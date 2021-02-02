Kemal'in partisi parçalanıyor!

Saray medyası bugünlerde neredeyse

zil takıp oynayacak, biri sürmanşet çekmiş:

Kemal'in CHP'si

parçalanıyor!

Yıllar öncesine dalıyorum.

1960'lar...

İnönü'yle Ecevit

CHP'de "Ortanın

Solu"nu başlatıyor.

Soğuk Savaş yılları.

AP lideri Demirel

meydanları inletiyor:

Ortanın solu

Moskova yolu!

CHP 1965 seçimlerinde oy kaybediyor.

Fokurdama başlıyor CHP'de.

Partinin muhafazakâr kanadı,

Prof. Turhan Feyzioğlu liderliğinde

CHP'den kopuyor ve Güven Partisi kuruluyor.

1971 yılı 12 Mart'ı, askeri darbe...

Darbenin bir hedefi de Ecevit'le

Ortanın Solu'nu tasfiye etmek.



Askeri yönetim bu komplonun

bir parçası olarak kendi Başbakanı'nı,

Prof. Nihat Erim'i CHP'den seçiyor.

Ecevit, askeri yönetimle kavga

başlatıyor.

Çok heyecanlı günler...

Çaylak bir muhabir olarak

1972 yılı Mayıs ayında Ankara'da izlediğim

CHP Büyük Kurultayı gözümün önünde.

Ecevit kazanıyor;

İsmet Paşa kaybediyor

ve koca İnönü

CHP'den ayrılıyor.





Bülent Ecevit, eşi Rahşan Ecevit ile birlikte kurultaya girerken.

CHP yeniden birbirine giriyor.

Bu kez Kemal Satır'ın başını çektiği

bir grup büyük tantanayla partiden

ayrılıp Cumhuriyetçi Parti'yi kuruyor.



Kurultay'ın ardından İnönü, 33 yıldır yürüttüğü Genel Başkanlık'tan istifa etti.



Amblemi horoz olan bu partinin adı

Horoz Partisi'ne çıkıyor.

Güven Partisi'yle Horoz Partisi birleştikten

sonra bir varlık gösteremedikleri için

kısa bir süre sonra kaybolup gidiyorlar.

1980 yılı, yine bir askeri darbe:

12 Eylül!

Askeri yönetim bu kez CHP dahil

bütün siyasal partileri kapatıyor.

Ecevit dahil bütün liderlere,

milletvekillerine siyaset yasağı koyuyor.

1983 seçimleri...

Ecevit CHP'den kopuyor.

CHP'ye seçim yasak!

CHP'nin yerine kurulan

SODEP de seçime sokulmuyor.

Askeri yönetim CHP'nin yerini alır

umuduyla Halkçı Parti'yi

seçime sokuyor. Ve CHP'nin

kapısındaki kilit 1992'ye kadar açılmıyor.

9 Eylül 1992'de düzenlenen 25. Olağan Kurultay. Deniz Baykal (solda),

Hikmet Çetin (ortada), Murat Karayalçın (sağda)

CHP 1992'de yeniden kuruluyor.

Sahnede tam bir bölünmüşlük var.

"Sol"da üç parti:

CHP, SHP ve Ecevit'in DSP'si...

Bir süre sonra parti sayısı ikiye iniyor:

Baykal'ın CHP'si, Ecevit'in DSP'si...

2002 genel seçimleriyle birlikte:

Ecevit'le DSP'si kayboluyor.

Demirel'in kurduğu DYP kayboluyor.

Özal'ın kurduğu ANAP kayboluyor.

CHP yine ayakta!

Şöyle de özetlenebilir:

1971 ve 1980'deki

iki askeri darbeye rağmen...

İsmet Paşa'yla Ecevit'e rağmen...

İçinden çıkan kaç tane partiye rağmen...

CHP ayakta kalıyor.

Son olarak şu eklenebilir:

CHP askeri darbe zamanlarında

yıkılmak istendi ama ayakta kaldı.

Şimdi ise sivil darbe zamanları...

CHP'yi yine parçalamak yıkmak için

kumpaslar kuruluyor.

Başarı şansları var mı?

Hayır!

Çünkü CHP, mutlaka eleştirilmesi

gereken tüm yanlarıyla birlikte,

kökleri derine giden bir parti...