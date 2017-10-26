İyi Parti... * Keşke iyi bişeyler yapsa da, Erdoğan'dan kurtulsak...

Kaç zamandır yazıp duruyorum,

Türkiye'nin bir numaralı sorunu Tayyip Erdoğan'dır.

Evet öyle.

Türkiye'nin önünü açmak için önce

Erdoğan'dan kurtulmak gerekiyor.

Erdoğan'ı siyaseten etkisiz kılmadan kurtuluş kapısı aralanamaz.

Bu açıdan 2019 yılı seçimleri altın değerinde bir fırsattır.

Önümüzde üç hedef var:

1. Yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul'u da AKP'den alarak Erdoğan'a büyük bir darbe indirmek...

2. Milletvekili seçimlerinde Erdoğan'a 7 Haziran hezimetini bir daha yaşatmak...

3. Ve tabii Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1'in altına düşürerek Erdoğan'ı Saray'dan indirmek, bir başka deyişle Saray'dan yolcu etmek...

Bu üç hedef de vurulabilir.

Çünkü Erdoğan oylarında, geçen haftaki bir yazımda belirttiğim gibi, ciddi bir çözülme gözleniyor.

Ama henüz bu çözülmenin yeni adresi belli değil.

Akla hemen takılıyor:

Yeni adres, İyi Parti olabilir mi?

Meral Akşener'i televizyonda izlerken öncelikle bu soru vardı kafamda.

Daha dürüst ifade edersem:

İyi Parti, Türkiye'nin Erdoğan'dan kurtulmasında nasıl, ne kadar bir rol oynayabilir diye düşündüm.

Sorular epeyce.

İyi Parti, AKP'den hangi oranda oy alır?

2000'lerde AKP'ye gitmiş olan eski merkez sağ oylar, milliyetçi-muhafazakâr oylar için ne kadar cazibe merkezi olabilir İyi Parti?

HDP'den, Kürtlerden İyi Parti'ye oy çıkması uzak ihtimaldir.

Buna karşılık, MHP oylarının Devlet Bahçeli'yi çökertecek kadar İyi Parti'ye akması yakın ihtimaldir.

Solculardan, liberallerden İyi Parti'ye oy çıkmaz.

İyi Parti daha yolun başında.

Yol aldıkça anlaşılacak, Erdoğan'ı Saray'dan yolcu edip edemeyeceği

Peki ya CHP oyları?..

İyi Parti, en çok CHP'den mi, yoksa AKP'den mi oy devşirir? En çok CHP oyunu mu, AKP oyunu mu böler?

CHP diyen de var.

Meral Akşener'in göğsündeki kalpaklı Atatürk rozetine dikkat çekenler, CHP'nin ulusalcı tabanından İyi Parti müşterisi çıkabileceği görüşünü taşıyor.

Bazı güvenilir kaynaklara göre bugünkü durum şöyle özetlenebilir:

"Evet, AKP oylarında çözülme yaşanıyor. 7 Haziran ve altına doğru bir seyir var. AKP'den memnun olmayan bu seçmen kitlesinin ne kadarı İyi Parti'ye gidebilir? Bunu şimdiden kestirmek çok güç..."

Biri de şu noktaya dikkati çekiyordu:

"Meral Akşener'in bu söylemiyle AKP'den oy çekmesi kolay değil."

Bilemiyorum.

İyi Parti, Meral Akşener ve arkadaşları daha yolun başındalar.

Örgütlenme aşamasındalar.

Bir başka meseleye gelince:

Bir yandan örgütlenirken, seslerini halka nasıl duyuracaklar?

Yani Saray ya da biat medyası engelini nasıl aşacaklar?

İyi Parti daha yolun başında.

Yol aldıkça anlaşılacak, Erdoğan'ı Saray'dan yolcu edip edemeyeceği...

Meral Akşener ve arkadaşlarını ben en çok bu pencereden izleyeceğim.

İyi Parti hayırlı olsun diyorum.