İnsanlığa karşı duvar!

Kabil'de dikenli tellerin üstünden

atılan bebek...

Baktıkça dehşet içinde kalıyorum.

İçim parçalanıyor.

O nasıl bir cehennem korkusudur ki,

bebeğini kurtarmak umuduyla

bir bilinmeze doğru fırlatabiliyor.

İnsanlığımdan utanıyorum.

Duvarları düşünüyorum.

Bir cehennemden kaçmak isteyen

insanlara karşı dikilen duvarlar...

Utanç duvarları!

O korkunç sesler kulağımı tırmalıyor:

Siz cehennemi yaşayın,

bizim rahatımızı bozmayın!

İnsanlıktan nasibini almamış sesler...

Ne kadar hazin...

Yunanistan Türkiye sınırında

duvar inşa ediyor.

Mültecilere karşı duvar!

Yüksekliği 5 metre.

Yerin 6 metre dibine gidiyor.

Uzunluğu 40 kilometre.

Yunanistan'ın duvarı Türkiye sınırında...

Atina'nın sloganı:

Sınırlarımız ihlal edilmeyecek!

Doğuya, Van, Ağrı

taraflarına kayıyor gözüm.

İran sınırında 64 kilometrelik

bir duvar inşa ediyor Türkiye...

Afgan mülteci akınlarına karşı...

İran sınırının Türkiye tarafında

64 kilometrelik duvar uzayıp gidiyor

Afganistan'da Taliban...

Özellikle kadınlar için,

kızlar için cehennem...

Özgürlüğü, insanlığı hiçe sayan

bir cehennemden kaçıp kurtulmak

isteyenlerin önüne duvar dikmenin

hiç insanlıkla bir ilgisi olabilir mi?..

Evini barkını, toprağını yurdunu

bırakıp neden kaçmak istesin insanlar?..

Google'a girin bakın o fotoğraflara,

videolara, bebelerini

dikenli tellerin üstünden atan,

atmak isteyen insanların

korku içindeki perişan hallerine...

Onlara karşı dikilmekte olan duvarlar

"utanç duvarları" değil mi?..

Duvarları düşünüyorum.

Özgürlükleri çalan duvarlar...

Hukuku yerle bir eden duvarlar...

İnsan haklarını berhava eden duvarlar...

Totalitarizm'in simgesi Berlin Duvarı 1961'de dikilmiş,

1989'da yıkılmıştı.

Berlin Duvarı...

Bir zamanlar ne kadar

çok yürümüştük

o duvar boyunca...

Özgürlük, barış ve demokrasiyi düşünerek,

tartışarak, daha güzel bir dünya

hayalleri kurarak...

Soğuk Savaş boyunca dünyayı

Doğu-Batı diye bölen, özgürlüğe karşı

Totalitarizm'in simgesi olan

Berlin Duvarı'nın 1989'da yıkılışını

özgürlüğün zaferi olarak selamlamıştık.

Yıllar önce yaptığım bir başka "duvar yürüyüşü"

şimdi gözümün önüne geliyor.

İsrail'in Filistinlilere karşı diktiği

330 kilometrelik duvar...

İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere karşı çektiği

330 kilometrelik bir başka utanç duvarı...

Bu "utanç duvarı"nı da

bir sabah vakti erken arşınlamıştım,

Filistinlilerin yaşadıkları derin

acıları düşünerek, hissetmeye çalışarak...

Şimdi bir başka duvar aklıma düşüyor,

Gökova'da, Okluk Koyu'nda...



Gökova'daki, Okluk Koyu'ndaki duvar...

Masmavi bir denizin kıyısında,

yemyeşil bir cennetin ortasında

heyula gibi yükselen bir duvar...

Yılan gibi kıvrılıyor.

Tepeye doğru gözden kayboluyor.

Üç buçuk dört metre boyunda.

Üstüne dikenli teller çekilmiş.

Projektörlü gözetleme kuleleri

duvarı daha da itici yapıyor.

Duvarın yanında sekiz on metrelik

toprak bir boşluğu telden

bir yüksek duvar tamamlıyor.

Akıl alır gibi değil.

Bu kadar korku neden?..

Saraylarınızla birlikte sizi yüksek

duvarların arkasına iten bu korku

nereden kaynaklanıyor?..

Cennette bir duvar!

Ne kadar hazin,

Bu duvar bana başka

duvarları da çağrıştırıyor.

Özgür düşünmemizi köstekleyen

kafamızdaki duvarları...

Selahattin Demirtaş'ı, Osman Kavala'yı,

Gültan Kışanak'ı, babasını yeni kaybeden

Figen Yüksekdağ'ı ve birçok dostları

özgürlükten yoksun tutan

hapishane duvarlarını hatırlatıyor.

Nasıl korkunun ecele bir faydası yoksa,

insanlığın, özgürlüğün önünde yükselen

bütün bu utanç duvarları

gün gelecek yerle bir olacak.

Ama şimdi benim gözümün önünden

o fotoğraf gitmiyor, Kabil'de dikenli

tellerin üstünden bilinmeze

fırlatılan bebek fotoğrafı...

O nasıl bir korkudur ki,

çocuğunu bir bilinmeze doğru atabiliyor.

Baktıkça insanlığımdan utanıyorum.

İçim parçalanıyor.

Utanç duvarları yıkılsın!