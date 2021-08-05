İnsanlar cennette cehennemi yaşarken...

O görüntü belleğime çakıldı kaldı.

İnsanlar cehennemi yaşıyor!

İnsanlar çığlık çığlığa!

İnsanlar feryat ediyor!

İnsanlar cennette cehennemi yaşıyor!



Erdoğan'a gelince...

Yüreği cayır cayır yanan insanlara

otobüsün üstünden çay paketleri fırlatıyor.

Allah'ım sen aklıma mukayyet ol,

diye mırıldanıyorum kendi kendime...

Gözümün önünden hiç ama hiç gitmeyecek

bu görüntü.







Erdoğan'ın bu acıklı hali,

Türkiye'nin ne kadar kötü yönetildiğinin,

ne kadar ehil olmaktan uzak,

beceriksiz ellerde olduğunu ele güne gösteriyor.

Türkiye'nin kurumlarının

bir Tek Adam yönetimiyle

nasıl yerle bir edildiği

yaşadığımız felaketle

bir kez daha sergileniyor.

Gerçekten akıl alır gibi değil.

Sözün bittiği yerde çaresizlik derinleşiyor.

Gözümüz kulağımız Ören'de.

Ya termik santral yangını kontrolden çıkarsa...

İnsanlar dehşet içinde...

Denizden karadan tahliyeler başlamış bile...

Kaçışan insanların yürek parçalayıcı halleri...

Gökova...

Bir cennette cehennem yaşanıyor.

Geçen yıl bu zamanlar.

Gökova Körfezi'nde seyrediyoruz.

Deniz içimi huzurla dolduruyor.

Rahmetli Sadun Boro'nun

Vira Demir isimli kitabındaki deyişiyle:

Tanrı dünyayı yaratmış

Gökova'yı nakşetmiş

Cenneti tasvir için

Kullarına bahşetmiş.

Mavi yeşil cennette yol alırken,

upuzun bir bacanın puslu silueti

uzaktan şekilleniyor.

Gökova Termik Santralı...

Baca ince ince tütüyor.

Ve dipsiz kuyunun kapağı açılıyor,

içinden Özal'lı hatıralar çıkıyor.

(...)



1985 yılı Ocak ayı.

Gökova'da termik santral...

Muhalefet ayaklanıyor.

Böylesine bir cennet parçasında

termik santral yapmanın

bir doğa katliamı olacağını savunuyor.

Cumhuriyet'te Genel Yayın Yönetmeni'yim,

ben de santrala fena halde karşıyım.

Başbakanlık koltuğunda

ANAP lideri Turgut Özal oturuyor.

Kızı Zeynep de santrala karşı çıkanlar arasında...

Özal bir uçak dolusu gazeteciyi toplayıp

Gökova'ya götürüyor.

Özal'ı Marmaris'te karşılayanlar arasında

Doğru Yol'lu bir belediye başkanı da var,

Özal takılıyor ona:

Doğru yol, Anavatan'a gider!

Nazlı Ilıcak laf atıyor Özal'a:

Sayın Başbakan'ım,

Anavatan'ın

"doğru yol"u bulması

daha doğru olmaz mı?

Şenlikli bir seyahat.

Son derece neşeli bir Özal.

Eleştirilere fazla aldırdığı yok,

gazeteci milletiyle sürekli kafa buluyor.

Santralın yapıldığı yer kaynıyor.

Meydanın orta yerinde bir kürsü hazırlanmış,

rengarenk kilimler serilmiş üstüne.

Yörede yetişen ne kadar meyve varsa hepsi kürsüde.

Kırmızı portakallar, yeşil yapraklarıyla sapsarı

bergamutlar... Zeytin dalları... Petek petek ballar...

Bir köylü bağırıyor:

Bütün bu güzellikler

yok olup gidecek

termik santralle...

Köylüler gösteri halinde.

Pankartlar açılmış, termik

santrala karşı

protesto sloganları atılıyor.

En çok da köylü kadınların

sesi çıkıyor.

Renkli, gürültülü bir kalabalık.

Başbakan Özal otobüsten iniyor,

gösteri yapan köylülerin arasına dalıyor,

renkli bir sohbet başlatıyor onlarla.

Arada bir,

"Durun bakalım, elimizdeki

donelere bir daha bakarak bir daha inceleyelim"

diyerek gaz alıyor.

Ve Özal'ın tipik hareketlerinden biri:

Her birinin kollarını dirseklerinden

tutup tartışıyor,

kendisini protesto eden köylülerle...

(...)

36 yıl önceki bu fotoğraf kareleri

gözümün önünden akıp giderken,

Erdoğan'ı düşünüyorum,

Özal'ın çizmiş olduğu

böyle bir çerçevenin ne kadar uzağında

bir siyasetçi, bir tek adam...

Ve o Erdoğan görüntüsü

belleğime çakılıp kalıyor.

İnsanlar cehennemi yaşıyor!

İnsanlar çığlık çığlığa!

İnsanlar feryat ediyor!

Erdoğan ise

yüreği cayır cayır yanan

insanlara otobüsün üstünden

çay paketleri fırlatıyor.

Gözümün önünden

hiç ama hiç

gitmeyecek bu görüntü...

Son söz:

Cennette cehennemi yaşayanlar

karşısında vicdanım kanıyor

çaresizlik içindeler...



