İstanbul’da Kürtçe oyun yasaklamak…

Yıl 1925.

Şark İslahat Planı:

Kürtçe konuşmak yasaktır!

Vilayet ve kaza merkezlerinde,

hükümet ve belediye dairelerinde

ve diğer kuruluşlarda,

okullarda, çarşı ve pazarda

Türkçe'den başka dil kullananlar

cezalandırılacaktır.

Yıl 1930.

"Öz Türk olmayan

hizmetçi olur!"

Adalet Bakanı

Mahmut Esat Bozkurt:

"Benim fikrim ve kanaatim

şudur ki, memleketin kendisi Türk’tür.

Öz Türk olmayanların

Türk vatanında bir hakkı vardır, o da hizmetçi olmaktır,

köle olmaktır."

Yıl 1930.

Başvekil İsmet Paşa:

"Bu ülkede sadece Türk ulusu

ırksal haklar talep etme hakkına sahiptir.

Başka hiç kimsenin

böyle bir hakkı yoktur."

(Milliyet gazetesi)

Yıl 1931.

Fevzi Çakmak Raporu:

"Türk toplumu içinde

Kürtlük eritilmelidir."

Genelkurmay Başkanı Çakmak’ın raporundan:

"Dersim cahildir. Zorunlu iskân uygulanmalıdır.

Yüksek memurlara koloni (sömürge)

yönetimlerindeki yetkiler verilmeli.

Türklük telkini yapılmalıdır.

Kürt kökenli yerli memurlar

tümüyle bölgeden çıkarılmalı.

Dersimli okşanmakla kazanılmaz.

Silahlı kuvvetlerin müdahalesi,

Dersimliye daha çok tesir yapar

ve iyileştirmenin esasını oluşturur.

Türk toplumu içinde

Kürtlük eritilmelidir.

Yıl 1932,

Şükrü Kaya Raporu:

Yerli memur (Yani Kürtler, HC) casustur!

İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’nın raporundan:

Kuzey Dersim halkı

batıya göç ettirilmelidir.

Askerî harekât başlamadan önce

tüm silahlar toplanmalıdır.

Yerli memurlar (yani Kürtler) casustur.

Dersimlilere kendilerinin aslen

Türk olduklarını öğretmek lazımdır.

Uçakların talim uçuşları

Dersim üzerinden yapılmalıdır.

Yıl 1935.

İsmet İnönü Raporu:

Büyük merkezlerin

Türkleştirilmesi...

Sınıra yakın yerlerin ve Elazığ,

Erzincan, Erzurum gibi

büyük merkezlerin

Türkleştirilmesi

önem arz etmektedir. Bitlis’i bir Türk yuvası

ve kalesi halinde tutmalıyız. Erzincan Kürtleşirse,

Kürdistan kurulabilir.

Yıl 1940.

CHP Raporu:

Kürtler Türkleştirilmelidir!

Kürt meselesi Türkiye’nin

en mühim meselesidir.

Asimilasyonun ilk şartı

dil öğretmektir.

Yıl 1961.

27 Mayıs Darbesi’nin raporu:

Kendilerini Kürt sananların

Türk olduklarını ispatlamak...

Bölgede asimilasyon politikalarına hız verilmelidir.

Kendini Kürt sanan nüfusun

Irak Kürtleriyle bağları kesilmelidir.

Dünya entelektüel muhitine

Türkiye’de bir Kürt meselesi

olmadığı anlatılmalıdır.

Bir üniversiteye bağlı

Türkoloji Enstitüsü kurularak

kendini Kürt sananların

menşelerinin Türk olduğu

ispatlanarak yayımlanmalıdır.

Vatandaş Türkçe konuş kampanyasını gösteren bir gazete küpürü

Yıl 1961.

27 Mayıs Darbesi’nin lideri ve Cumhurbaşkanı

Orgeneral Gürsel'in Diyarbakır konuşmasından:

"Bu memlekette Kürt yoktur,

Kürdüm diyenin yüzüne tükürürüm."

Yıl 1983.

12 Eylül askeri yönetimi

Kürtçe konuşulmasını,

Kürtçe yazılması

ve yayın yapılmasını

yasaklar. (*)

Ve tarih 13 Ekim 2020.

İstanbul'da Kürtçe oyunun

sahnelenmesi yasaklanır.

İBB Şehir Tiyatroları'nın programındaki

Bêrû adlı Kürtçe oyun

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından

"genel kamu düzenini bozabileceği" gerekçesiyle yasaklandı.

Bêrû oyunundan...

Ve sorular:

Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana ne değişti ki?

Bütün bu yasaklar değil mi, Kürt

sorununu yaratan, derinleştiren?

Bütün bu yasaklar değil mi, PKK'yı

sahneye çıkaran?

Bütün bu yasaklar değil mi,

dağın yolunu açan?

Bütün bu yasaklar değil mi, Türkiye'yi

maddi ve manevi bakımdan kanatan,

kanatmaya devam eden?

Bu yasaklar değil mi, Türkiye'yi huzur

ve barışa hasret bir ülke haline getiren?

Yazık değil mi bu memlekete, bu

memleketin güzel insanlarına?

* Alıntılar: Hasan Cemal, Barışa Emanet Olun,

Everest, 2011, sayfa 33 - 36.