şimdi ise sivil darbe zamanları...
CHP'yi yine parçalamak yıkmak için
kumpaslar kuruluyor.
Başarı şansları var mı?
Hayır!
Çünkü CHP, mutlaka eleştirilmesi
gereken tüm yanlarıyla birlikte,
kökleri derine giden bir parti...
CHP notları devam edecek.