İkinci Kavala Operasyonu: Derinleşmekte olan sivil darbeyi protesto ediyorum!

New York'tan yazıyorum bu satırları.

Saat altıya geliyor.

Felaket soğuk karlı, kül rengi bir sabaha Doğan Akın'ın telefonuyla ve kötü bir haberle uyanıyorum:

İkinci Osman Kavala Operasyonu!

Bir büyük gözaltı dalgası daha.

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Betül Tanbay... Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Turgut Tarhanlı...

Anadolu Kültür'den Yiğit Ekmekçi... Çiğdem Mater... Ali Hakan Altınay... Asena Günal... Meltem Aslan... Bora Sarı, Ayşegül Güzel, Filiz Hande Özhabeş, Yiğit Aksakoğlu, Yusuf Cıvır...

Ne yapmışlar?

Osman Kavala'yla 'hiyerarşik düzen içinde' hareket etmişler.

Ne yapmışlar?

"Gezi Parkı playlarını Türkiye geneline yaymak ve yurt genelinde kaos ve kargaşa ortamı meydana getirmek" için çalışmışlar...

Ne yapmışlar?

"Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmayı veya görevlerini yapmasına kısmen veya tamamen engellemeyi" amaçlamışlar.

Emniyet'ten yapılan açıklamaya göre, anlaşılan o ki, hepsi darbecilik yapmış.

Akıl alır gibi değil.

Nazlı'lardan, Ahmet'lerden, Mehmet'lerden, Şahin'lerden sonra şimdi de yeni darbeciler...

Demek öyle.

Şimdi de sevgili Betül Tanbay'dan darbeci çıkaracaksınız, bizler de inanacağız.

Öyle mi?

Turgut Tarhanlı gibi büyük bir hukukçudan darbeci çıkaracaksınız, bizler de inanacağız.

Öyle mi?

Yiğit Ekmekçi, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay ve Asena Günal'dan birer darbeci çıkaracaksınız, bizler de inanacağız.

Öyle mi?

Meltem Aslan, Bora Sarı, Ayşegül Güzel, Filiz Hande Özhabeş, Yiğit Aksakoğlu ve Yusuf Cıvır'dan birer darbeci çıkaracaksınız, bizler de inanacağız.

Öyle mi?

Hayır, inandırıcı olamazsınız.

İnanmayacağız.

Çünkü asıl darbeci onlar değil sizlersiniz.

Gerçek darbeyi hukuka vuran sizlerden başkası değil.

Özgürlükleri yerle bir eden onlar değil sizlersiniz.

Bu ülkede demokrasi ve hukuk sizlerin indirdiği ölümcül darbelerle kaç yıldır yok olup gidiyor.

Ve gitgide derinleşen bir 'sivil darbe'yi yaşamaya devam ediyor Türkiye.

Bir kez daha protesto ediyorum.

Dipnot: Bu yazıyı yazdıktan sonra gözaltına alınanlardan Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Anadolu Kültür A.Ş. Depo Program Koordinatörü Asena Günal, Anadolu Kültür A.Ş. Sivil İtaatsizlik'ten Bora Sarı, Anadolu Kültür danışmanlarından Meltem Aslan ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Betül Tanbay serbest bırakıldı.