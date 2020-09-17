Löngöz Koyu, Mavi Yolculuğun

en sevdiğim duraklarından biri...

Sabah erken.

Denizin üstünde en ufak kıpırtı yok.

Güneş tepenin arkasında,

kendini daha göstermiş değil.

Sonbahar serinliği hafif hafif hissediliyor.

Ve güzel bir sürpriz:

Bir tekne sessiz sedasız koydan çıkarken,

küçük bir köpek bana doğru havlıyor,

sabah sabah beni güldürüyor.

Masmavi bir sessizliğin içinde dalıyorum.



İnternette Hrant Dink Vakfı Uluslararası Ödül Töreni.

Ödülün Türkiye'den Osman Kavala'ya

verilmesi beni sevindiriyor.

Ayrıca, sevgili Osman'ın mesajında

Selahattin Demirtaş'ın, Ahmet Altan'ın,

Selçuk Mızraklı'nın, ölüm orucunda

hayatını kaybeden Ebru Timtik'in

ve hapisteki gazetecilerin

isimlerini geçirmesi çok iyi geliyor.

Törende, Rakel Dink'in içli sesiyle söylediği,

Hrant Dink'in de çok sevdiği Ermenice türkü içimi ısıtıyor:

Ben bülbülüm bir yuvam var

Bir yuvam var dağdadır.

Yar kalbimi yar kalbimi

İçi dolu kandadır.

Ama ben yine başka yerlere kayıyorum.

Yoksa yine siyasete doğru mu?

Cennette cehenneme mi?..

Nobel İktisat Ödüllü Joseph E. Stiglitz'in

son kitabının sayfaları arasında dolaşıyorum.





Kapitalizm eleştirisi çok iyi.

Kapitalizmi kendi başına bırakmanın sakıncalarını,

tehlikelerini anlatıyor.

Bir bakıma, kendi başına buyruk

"kapitalizmin vahşileştiği"ne işaret ediyor.

Bunun yol açtığı toplumsal eşitsizliklerin

kitlelerde liberal demokrasiye dönük

güvensizliği körüklediğine değiniyor.

Toplumdaki eşitsizlik, siyasal ve ekonomik

elitlerdeki açgözlülük ve kibir derken,

seçim sandığından çıkan "Trump'lar"ın

başa bela kesildiğini, dünyada liberal demokrasiyi

fena halde gerilettiklerini çok iyi özetliyor.

Şunu demeye getiriyor:

Kapitalizme

devlet sopası

lazım!

Stiglitz'in kitabı Koronavirüs öncesine ait.

Koronavirüs'le birlikte kapitalizme devlet sopası

kendiliğinden devreye girdi.

Öylesine girdi ki, bundan böyle

ekonomide devlet müdahalesi kalıcı hâle gelebilir.

Ama bu kalıcılık, kapitalizmin temel yapısını

muhafaza ederek mi, yoksa tasfiye ederek mi olacak?

Bu sorunun yanıtı bugün için tartışmalı.

Herkes kendi fikri meşrebine göre veriyor cevabını...

Stiglitz, Başkan Trump'ın liberal demokrasi düşmanlığının

dünyada popülist-otoriter dalgaları nasıl kabarttığını anlatırken,

içinde Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı satırlara yer veriyor:

Dünyaya şöyle bir bakarsak,

çok sayıda demagog lider görebiliriz.

Fransa'da Le Pen,

Polonya'da Morawiecki,

Macaristan'ta Orban,

Türkiye'de Erdoğan,

Filipinler'de Duterte

ve Brezilya'da Bolsonaro.

Hepsi birbirinden farklı olsalar da

bazı ortak yanları var.

Demokrasiyi sevmiyorlar.

Orban açıkça

liberal olmayan demokrasinin

faziletlerinden söz ediyor.

Bu demagog liderler,

demokrasiyle birlikte

hukuk devletinden,

özgür medyadan

ve bağımsız yargıdan

hoşlanmıyorlar.

Haksız değil Stiglitz...

HC yine şaşırdın galiba.

Cennette cehennemi düşünmeye başladın.

Olacak şey mi?

Bak, sevgili Nazar Büyüm,

Edip Cansever'den iki şiir göndermiş mailine,

açıp onları okusana.

Siyasetle çoraklaşmaya yüz tutan

o iç dünyanı az da olsa renklendirmeye gayret etsene...